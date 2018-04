Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist möglich, wenn die Aufmerksamkeit für brenzlige Situationen geschult ist - und wenn man weiß, wie gutes Miteinander von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern funktioniert. Das Zauberwort heißt dabei "Rücksicht".

Kein leichtes Unterfangen in Zeiten, wo der "Alltag to go" quasi auf der Straße stattfindet. So jedenfalls haben es Schüler und Schülerinnen der Klasse 7b im Hölderlin-Gymnasium formuliert. "Alles passiert auf der Straße, auch essen, trinken, Musik hören und noch vieles mehr", haben sie in einem Workshop mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Rhein-Neckar (ADFC) herausgefunden.

An diesem Schultag geht es also um das Verhalten, das die besonderen Interessen und Situationen anderer Verkehrsteilnehmer beachtet. "Rücksicht nehmen ist da nötig, wo Menschen aufeinandertreffen", erklärt Michael Fröhlich vom ADFC früh am Morgen, bevor er die zwölf- und 13-jährigen "Verkehrsdetektive" rausschickt auf die Straße. Sie schlüpfen in die Rollen von Radlern, Fußgängern und Autofahrern und sollen beobachten, verstehen, erleben und daraus lernen. In vier Gruppen aufgeteilt nehmen sie zum Beispiel in der Hauptstraße oder der Plöck das Verhalten der jeweiligen Verkehrsteilnehmer unter die Lupe, stellen Fragen und machen Fotos.

Saust der Radfahrer nicht viel zu schnell am Fußgänger vorbei? Hat der Autofahrer geblinkt? Hört der Fußgänger mit dem Kopfhörer im Ohr das Hupen des Busses? Mit diesem Material zurück in der Schule werten sie die Ergebnisse am PC unter dem Aspekt der gegenseitigen Rücksichtnahme aus und stellen sie ihren Klassenkameraden in Präsentationen vor. Am Ende fasst ein Plakatentwurf die Bilanz prägnant zusammen.

"Wie rücksichtsvoll schätzen Sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 ein?", fragte zum Beispiel die Gruppe der "Autofahrer" rund 20 Fahrzeuglenker. "Zehn bedeutet gut. Der Durchschnitt lag bei 7,5. Könnte besser sein, ist aber auch nicht schlecht", erklärt Schüler Emil. Lena aus der "Fußgängergruppe" hat bemerkt, dass "die sich oft ablenken lassen mit dem Handy und einfach quer über die Straße laufen." Laila ärgert sich über parkende Autos auf Fußgängerwegen. "Aber wir haben auch gesehen, dass Radfahrer beim Abbiegen oft nicht mit der Hand Zeichen geben und viel zu schnell fahren", meint Fenja. "Die meisten verhalten sich aber richtig", ergänzt Jakob. Liam hat erfahren, dass "sich Radfahrer eigentlich am unsichersten fühlen, besonders in der Plöck." Und ältere Menschen auch, weiß Louisa.

In einer kleinen "Talkshow" moderiert Fröhlich in lockerer Atmosphäre das Fazit des Projekts: Routine sollte man nicht einschleichen lassen, und "besonders unter Zeitdruck" verhalten sich Verkehrsteilnehmer rücksichtsloser als sonst. "Vielleicht mal fünf Minuten früher aufstehen", rät er für den morgendlichen Schulweg. Das sei doch nicht viel Zeit. Unter mächtig viel Gelächter wird dieser Vorschlag allerdings nicht so gerne gehört. Nach dem Pausenzeichen bleibt das Verkehrsprojekt aber noch lange Thema. "Das war echt toll und spannend", sagen mehrere Mädchen.

Schulen können sich bei Interesse an den "Verkehrsdetektiven" an den ADFC wenden. Dieses Jahr waren die Mitarbeiter mit ihrem Programm bereits an fünf weiterführenden Schulen in Heidelberg und der Region. "Hängen bleiben soll bei den jungen Leuten die positive Botschaft, dass gegenseitige Rücksicht, also das Verständnis für den Partner im Straßenverkehr, viele Alltagssituationen leichter machen kann", so Fröhlich.

Info: Projekte des ADFC unter www.adfc-bw.de/heidelberg