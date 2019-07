Heidelberg. (bms) Es war kein Strafzettel und auch keine Reklame, was da am Mittwoch bei rund 2000 parkenden Autos im Neuenheimer Feld unter den Scheibenwischern klemmte - es war eine Info des Aktionsprogramms "Plus 5 - Minuten, die schützen". Die Präventionskampagne von Polizei, Stadt, Universität und Universitätsklinikum tritt immer wieder mit Aktionen an die Öffentlichkeit und hat das Ziel, Radfahrunfälle in Heidelberg deutlich zu reduzieren. Das macht Sinn: Allein an einem Sommertag wie am Dienstag waren nach Schätzungen von Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim, rund 7500 Radler auf dem Campus- und Klinikum-Gelände unterwegs.

"Es geht um das Miteinander auf den Straßen", erklärte der Polizeibeamte. "Wir werben um gegenseitige Rücksichtnahme." Bei der Aktion "Plus 5" steht der Vorschlag im Fokus, für den Weg fünf Minuten zusätzlich einzukalkulieren, um so Unfälle zu vermeiden. Denn: "Wer regeltreu und aufmerksam fährt, braucht eben vielleicht etwas länger", so Schäfer.

"Lieber defensiv und bremsbereit"

Wer auf dem Fahrrad in der Stadt unterwegs ist, ist per se vielen Gefahren ausgesetzt. Unfälle mit schwerwiegenden Folgen für die verletzten Personen seien im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, informierte Schäfer. Tendenziell passierten diese Unfälle allerdings vermehrt ohne Fremdeinwirkung. "Schuld daran sind wohl zu viele Ablenkungen für die Fahrradfahrer wie Smartphone oder Kopfhörer."

Also her mit den Tipps zur Unfallvermeidung für Studenten und Berufspendler: Nach rund zwei Stunden "auf Fußstreife" zwischen den Parkplätzen im Neuenheimer Feld hatten die Teams von Polizist Schäfer, von Thomas Raab vom Amt für Verkehrsmanagement, Frank Wunderlich von der Uni und Sylvia Hetzel vom Uniklinikum die Postkarten mit den guten Ratschlägen verteilt.

Häufige Unfallursachen für Radfahrer sind das Fahren auf der falschen Fahrbahn, zu schnelles Radeln und ein zu geringer Abstand zum Vorausfahrenden. Die Autofahrer vergessen oft den Schulterblick. Ein Trick beim Aussteigen: Der sogenannte Holländische Griff. Dabei öffnen Autofahrer die Tür nicht mit der linken, sondern mit der rechten Hand. Durch den daraus folgenden Schulterblick rückt der tote Winkel automatisch ins Blickfeld. "Lieber defensiv und bremsbereit fahren", gaben die Postkartenverteiler noch mit auf den Weg und: "Rechnen Sie immer mit dem Fehlverhalten der Anderen!"