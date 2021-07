Der ​Alte Kohlhof in Heidelberg. Foto: Alex

Heidelberg. (hob) Holt sich die Stadt Heidelberg die nächste Ohrfeige im juristischen Streit um den "Alten Kohlhof" ab? Oder gelingt ihr doch noch die Wende? Am Donnerstag, 5. August, geht der seit Jahren schwelende Streit um das ehemalige Ausflugslokal in die nächste Runde. Für diesen Tag hat das Oberlandesgericht Karlsruhe den Berufungsprozess angesetzt – und damit einen Monat später als ursprünglich geplant.

Vor genau sechs Jahren hat die Familie Hofbauer den "Alten Kohlhof" von der Stadt gekauft. Im Kern der laufenden Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob dieser Erwerb rechtswirksam zustande gekommen ist, oder ob die Stadt das Anwesen – wie vom Gemeinderat gefordert – zurückkaufen kann. Nach der Rechtsauffassung der Stadt hatten sich die Hofbauers verpflichtet, dort oben im Stadtwald eine Gaststätte zu betreiben. Doch trotz mehrmaligen Anmahnens passierte lange nichts. Ein Jahr nach dem Kauf teilte Michael Hofbauer der Stadt mit, dass eine Gastronomie dort nicht wirtschaftlich zu betreiben sei.

Es folgte ein längeres Hin und Her, an dessen Ende die Stadt dem neuen Eigentümer des "Alten Kohlhof" eine Frist setzte: Bis zum 15. Januar 2017 müsse er dort eine Gaststätte betreiben. Und pünktlich zu diesem Tag feierten die Hofbauers mit rund 30 Gästen die Eröffnung eines Gourmetrestaurants. Mittlerweile ist das "Oben" längst etabliert. Spitzenkoch Robert Rädel wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Viele Stadträte hatten sich unter der Eröffnung einer neuen Gaststätte oben auf dem Kohlhof jedoch etwas anderes vorgestellt, nämlich ein Ausflugslokal. Doch das Argument, mit dem die Stadt den Rückkauf erzwingen wollte, war ein anderes. Als die Frist abgelaufen sei, sei das "Oben" gar kein Restaurant gewesen. Daher habe die Familie Hofbauer gegen den Grundbucheintrag verstoßen.

In seinem erstinstanzlichen Urteil sah das Landgericht Heidelberg das im Juni 2019 ganz anders. Auch weil zu diesem Zeitpunkt das "Oben" eindeutig als Restaurant eingestuft werden konnte. Richterin Andrea Großmann zog überdies in Zweifel, ob überhaupt die Pflicht zum Betrieb einer Gaststätte bestehe – oder ob diese Forderung nicht vielmehr "gegen das Gebot angemessener Vertragsgestaltung" verstoße. Und daher gab Großmann der Familie Hofbauer in allen Punkten recht. Gleichwohl beschloss der Gemeinderat wenig später einstimmig, das Urteil anzufechten.

Aus diesem Grund muss nun das Oberlandesgericht den Fall behandeln. An dem Prozesstag am Donnerstag nächster Woche im Sitzungssaal I, Hoffstraße 10, in Karlsruhe wird aber noch kein Urteil erwartet. Dies könnte frühestens zwei oder drei Wochen später verkündet werden. Die Verhandlung beginnt um 10 Uhr.