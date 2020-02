Heidelberg. (RNZ) Er war zwei Mal SPD-Chef und zwei Mal Bundesminister: SPD-Urgestein Franz Müntefering. Am Donnerstag, 20. Februar, kommt der 80-Jährige nach Heidelberg und hält den 13. Friedrich-Ebert-Gedächtnisvortrag. Sein Thema ist dabei der Stellenwert der Demokratie in unserer heutigen Zeit. Mit dem jährlichen Friedrich-Ebert-Gedächtnisvortrag erinnert die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte an Leben und Werk ihres Namensgebers mit Themen, die seinerzeit den Sozialdemokraten und Staatsmann beschäftigten, die aber auch heute noch diskutiert werden und von zentraler Bedeutung sind.

Schon am Nachmittag spricht Müntefering um 16.30 Uhr bei der traditionellen Kranzniederlegung am Grab Friedrich Eberts auf dem Bergfriedhof.

Info: Ebert-Gedächtnisvortrag, Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, Ebert-Haus, Pfaffengasse 18. Anmeldung unter Telefon 06221 / 91070 oder per E-Mail: friedrich@ebert-gedenkstaette.de