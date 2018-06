Wo dieser Radler fährt, soll in der Friedrich-Ebert-Anlage ein eigener Fahrstreifen für Pedalisten eingerichtet werden, der sie sicher bis zur Kurfürstenanlage führt. Dann wird es für Autos nur noch eine statt zwei Rechtsabbiegespuren in die Sofienstraße geben. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (ste) Noch mindestens bis Dienstag ist die B 37 zwischen Stadthalle und Marstallstraße gesperrt, weil sich die Bauarbeiten verzögern. Dadurch wird es in der Friedrich-Ebert-Anlage auch so lange noch mehr Verkehr geben, denn sie ist die Ausweichroute für alle, die aus dem Neckartal nach Heidelberg wollen. Das greift die Gemeinderatsfraktion der "Heidelberger" auf und kritisiert eine Entscheidung des Stadtparlaments zum Radverkehr aus dem April.

Damals beschloss der Gemeinderat Schritte zur Verbesserung des Radverkehrs am Adenauerplatz. So soll es einen Radweg in der Ebert-Anlage geben, der über den Adenauerplatz bis zur Kurfürstenanlage führt. Den sollen die Radler nutzen, die zum Hauptbahnhof wollen - und so die Plöck entlasten. Für den durchgängigen Radstreifen fällt am "Europäischen Hof" eine der beiden Rechtsabbiegespuren in die Sofienstraße weg - und das passt den "Heidelbergern" überhaupt nicht.

"Unsere Kritik, dass der Wegfall einer Fahrspur in der Ebert-Anlage für Autos keine Verbesserung darstellt, sondern das Gegenteil bewirken wird, wurde nicht gehört", heißt es in einer Pressemitteilung. Was zu erwarten sei, könne man derzeit mit der gesperrten B 37 beobachten: "Ein Verkehrschaos, sobald der Neckarstaden aus irgendeinem Grund nicht zur Verfügung steht. Künftig werden wir das also auch ohne eine Sperrung des Neckarstadens als tagtägliche Erscheinung sehen dürfen." Falle eine Abbiegespur weg, werde das Problem noch größer, etwa wenn der Neckarstaden wegen Hochwasser gesperrt sei.

Die Stadtverwaltung hält auf RNZ-Anfrage dagegen und verweist auf die Machbarkeitsstudie einer Fachfirma. Das Büro Schlothauer & Wauer aus Berlin hatte 2014 über mehrere Tage den Bereich um den Adenauerplatz gefilmt und die Verkehrsteilnehmer gezählt. Mit diesen Daten wurde die geplante neue Verkehrsführung simuliert, auch an der Kreuzung am "Europäischen Hof". "Das Ergebnis: Auch zu den Morgen- und Abendspitzen ist der Knotenpunkt leistungsfähig und hat noch ausreichend Reserven", so eine Stadtsprecherin. Nach der Prognose habe die Kreuzung auch im Hochwasserfall genügend Kapazität.