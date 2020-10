Von Maria Stumpf

Heidelberg-Altstadt. Enttäuschung bei vielen Bezirksbeiräten: Es soll so bleiben, wie es ist – alle der rund 45 Stellplätze im westlichen Teil der Friedrich-Ebert-Anlage bleiben zu bestimmten Tageszeiten für das Kurzzeitparken mit Parkschein erlaubt und werden nicht zu reinen Bewohnerparkplätzen. Darüber informierte die Stadtverwaltung die Bezirksbeiräte in ihrer jüngsten Sitzung.

In seiner Juni-Sitzung hatte der Bezirksbeirat mit großer Mehrheit die Stadt darum gebeten, die Parkregeln dahingehend zu überprüfen, ob es für die Hälfte der Stellplätze nur für Bewohner eine Parkerlaubnis geben könne. "Nein", das sei nicht möglich, erklärte Martin Kragl, stellvertretender Leiter im Amt für Verkehrsmanagement, nun nach der Prüfung durch seine Behörde.

Die Stadt argumentierte mit einem zwar hohen Parkdruck für Bewohner, aber eben auch für Kunden dort ansässiger Geschäfte oder Arztpraxen. Der Wegfall der Kurzzeitplätze könne sich negativ auf einzelne Gewerbebetriebe auswirken. Diese Parkmöglichkeit sei von wesentlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Geschäftslebens in der innerstädtischen Hauptverkehrsstraße und auch für das Ordnen des ruhenden Verkehrs. "Kurzzeitplätze fördern auch die Verkehrssicherheit."

Außerdem könnten die Parkplätze tagsüber dann auch nicht in vollem Umfang genutzt werden. Ferner wäre "ein erheblicher Einnahmeausfall bei den städtischen Gebühren zu verzeichnen", meint die Verwaltung. Zusammenfassend erklärte Kragl, dass nach Abwägung aller berechtigten Belange die Interessen der Kunden und Gewerbetreibenden und "folglich das Wohl der Allgemeinheit" höher zu gewichten sei, als die der Bewohner.

Zumal denen ja bereits die Parkplätze montags bis freitags von 20 Uhr bis 8 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags zur Verfügung stehen. Außerdem sei es den Bewohnern "möglich und zumutbar, einen Dauerstellplatz in einer Tiefgarage zu mieten". Die Hälfte der rund 45 Stellflächen umzuwandeln in Bewohnerparkflächen würde ja wohl auch die Bedürfnisse nur unwesentlich befriedigen.

Einer, der sich über die Entscheidung der Stadtverwaltung sichtlich freute, war Bezirksbeirat Matthias Fehser von den "Heidelbergern". Er hatte schon im Mai auf die prekäre Lage der Gewerbetreibenden während der Corona-Zeit hingewiesen. "Wir sind froh um jeden Kunden, der zu uns findet." Fehser betreibt vor Ort ein Geschäft mit Kundenverkehr und An- und Auslieferung. "Es ist sinnvoll und notwendig, dass es so bleibt, wie es ist", sagte er nun.

Wer in Tiefgaragen einen Stellplatz miete, spare sich doch auch das ständige Herumfahren auf der Suche nach freien Parkflächen. "Das will doch eigentlich jeder von uns." Bezirksbeirätin Doris Hemler (Grüne) wollte allerdings auch wissen, ob und wie der Gemeindevollzugsdienst nachts und an den Wochenenden das dann geltende Bewohnerparkrecht eigentlich kontrolliere. Martin Kragl musste einräumen, dass die Situation "schwierig" sei aufgrund personeller Engpässe.

Tempo 30 ist hier nicht drin - In der Ebert-Anlage bleibt es größtenteils bei Tempo 50

In der Friedrich-Ebert-Anlage gilt – mit Ausnahme des Bereichs beim Hölderlin – regulär Tempo 50. Foto: Hoene

Zum wiederholten Mal seit vielen Jahren hat der Bezirksbeirat Altstadt – zuletzt im Mai – die Stadt darum gebeten, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf der Nordseite der Friedrich-Ebert-Anlage zu prüfen. Konkret geht es um den Abschnitt von Grabengasse bis zur Sofienstraße. Martin Kragl vom Amt für Verkehrsmanagement erteilte dem Ansinnen nun erneut eine klare Absage: Wegen fehlender konkreter Gefahrenlage sei das laut Straßenverkehrsordnung auf dieser innerstädtischen Durchgangsstraße nicht möglich.

Denn dort gibt es keine Kindergärten, -tagesstätten, -krippen, -horte, allgemeinbildende Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheime oder Krankenhäuser. "Das sind nun aber mal die Kriterien, die rechtlich angesetzt werden. Daran kann ich auch nichts ändern", sagte Kragl. Dafür aber ein ausreichender Fahrbahnquerschnitt, breite Gehwege und seit kurzem auch optimierte Radspuren. Eine Ausnahme gilt im Bereich um das Hölderlin-Gymnasium.

Für Gerd Guntermann (GAL), Franz Bartholomé (Grüne) und auch Peter Seidel (SPD) kein ausreichendes Argument: Die Stadt könnte "ruhig mal mutig eine Vorreiterrolle" einnehmen und ihre rechtlichen Möglichkeiten so weit wie möglich im Interesse der Menschen ausschöpfen, meinten sie. "Das wird wohl aber nicht getan."

Parkleitsystem soll besser werden

Problem erkannt: "Es ist so, dass das Parkleitsystem optimiert werden muss. Das ist eine Aufgabe der Stadt", fasste Bezirksbeirat Gerd Guntermann (GAL) in der Bezirksratssitzung Altstadt zusammen. "Lang- oder mittelfristig sollten wir auch über eine Fußgängerzone nachdenken." Konkret ging es um die Verkehrssituation vom Kornmarkt bis Karlstor: Vor allem am Wochenende staut sich dort der Bus- und Autoverkehr rund um den Karlsplatz, weil die Fahrer freie Parkplätze suchen.

Hier am Karlsplatz staut sich häufig der Verkehr, wenn das Parkhaus voll ist. Foto: mün

Laut Anwohnern sind die Anzeigen der freien Plätze an den Parkhäusern vor Ort nicht korrekt. Der Bezirksbeirat hatte die Verwaltung schon im Mai gebeten, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Darüber informierte nun Martin Kragl vom Amt für Verkehrsmanagement. Man habe die Sperrung der Hauptstraße an der Einmündung am Karlstor für Nicht-Anlieger oder eine Ampelverkehr-Lösung im Auge gehabt, auch ob Änderungen am dynamischen Parkleitsystem vorgenommen werden müssten. Allerdings verursache das Kosten, die aufgrund der Komplexität der geplanten Änderungen noch nicht abschätzbar seien. Es könnten aber künftig die noch freien Parkplätze in P12 (Schloss) und P13 (Karlsplatz) getrennt angezeigt werden und der Parksuchverkehr zum P12 per Leitsystem über den Schlossbergtunnel und nicht über die östliche Hauptstraße geführt werden.