Mit rund 400 Anhängern war das Bürgerzentrum Kirchheim am Freitag bis auf den letzten Platz besetzt. Foto: Lask

Von Holger Buchwald

Mannheim. Das Datum sorgte bei vielen für Empörung: Ausgerechnet am 9. November, als ganz Deutschland an die Verbrechen der Pogromnacht vor 80 Jahren erinnerte, mietete die AfD das Bürgerzentrum Kirchheim für eine Veranstaltung mit ihrem Bundessprecher Jörg Meuthen an. Auch wegen dieses historischen Datums protestierten auf dem Kerweplatz nach den Angaben der Organisatoren rund 2000 Menschen dagegen. Doch die AfD-Veranstaltung hätte man nicht verhindern können, wie der Stadtteilverein Kirchheim als Vermieter der Räumlichkeiten betont.

"Wir sind vertraglich verpflichtet, allen in Heidelberg tätigen Parteien Räume im Bürgerzentrum zur Verfügung zu stellen", erklärt Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs auf Anfrage der RNZ: "Eine Auswahl nach Parteiprogramm verbietet sich nach dem Gleichheitssatz und dem Grundsatz der parteipolitischen Neutralität, dem der Stadtteilverein satzungsgemäß verpflichtet ist." Aufgrund der vielen Anfragen habe man der AfD, die den Saal bereits vor Monaten angefragt habe, nur noch den 9. oder 10. November zur Verfügung stellen können. "Wobei letzterer Termin wohl bei der AfD nicht ging", so Fuchs.

Als ein RNZ-Mitarbeiter vom Kirchheimer Rathaus aus am Freitag die Kundgebung fotografieren wollte, traf er dort auf Mitglieder eines Männergesangvereins, die aus dem Bürgerzentrum ausquartiert worden waren. Hätte es also nicht vielleicht doch einen Grund gegeben, der AfD abzusagen? Fuchs verneint diese Frage. "Wir haben den Verein aus Sicherheitsgründen gebeten, statt im Vereinsraum des Bürgerzentrums im Rathaus zu proben." Beim Vereinsraum handelte es sich aber nicht um den an die Partei vermieteten Saal.

"Natürlich ist uns die geschichtliche Bedeutung des 9. November bewusst", so Fuchs weiter: "Gleichwohl sei dies kein ausreichender Grund, einer nicht verbotenen Partei die Durchführung einer Veranstaltung in einem öffentlichen Gebäude zu versagen." Dies sei auch im Vorfeld mit der Stadt Heidelberg abgesprochen worden. Auch AfD-Sprecher Sven Geschinski weist den Vorwurf, seine Partei habe mit der Auswahl des Datums bewusst provozieren wollen, von sich.

Die meisten Demonstranten vom Freitag sehen das anders, ebenso Oberbürgermeister Eckart Würzner. Unterdessen zeigten einige Besucher der Veranstaltung im Bürgerzentrum überhaupt kein Problembewusstsein. "Machen wir das jetzt noch 200 Jahre so?", sagte ein Mann in die RNZ-Kamera, als er an die Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des 9. Novembers erinnert wurde. Eine andere AfD-Anhängerin sah keine Verpflichtung, für die Vergangenheit geradezustehen.