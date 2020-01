Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Jetzt ist der neue Zaun rund um die "Alla-Hopp!"-Bewegungs- und Begegnungsanlage im Sportzentrum Süd errichtet, seit einigen Tagen ist sie damit außerhalb der Öffnungszeiten geschlossen. Konkret bedeutet dies, dass von Oktober bis März eine Nutzung nur zwischen 8 und 18 Uhr möglich ist und von April bis September zwischen 8 und 21.30 Uhr. Grund dafür: Die 2016 von der Dietmar Hopp Stiftung gespendete, 13.600 Quadratmeter große Anlage samt Kiosk wurde immer wieder Opfer von Vandalismus und Einbrüchen. Zum Schutz vor mutwilligen Beschädigungen und Diebstählen hat die Stadt deshalb rund 80.000 Euro für einen etwa 1,80 Meter hohen Metallzaun investiert.

Die Liste der Schäden ist lang: Einbrüche in den Kiosk mit Diebstahl von Getränken und Süßigkeiten, Brandschäden an Tischen und Bänken, an der Tartanbahn und am Kunstrasen im Pavillon, Brandschaden und Zerschneidung des Kletternetzes am Traumfänger, Zerstörung von Spiegel, Lüftungsgitter und Tür in den Toilettenanlagen, der Alarmanlage im Behinderten-WC, der Hinweisschilder sowie der E-Bike-Station, komplette Zerstörung der Sichtschutzräume der Toilettenanlagen, Verbiegen des Fallrohrs der Dachentwässerung, Herunterreißen der Dachfolie am Mehrgenerationen-Karussell sowie der Blitzableiter, Einschlagen der Fensterscheiben, Beschädigung der Gebäudeverkleidung und diverse Schmierereien an Spielgeräten und Gebäuden.

Alles in allem mutet es im Nachhinein doch ein wenig optimistisch an, die Alla-Hopp-Anlage im Kirchheimer Norden nicht von Anfang an einzuzäunen. Doch wäre dies kaum im Einklang gestanden mit dem damals proklamierten Konzept der freien Zugänglichkeit. Andererseits ist es Fakt, dass alle anderen Sportanlagen im Sportzentrum-Süd eingezäunt sind. Gleich, ob auf diesen Fußball, Hockey, Rugby oder Tennis gespielt wird.

Frei zugänglich war hingegen nur der "Grillplatz mit Freizeitwiese" am Harbigweg zwischen dem DAV-Kletterzentrum und dem Sportgelände des Hockey-Clubs in unmittelbarer Nachbarschaft der Alla-Hopp-Anlage. Denn auch dieser Platz, dessen Sanierung den städtischen Haushalt zuvor um gut 50.000 Euro erleichtert hatte, musste geschlossen werden. Er verlotterte mehr und mehr zu einer Müllkippe samt Glasscherben und Essensresten.

Ihre Schlüsse ziehen heute jedenfalls die Nutzer der Alla-Hopp-Anlage aus dem Hochziehen des neuen Zauns. "Das ist die richtige Reaktion auf diese Vandalismusschäden, es ist gut, dass ein Zeichen gesetzt wird", sagt Matthias Dimanski, der an der freien Schule "Lernzeiträume" den Kindersport unterrichtet. Denn diese von Experten erstellte und "an Genialität nicht zu überbietende Anlage" sei unbedingt schützenswert. Dabei sei es natürlich schade, dass die Notwendigkeit bestehe, dass so etwas wie der Zaun gezogen werden müsse. Einen durchaus anderen Blick auf den Zaun hat Peter Mußler, der mit seinem Töchterchen Athena Stammgast auf der Alla-Hopp-Anlage ist: "Ich glaube persönlich nicht, dass das die richtige Antwort auf die extrem frustrierende Situation ist." Überall eine Kamera aufzustellen, überall einzuzäunen oder Wachpersonal anzustellen, sei nicht der richtige Weg, um Herr des Vandalismusproblems zu werden. Vielmehr müsse man die Schadensverursacher finden und ihnen gemeinnützige Dienste aufbrummen: In dieser Zeit sollten sie dann den Mist wegräumen, denn sie und ihre Kumpels angerichtet haben. Insofern gehe es um eine gewisse Gelassenheit: "Ihr seid jung, ihr macht solche Sachen, aber wenn man euch erwischt, müsst ihr die Konsequenzen tragen!"