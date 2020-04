Großveranstaltungen wie diese in der Halle 02 werden wegen der Corona-Pandemie zumindest bis zum 31. August nicht mehr stattfinden. Damit die Heidelberger Clubs die Krise dennoch überstehen, fordert der Clubverband Eventkultur Rhein-Neckar nun mehr kommunale Unterstützung. Foto: zg

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Sie waren die Ersten, die wegen Corona dicht machen mussten – und sie werden wohl auch die Letzten sein, die wieder öffnen dürfen. Die Rede ist von Clubs und Veranstaltungshäusern. Bund und Länder haben beschlossen, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Bis dahin wird auch in Heidelberg nicht mehr im größeren Rahmen getanzt werden. Wie geht es jetzt weiter? Ein Gespräch mit Zora Brändle, Vorsitzende des Clubverbands Eventkultur Rhein-Neckar.

Zora Brändle.Foto: Carolin Breckle

Frau Brändle, bis 31. August bleiben Großveranstaltungen verboten. Was bedeutet das für die Heidelberger Clubs?

Was genau Großveranstaltungen sind, das wurde ja noch nicht ganz genau definiert. Uns ist allen klar, dass getan werden muss, was getan werden muss, um die Bevölkerung zu schützen. Niemand von uns verlangt, dass wir morgen wieder Veranstaltungen machen können. Aber wir sollten uns jetzt dennoch mit der Frage auseinandersetzen, wie wir dafür sorgen können, dass es auch nach der Krise noch Clubs gibt.

Womit kämpfen die Clubs besonders?

Ein Problem ist, dass Rücklagen normalerweise in den starken Monaten Februar bis April gebildet werden – aber die fallen jetzt weg. Außerdem ist es so, dass ein Clubbetrieb nicht nur feste Mitarbeiter hat, die über Kurzarbeit aufgefangen werden können, sondern auch viele Minijobber, die ihren Lebensunterhalt darüber finanzieren und jetzt durchs Raster fallen. Dazu kommen etwa Soloselbstständige, Tontechniker, Künstler. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran.

In einem offenen Brief fordern Sie und Ihr Verband schnelle kommunale Unterstützung. Was können Kommunen wie Heidelberg jetzt für die Clubs tun?

In erster Linie wünschen wir uns klare Ansprechpartner für die Betriebe und die Nachtkultur. Der Blick nach Mannheim zeigt, wie wertvoll die Position des Nachtbürgermeisters jetzt ist – sowohl als Ansprechpartner für mögliche Hilfsprogramme aber auch als Impulsgeber für eine Rückkehr zur Normalität. Anbieten würde sich auch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Stadtverwaltung, Politik und Akteuren der Szene, um einen Fahrplan zu erarbeiten, wie wir weiter durch die Krise navigieren können und Schritt für Schritt zurück zur Betriebsaufnahme kommen.

Hintergrund > Eventkultur Rhein-Neckar ist der Verband der Clubbetreiber, Veranstalter und Kulturereignisschaffenden der Metropolregion Rhein-Neckar und Regionalverband der Livekomm, des Bundesverbands der Musikspielstätten. Ins Leben gerufen wurde "Eventkultur" im Jahr 2012. Zum Gründungsteam [+] Lesen Sie mehr > Eventkultur Rhein-Neckar ist der Verband der Clubbetreiber, Veranstalter und Kulturereignisschaffenden der Metropolregion Rhein-Neckar und Regionalverband der Livekomm, des Bundesverbands der Musikspielstätten. Ins Leben gerufen wurde "Eventkultur" im Jahr 2012. Zum Gründungsteam gehörten Kai Kemper von der Mannheimer Marketing- und Kommunikationsagentur BLiM, Robin Ebinger von der Ludwigshafener Eventagentur Cosmopop sowie die beiden Clubbetreiber Melanie Köhler (Rude 7, Mannheim) und Felix Grädler (Halle 02). > Ziel von "Eventkultur" ist es, Interessen von Veranstalterinnen und Veranstaltern sowie einzelnen Spielstätten gegenüber Kommunen und Land zu vertreten. In Heidelberg und Mannheim wurde zuletzt etwa die Förderung von Livemusik und die Einrichtung eines Nachtbürgermeisters auf den Weg gebracht. Auch "United We Stream Rhein-Neckar", eine Plattform zur Unterstützung der Clubs während der Corona-Krise, hat der Verband initiiert. (pne)

Bund und Land haben ja bereits Soforthilfen zur Verfügung gestellt. Warum reicht das nicht aus?

Die Soforthilfen und etwa das Kurzarbeitergesetz haben akute Liquiditätsengpässe erstmal verhindert. Doch je länger das Betriebsverbot anhält, desto knapper werden auch die Rücklagen, die die einzelnen Betriebe haben. Und selbst nach der Wiedereröffnung können wir nicht plötzlich doppelt so viele Konzerte produzieren – jetzt nicht eingenommene Umsätze sind für alle Zeit verloren. Wir wünschen uns bis zur Rückkehr zum Regelbetrieb den Erlass von Mieten, sofern die Stadt Vermieter ist. Und wir schließen uns den Forderungen unseres Bundesverbandes an.

Was fordert der Bundesverband?

Da geht es um ein Ausfallgeld für Musik in der Livekultur, also etwa eine Pauschale pro abgesagtem Konzert für kleine und mittelgroße Musikspielstätten.

Auch in Heidelberg und der Region sind die Clubs kreativ geworden. Sie übertragen online DJ-Sets oder verkaufen Merchandise-Artikel. Kann das erst einmal weiterhelfen?

Es ist natürlich wichtig, dass wir auch selbst aktiv werden und nicht einfach nur auf Hilfe warten. Aber die Einnahmen daraus sind letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hilfe zur Selbsthilfe ist wichtig, aber alleine haben wir keine Chance.

Man muss kein Hellseher sein, um zu sagen, dass auch nach dem 31. August noch keine größeren Club-Events stattfinden können. Was macht Ihnen jetzt Hoffnung?

Also ich bin keine Virologin und habe auch keine Kristallkugel zuhause. Wir hoffen erst einmal auf den 31. August und müssen jetzt kreative Lösungen dafür finden, wie man Clubkultur und Nachtökonomie auch in Krisenzeiten langsam wieder ins gesellschaftliche Leben integrieren kann.

Wird die Corona-Pandemie die Heidelberger Clubkultur dauerhaft verändern?

Das sogenannte Clubsterben war ja davor schon ein großes Thema und wird durch die aktuelle Situation wohl beschleunigt werden. Wir haben bereits erste Mitglieder im Verband, die sagen: Es kann sein, dass wir nicht wieder aufmachen, weil es finanziell einfach nicht stemmbar ist. Ganz unbeschadet werden wir sicher alle nicht aus der Krise rauskommen.