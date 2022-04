Das Universitätsgebäude Im Neuenheimer Feld 360: Hier stürmte ein 18-jähriger Student am 24. Januar das Tutorium zur Einführungsvorlesung „Organische Chemie für Biowissenschaftler“. In den Tagen danach erinnerten Blumen an das Geschehene. Archivfoto: Philipp Rothe

Heidelberg. Ein kühler, grauer Tag Ende April. Sarah Holscher (Name geändert) wartet schon vor der Zentralmensa im Neuenheimer Feld, sie grüßt mit einem Lächeln. Die 22-Jährige, Sommersprossen, rote Jacke, schwarze Jeans, hat sich gerade von einer Corona-Infektion erholt. Sie habe viel zu tun, sagt sie, die Arbeit, das Forschungspraktikum, und seit letzter Woche auch wieder die Vorlesungen. Jetzt sitzt sie hier, auf einer Bank, nur wenige Meter Luftlinie getrennt von dem Gebäude INF 360 im Botanischen Garten. Dort leitete die Chemie-Studentin am Mittag des 24. Januar ein Tutorium für Biowissenschaftler – bis ein 18-Jähriger den Hörsaal stürmte und begann, wahllos um sich zu schießen. Der Student, dessen Motiv bis heute nicht ganz geklärt ist, tötete eine 23-Jährige und verletzte mehrere Kommilitonen. Sarah Holscher hatte Glück, sie blieb unverletzt. Wie sie die Amoktat erlebte und wie sie das Geschehene verarbeitet, hat sie der RNZ erzählt.

Was passiert ist, wird nie ganz weg sein. Ich denke nicht mehr oft daran, aber manchmal erinnere ich mich an jedes grausame Detail. Es ist nicht so, wie man es sich in einem Film vorstellt. Da versteht es jeder, da gibt es Sirenen und schreiende Menschen. Aber so war es nicht. Es kam völlig aus dem Nichts, ohne irgendeinen Kontext.

Ich wollte gerade den nächsten Aufgabenteil besprechen, drehe mich zur Tafel, da knallt es. Sofort habe ich mich zur Tür gewandt und ihn gesehen. Dann bin ich hinter das Pult gerannt, um mich zu verstecken. Ich weiß noch, dass ich gedanklich irgendwie versucht habe, eine Erklärung zu finden, die zu dieser Situation passt. Erst als der Täter das erste Mal nachgeladen hatte, war mir klar, dass das kein Scherz ist.

Kurz danach ist es still geworden, alles ging sehr schnell. Ich bin noch einen guten Moment unten geblieben. Dann habe ich mein Handy geholt, das auf dem Pult lag, um die Polizei zu rufen. Irgendwann sind wir aus dem Hörsaal raus, da kamen gerade die ersten Helfer an, ich weiß nicht mehr, ob Polizei oder Krankenwagen. Später habe ich erfahren, wie schnell die Einsatzkräfte am Tatort waren. Für mich selbst hat es sich deutlich länger angefühlt.

Mein Papa hat mich abgeholt und nach Hause gebracht. Ich habe mir dann einen Disney-Film angeschaut. Man weiß einfach nicht, was man in so einer Situation machen soll, alles fühlt sich falsch und surreal an. Es hat gedauert, bis die Erkenntnis gekommen ist, was passiert ist. Man lebt so behütet, dass man nie daran denken würde, auf einmal in solch einer Situation zu sein. Als bekannt wurde, wie viel Munition der Täter bei sich hatte, hat es mich geschüttelt. Ich habe später oft darüber nachgedacht, wie leicht es hätte passieren können, dass noch mehr Eltern ihre Kinder verlieren.

Schon am nächsten Tag bin ich wieder in die Vorlesung gegangen – nicht, um zuzuhören, sondern eher als Traumabewältigung. Mir war es ein großes Anliegen, mein Studium fortzusetzen. Daher wollte ich relativ schnell wieder auf den Campus zurückkommen. Das war anfangs sehr hart, aber so konnte ich gar nicht erst so etwas wie Angst entwickeln.

Die zwei Wochen danach hatte ich irgendwie viel zu tun. Viele Leute haben mich kontaktiert, wollten sichergehen, dass ich noch lebe. Ich habe mit Freunden über das Geschehene gesprochen, aber das meiste mit mir selber ausgemacht. Das Tutorium haben wir fortgesetzt, zuerst online, die letzten beiden Veranstaltungen fanden dann auf Wunsch der Studierenden wieder in Präsenz statt – allerdings in einem Seminarraum, nicht in einem Hörsaal. Das erste Treffen war sehr seltsam, aber wir haben es zusammen zu Ende gebracht. Dass ich die verstorbene Studentin nie so kennenlernen konnte wie ihre Kommilitonen, bricht mir das Herz.

So weit geht es mir heute okay, ich würde behaupten, dass ich das Geschehene ganz gut verarbeitet habe. Was passiert ist, belastet mich nicht mehr im engeren Sinne und behindert mich nicht in meinem Alltag. Ich fühle mich nach wie vor wohl an der Universität. An den Ort des Geschehens bin ich seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Ich war zwar wieder im Botanischen Garten, in dem Gebäude selbst war ich allerdings nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann machen, aber gerade verspüre ich das Bedürfnis einfach nicht. Ich versuche das, was passiert ist, an diesem Ort zu lassen und es nicht überall mit mir herumzutragen.

Ein bisschen traurig ist, dass das Geschehene an der Universität kaum noch Thema ist. Direkt danach wurde sich sehr gut um uns alle gekümmert und die Hilfsbereitschaft war groß. Aber mittlerweile ist es irgendwie weg. Das ist ja auf eine Art auch gut so. Für jemanden, der unmittelbar betroffen war, ist es trotzdem seltsam, wenn das Thema gefühlt verschwunden ist.

Vielleicht wird sich das mit einem Gedenkort ändern. Ich könnte mir einen Ort im Neuenheimer Feld, im Botanischen Garten oder nahe der Mensa, vorstellen, der an die schreckliche Tat erinnert, ohne selbst Schrecklichkeit zu vermitteln. Im Gegenteil: Er sollte etwas Schönes haben. Etwas, das Hoffnung und Lebendigkeit vermittelt. Etwas, das zeigt, dass es weitergeht, aber nicht vergessen wird.

Protokoll: Philipp Neumayr