Heidelberg. (pol/mare) Im Neuenheimer Feld hat es am Montagmittag einen Amoklauf gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Täter bei laufender Vorlesung in einem Hörsaal der Universität im Neuenheimer Feld mit einer Langwaffe um sich geschossen und dabei vier Personen zum Teil schwer verletzt haben. Anschließend ist er in den Außenbereich geflüchtet. Eines der vier Opfer sei bei den Schüssen lebensgefährlich verletzt worden, hieß es in Sicherheitskreisen.

Der Angreifer ist tot. Er habe mehrere Gewehre bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben. Der Amokläufer soll selbst Student gewesen sein. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen.

Ein Bürgertelefon für Angehörige ist eingerichtet: Telefon 0621/1745055.

Die Tat trug sich in einem Gebäude im Botanischen Garten zu. Das gesamte Gelände wurde mit Spezialeinheiten abgesucht, um sicherzugehen, dass es keinen zweiten Täter gibt. Die Polizei geht derzeit aber nicht von einem Komplizen aus. Die Polizei hat mittlerweile endgültig Entwarnung gegeben.

Das Neuenheimer Feld ist derzeit abgesperrt. Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren. Die Polizei fordert Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben. Über dem Neuenheimer Feld und Bergheim kreist ein Hubschrauber der Polizei.

Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) nahm Stellung zum Amoklauf: "Mit Schock habe ich heute von den Schüssen im Neuenheimer Feld in Heidelberg erfahren", schreibt sie in einer Presseerklärung. Sie hoffe auf eine vollständige Aufklärung der Tat. "Ich möchte mich bei den Einsatz- und Rettungskräften für ihre Arbeit bedanken." Allen Betroffenen sprach sie ihre Anteilnahme aus.

Update: Montag, 24. Januar 2022, 15.32 Uhr