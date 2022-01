Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Der Himmel über dem Neuenheimer Feld ist trüb, keine Spur vom Sonnenschein des vorherigen Tages. Das Gebäude 360 des Centre for Organismal Studies (COS) am Botanischen Garten ist noch immer abgesperrt. Im Erdgeschoss brennt Licht, die Sitzbänke im großen Hörsaal sind hochgeklappt. Polizisten in signalfarbenen Westen tragen große Säcke aus dem Inneren nach draußen. Darin finden sich unter anderem Arbeitsunterlagen von Studierenden der Biowissenschaften. 30 von ihnen saßen dort am Montagmittag in einem Tutorium, als ein 18-jähriger Kommilitone die Veranstaltung stürmte, sein Gewehr ansetzte und mehrere Schüsse abfeuerte. Einer dieser Schüsse kostete eine Studentin das Leben, drei weitere Studierende trugen Verletzungen davon. Der mutmaßliche Angreifer richtete sich kurz darauf selbst.

Der Tag danach steht auf dem Universitätscampus im Zeichen des Entsetzens und der Trauer. Vor dem Gebäude, unweit der Stelle, wo die Amoktat ein blutiges Ende fand, liegen am frühen Morgen Blumen und brennen Kerzen für die Opfer und deren Angehörige. Am Eingang von der Hofmeisterstraße zum Botanischen Garten bleiben vereinzelt Radfahrer stehen, blicken ungläubig in Richtung des Schauplatzes. Der eine oder die andere steigt ab, um an der Kondolenzstelle niederzuknien und innezuhalten. Manche haben Tränen in den Augen. Eine Studentin hält sich minutenlang an einem Zaun fest, schluchzt. Eine andere muss von ihren Kommilitonen gestützt werden.

Kurz vor 12.30 Uhr, 24 Stunden nach der Tat, hielten zahlreiche Menschen vor der Zentralmensa inne. Foto: zg

In den Minuten und Stunden darauf kommen immer mehr Menschen herbei, die meisten von ihnen Studierende, aber auch viele Dozentinnen und Dozenten. Die wissenschaftliche Gemeinschaft hält auch in den schwierigsten Momenten zusammen, das zeigt sich an diesem Dienstag eindrucksvoll. Kurz vor 12.30 Uhr, genau 24 Stunden, nachdem die Polizei die ersten Notrufe erreicht hatten, versammeln sich Nachwuchswissenschaftler und Uni-Mitarbeiter quer über den Campus verteilt zu einer Schweigeminute: vor dem COS-Hauptgebäude am Mathematikon, vor der Zentralmensa – und am Gebäude 360.

Hier, zwischen exotischen Pflanzen, drängen sich über den Tag hinweg Hunderte, die trauern und Anteil nehmen. Viele sind um die 20 Jahre alt, gut oder weniger gut mit den Opfern und Augenzeugen der Tat bekannt. Sie stehen in Gruppen, warten darauf, vortreten, Blumen ablegen und Kerzen anzünden zu können. Was man sieht, sind fassungslose Blicke, Umarmungen, Streicheln. Was man hört, ist Schweigen und Weinen, zwischendurch aber auch ein wenig Smalltalk und Lachen.

Es muss weitergehen, irgendwie. Auch das zeigt sich im Neuenheimer Feld am Tag danach: Während auch vor der Zentralmensa die einen innehalten und Kerzen anzünden, unterhalten sich die anderen einige Meter weiter über anstehende Prüfungen und den Speiseplan. Man sieht Menschen, die zu ihrer Vorlesung eilen, und man trifft auf Menschen, die ihre freie Zeit für einen Kaffee oder eine Portion Pommes in der Mensa nutzen.

Die Szenerie im Café Botanik wirkt an diesem Dienstagmittag fast so, als hätte es die Tat vom 24. Januar 2022 nicht gegeben. Studierende, mal allein, mal zu mehreren, sitzen an dunklen Tischen, unterhalten sich, sind über Laptops und Tablets gebeugt. Angesprochen auf die Amoktat, erklären sie, kaum etwas davon mitbekommen zu haben. Sie saßen zu Hause, waren nicht auf dem Campus.

Auch Ole, Student im dritten Semester, befand sich, als die Schüsse fielen, in seinem Wohnheim, einige Hundert Meter vom Gebäude 360 entfernt. Gegen 12.40 Uhr erhielt er die ersten Nachrichten über eine gemeinsame Chatgruppe mit Kommilitonen. "Ich konnte es nicht glauben. Darauf bist du ja nicht eingestellt, dass jemand herumläuft und Leute erschießt." Es sei eine beunruhigende, eine komische Situation gewesen. Angst, sich auf dem Campus zu bewegen, habe er aber keine, sagt der 21-Jährige noch. Dann wendet er sich wieder seinen Aufgaben zu.

Weitermachen, offenbleiben, so wie es das Motto der Universität vorgibt – das wollen die meisten. Es ist Mittag, als Roland Gromes am Botanischen Garten sein Fahrrad abschließt. Normalerweise ist er Lehrkoordinator am COS, aber heute ist er vor allem eines: Tröster. Vor dem Eingang zum Gebäude 360 nimmt Gromes mehrere Studierende in den Arm, versucht Worte zu finden für das, was passiert ist. Auf Twitter wird er später von einem "sehr bewegenden Austausch" sprechen – und schreiben: "Wir schaffen das. Gemeinsam!"