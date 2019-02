Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Geht es um Frauenrechte, kommt an ihr niemand vorbei: Alice Schwarzer ist auch mit 76 Jahren für viele noch immer die Stimme der deutschen Feministinnen - Margarete Stokowski und Sophie Passmann hin oder her. Anlässlich von 100 Jahren Frauenrechten hatte der Freundeskreis des Zonta Clubs Heidelberg Kurpfalz Schwarzer am Freitag eingeladen. Im voll besetzten Hörsaal des Deutschen Krebsforschungszentrums sprach sie mit Gero von Boehm über das andauernde Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen, über die Alternativlosigkeit einer Frauenquote - und über neue Herausforderungen für die Emanzipation der Frau.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung musste Gero von Boehm - selbst "bekennender Feminist" - einmal mit einem alten Vorurteil aufräumen. Ihm sei bekannt, so der Journalist, dass Alice Schwarzer Männer möge. "Kommt vor, ja", erwiderte die 76-Jährige. Aber da gibt es eben auch die, die sie so gar nicht leiden kann, die "Maskulinisten". Kurz: "Männer, die finden, dass sie zu kurz kommen", wie Schwarzer erklärte. Und so kam die Gründerin der feministischen Zeitschrift "Emma" zu dem Schluss, dass man noch immer in einer Welt lebe, in der Frauen "eher Opfer" seien.

Dennoch, findet Schwarzer, ist in den letzten Jahrzehnten "wahnsinnig viel passiert". Dass Frauen hierzulande etwa nicht berufstätig sein durften, sei nämlich noch gar nicht so lange her, erinnerte sie. "Wir haben mehr erreicht als meine Generation sich vorstellen konnte - Stichwort Kanzlerin." Aber: Gewalt gegenüber Frauen gebe es immer noch, betonte Schwarzer und verwies dabei auf die "MeToo"-Bewegung. "Es gibt weiterhin ein strukturelles Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen." Der springende Punkt: "Bei den Geschlechtern ist die Gewalt sexuell konnotiert."

Am Ziel angekommen ist das weibliche Geschlecht für Schwarzer noch lange nicht. Stattdessen befinde man sich in einer Übergangszeit. "Wir dürfen uns des Fortschritts erfreuen, aber die Augen vor den Problemen nicht verschließen", warnte die 76-Jährige. Ein Problem machte Moderator von Boehm darin aus, dass junge Frauen in den sozialen Medien heute oft ihren Körper darstellen, gleichzeitig aber unabhängig sein wollen. "Ist das ein Widerspruch?", fragte er Schwarzer. Die bemängelte daraufhin, dass viele Frauen sich noch immer einreden ließen, sie seien nur begehrenswert, wenn sie sich nach außen in bestimmter Weise darstellen. Das liegt ihrer Meinung nach auch daran, dass man als Frau in jeder Minute seines Lebens anders angeschaut und bewertet werde als ein Mann - da könne frau noch so tüchtig sein. Persönlich zu spüren bekam Schwarzer dies erstmals als jugendliche Frau in der Tanzschule. Als die Männer die Frauen zum Tanz auffordern sollten, spürte Schwarzer ihre Abhängigkeit vom anderen Geschlecht. Da habe sie gedacht: "Oh Gott. Was, wenn ich jetzt sitzen gelassen werde." Für Schwarzer im Rückblick ein "Schlüsselmoment"

Heute, mit 76 Jahren, denkt Schwarzer gar nicht daran, den jungen Feministinnen das Feld zu überlassen. "Welchen Kampf wollen Sie noch bestehen?", wollte von Boehm von ihr wissen. "Ich bin mittendrin", entgegnete Schwarzer. Vor allem der Islam beschäftigt sie zunehmend. So kritisierte sie etwa in den letzten Jahren immer wieder die Haltung muslimischer Einwanderer gegenüber Frauen in Deutschland. Ein Thema, bei dem Schwarzer auch am Freitag kein Blatt vor den Mund nahm. Es gebe Flüchtlinge, die kämen aus Ländern, wo Gewalt gegen Frauen an der Tagesordnung sei. "Ist doch klar, dass es da Probleme gibt." Reagieren lässt sich Schwarzer zufolge darauf nur mit "null Toleranz". "Wir haben hart gekämpft für die Gleichberechtigung. Es geht nicht, dass wir auch nur einen Millimeter zurückweichen."

Eine klare Meinung hat Schwarzer auch beim Thema Frauenquote. Zwar bezeichnete sie diese als "Krücke" - eine, die aber berechtigt sei. Schließlich habe all das Diskutieren nichts genutzt. Eine Parität hält Schwarzer dennoch "für nicht unheikel". Denn die könnte auch andere Gruppen Forderungen aufstellen lassen. Statt an Quoten sollten sich junge Frauen von heute vielmehr an persönlichen Vorbildern orientieren. Denn die hätten in der Vergangenheit eines gezeigt: "Dass man ein emanzipiertes Leben nicht nur überlebt, sondern es auch genießen kann."