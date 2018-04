Von Denis Schnur

Heidelberg. Franz Maucher ist noch immer schockiert. Dabei ist es bereits über eine Woche her, dass er gemeinsam mit seinem Schwager Arno Glum nach Serbien aufgebrochen ist. "Die Familie kann dort nicht leben, das geht einfach nicht", erklärt der Rohrbacher bestimmt. Er spricht von Familie Ramadani, die sechs Jahre in Heidelberg lebte, bis sie im Januar abgeschoben wurde. Da sie dort große Probleme hat, sich eine Existenz aufzubauen, hatten Maucher und Glum kurzerhand beschlossen, nach Subotica an der ungarischen Grenze zu fahren, um Ruzdi und Safidina und ihren vier Kindern zwischen drei und sieben Jahren zu helfen.

Drei Tage waren sie unterwegs, den Kleinwagen voll gepackt mit Herd, Kühlschrank, Staubsauger, Lebensmitteln und mehr. Bekannte und Nachbarn der Familie steuerten die Möbel bei. Das zeigt, dass die Familie in ihrer Zeit in Rohrbach viele gute Freunde gefunden hat. Hunderte schrieben seit der Abschiebung Briefe an den Oberbürgermeister in der Hoffnung, dass er die Familie zurückholt. Aber auch in Serbien wird die junge Roma-Familie von ihren Heidelberger Freunden unterstützt: Neben den Sachspenden gaben sie etwa 2000 Euro, damit die Ramadanis in Subotica über die Runden kommen.

Und das ist laut Maucher bitter nötig: "Die Kosten sind dort so hoch wie hier, aber die Familie hat überhaupt keine Einnahmequelle." Als Anhänger der Roma-Minderheit sei es in Serbien fast unmöglich, Arbeit zu finden. Nur ein Arbeitgeber habe Vater Ruzdi angeboten, zwei bis drei Monate ohne Gehalt Probe zu arbeiten - "und dann würde man mal sehen". Anfang April sei der Familie zudem ihre kleine Wohnung gekündigt worden, sie habe in eine andere, billigere umziehen müssen, so Maucher: "Die war aber in einem so miserablen Zustand." Die Wände seien feucht und verschimmelt gewesen, die Familie habe von Anfang an viel Geld und Arbeit reinstecken müssen, damit sie halbwegs bewohnbar ist. Auch das war ein Grund, warum Maucher und Glum sich auf den Weg machten, um der Familie vor Ort zu helfen.

Aber auch über die Wohnung und das Geld hinaus stehen die Ramadanis in Serbien vor Problemen: Die Kinder wurden bislang nicht in Schule und Kindergarten aufgenommen. Anfangs, weils sie keine gültigen Papiere hatten, mittlerweile, weil sie kaum Serbisch sprechen. "Selbst wenn sie zum nächsten Schuljahr aufgenommen werden, verlieren sie auf jeden Fall ein ganzes Jahr", so Maucher. Zudem seien die Kinder traumatisiert: "Sie essen sehr wenig. Sie wollen nach Hause nach Deutschland", erklärt der Freund der Familie, "sie wollen zurück in ihre Schule in Rohrbach, zu ihren Großeltern und Tanten. Sie verstehen einfach nicht, warum sie aus Deutschland weg mussten."

Laut Maucher seien die Eltern zwar ständig aktiv, um die Situation zu verbessern, aber es herrsche generell eine "depressive Stimmung". Die Mutter kämpfe ständig mit den Tränen, leide unter Herzrasen und Atemnot. "Die Familie hat große Zukunftsangst." Geht es nach dem Rohrbacher, gibt es nur eine Lösung: Die Familie muss zurück in ihre Heidelberger Heimat kommen. "Wenn die nur hier wären. Ich bin mir sicher, sie würden riesigen Einsatz zeigen - und ganz viele Menschen würden ihnen weiterhin helfen."

Dafür setzte sich nun auch der Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding ein. Er wandte sich an das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mit dem Vorschlag, der Familie eine Art "Aufenthaltserlaubnis auf Probe" zu erteilen: Sie sollen für sechs Monate wieder einreisen können. Im Anschluss sollte geprüft werden, ob die Familie sich selbst versorgt und Vater Ruzdi seinen Job als Lkw-Fahrer erfolgreich begonnen hat. Die Stadtverwaltung und das RP sehen dazu jedoch keinen Spielraum: "Die Initiative von Herrn Binding hat unsere Sympathie, aber sie kann leider nicht zum Erfolg führen", schrieb Bürgermeister Wolfgang Erichson an das RP. Zwar bedaure man die Lage der Familie in Serbien, aber sie könne nicht dazu führen, dass rechtsbindende Entscheidungen "ad absurdum" geführt würden. Auch gegenüber der RNZ bestätigte der Integrationsbürgermeister, dass der Vorschlag nicht weiter verfolgt würde, da die Stadt rechtlich dazu keine Möglichkeit habe.

Die Unterstützer und die Anwältin der Familie pochen darauf, dass die Stadt der Familie eine erfolgreiche Integration nach Paragraf 25b des Aufenthaltsgesetzes attestiert und ihnen somit zum Bleiberecht verhilft. Doch einen entsprechenden Antrag hat die Stadt nun abgelehnt: "Wir sehen die Bedingungen dafür bei dem Haushaltsvorstand, Herrn Ramadani, nach wie vor nicht erfüllt", so Erichson. Eine detaillierte Begründung dafür werde in Kürze der Anwältin zugestellt. Bei allem Verständnis für die Familie habe die Stadt hier keinerlei Ermessensspielraum. Zumal laut Erichson auch das RP bereits angekündigt habe, sein Veto einzulegen, sollte die Stadt den Paragraf 25b anwenden.

Info: Um die Familie weiter zu unterstützen, laden die AG "Rohrbach sagt ja" und der Punker e.V. am Sonntag, 15. April, zu einer Benefizveranstaltung ein. Ab 16 Uhr gibt es im Evangelischen Gemeindezentrum, Heinrich-Fuchs-Straße 22, Live-Musik und ein Kuchenbuffet. Geldspenden sind zudem über den Arbeitskreis Asyl möglich.