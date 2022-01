Polizeibeamte sichern Spuren am Gelände des Botanischen Gartens der Heidelberger Universität. Hier ist es zuvor zu einem Amoklauf gekommen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Heidelberg. (jul/pne). Der Amoklauf eines 18-jährigen Studenten auf dem Uni-Campus im Neuenheimer Feld hat am Montag in Heidelberg und der ganzen Republik für Entsetzen gesorgt. Politiker auf kommunaler Ebene, auf Landes- und Bundesebene sowie Vertreter von Studierendenschaft, Studierendenwerk und der Kirchen meldeten sich mit Pressemitteilungen und in den sozialen Medien zu Wort.

Der Vorsitzende der Heidelberger Studierendenschaft, Peter Abelmann, sprach von einer "Katastrophe, die sich allem Denkbaren zwischen Vorlesungen, Klausuren und Unileben" entziehe. Die Studierendenschaft sei in Gedanken bei den Betroffenen. Auch Tanja Modrow, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg, sprach den Betroffenen ihr "tiefstes Mitgefühl" aus.

Die Heidelberger Grünen mit den beiden Kreisvorsitzenden Monika Gonser und Florian Kollmann zeigten sich "schockiert und tief bestürzt über die entsetzliche Tat". Theresia Bauer, Grünen-Landtagsabgeordnete aus Heidelberg und Wissenschaftsministerin in Stuttgart, schrieb auf Twitter: "Wir stehen fassungslos und schockiert vor diesem tragischen Ereignis." Franziska Brantner, Bundestagsabgeordnete der Grünen, erklärte, sie hoffe auf eine vollständige Aufklärung der Tat. Auch der in Heidelberg geborene Grünen-Landesfinanzminister Danyal Bayaz nahm Stellung auf Twitter: "Mein Heidelberg, ich bin erschüttert und mein Herz blutet. Ich bin in Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen."

Alexander Föhr, Kreisvorsitzender und Stadtrat der CDU, meldete sich auf Facebook zu Wort: "Ein trauriger Tag für unsere Stadt. Ich hoffe sehr, dass die Verletzten bald genesen und es keine weiteren Opfer gibt. Den Sicherheits- und Rettungskräften ein herzliches Dankeschön. In einer solchen Situation beherzt einzuschreiten, verdient größten Respekt."

Die SPD-Gemeinderatsfraktion erklärte auf Facebook: "Wir sind tief bestürzt und unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen." Die Heidelberger Linke teilte mit, es sei "ein schwarzer Tag" für die Stadt. Man sei in Gedanken bei allen Verletzten.

Der Dekan der Evangelischen Kirche Heidelberg, Christof Ellsiepen, schrieb in einem Statement: "Wir sind zutiefst betroffen von den erschütternden Nachrichten aus dem Neuenheimer Feld. Wir beten für alle, die gerade um ihre Angehörigen bangen und für alle, die noch voller Schrecken sind." Die evangelische Peterskirche in der Altstadt blieb zum Trost bis spät in die Nacht geöffnet.

Auch der katholische Freiburger Erzbischof Stephan Burger zeigte sich schockiert. "Fassungslos blicken wir in der ganzen Erzdiözese Freiburg nach Heidelberg. Ich bin entsetzt und zutiefst bestürzt über den Angriff, der sich dort heute Nachmittag in einem Hörsaal der Universität ereignet hat."