Von Birgit Sommer

Heidelberg. Kann ich mein Baby schon im ersten Lebensjahr in die Kindertagesstätte geben? Schadet ihm das? Welche Voraussetzungen braucht es für eine gute Betreuung in der Kita? Oder ist die Betreuung zu Hause doch das Beste für Kleinkinder? Geht es beim Ausbau der Kitas mehr um ökonomische Interessen, weil man die Arbeitskraft beider Elternteile braucht? Und wo bleiben die Bedürfnisse der Erzieher? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Heidelberger Wissenschaftler im Marsilius-Projekt "Frühe Kindheit im Wandel: Herausforderungen für Eltern, Kinder und die Gesellschaft". An ihren Erkenntnissen können Interessierte jetzt teilhaben.

Historikerin Katja Patzel-Mattern diskutiert. Foto: Schwerdt

"Ab in die Krippe! Wer profitiert?", ist das Thema für die nächste Veranstaltung von "Marsilius kontrovers" von Universität und RNZ am Donnerstag, 4. Juli, 18 Uhr, im Hörsaal des Marsilius-Kollegs, Im Neuenheimer Feld 130.1. Über die frühkindliche Fremdbetreuung diskutieren die Ökonomin Christina Gathmann, die Historikerin Katja Patzel-Mattern, die Entwicklungspsychologin Sabina Pauen und die Bildungspsychologin Jeanette Roos.

Die Fremdbetreuung von Kindern unter drei Jahren - in der DDR selbstverständlich, in der früheren Bundesrepublik ganz unüblich - wird seit etwa zehn Jahren massiv ausgebaut. In der Gesellschaft allerdings wird das Thema immer noch kontrovers diskutiert. Wessen Interessen und Bedürfnisse werden da berücksichtigt?

Entwicklungspsychologin Sabina Pauen diskutiert. Foto: Schwerdt

Was für kleine Kinder vor allem im ersten Lebensjahr am wichtigsten ist: "Sie brauchen sehr intensive Betreuung", sagt Prof. Sabina Pauen, "es müssen Menschen da sein, die auf ihre Signale reagieren, und sie brauchen ein hohes Maß an Stabilität." Das könnten dem Baby Mutter, Vater oder auch eine liebevolle Fachkraft geben. Nur wechseln solle die Fachkraft nicht ständig, meint Pauen.

Ganz entscheidend ist für sie in jedem Fall die Qualität der Betreuung. Dass nicht alle Kinder zu Hause genügend Anregungen erfahren, weiß man. Auch die aktuelle Kleinfamilie trägt zu diesem Manko bei. "Kinder brauchen andere Menschen", sagt Pauen - auch wenn die Charaktere der Kleinen ganz unterschiedlich seien. "Es gibt Kinder, die sind richtige Gesellschaftsnudeln, und andere, die einen geschützten Rahmen brauchen." Dass Mütter nun die Wahl haben, in den Beruf zurückzukehren und nicht am Kochtopf festgeschmiedet zu sein, findet die Entwicklungspsychologin jedenfalls positiv.

Bildungspsychologin Jeanette Roos diskutiert. Foto: Schwerdt

Mit dem Format "Marsilius kontrovers" möchte das Marsilius-Kolleg der Universität gesellschaftlich relevante Fragen der interdisziplinären Forschung stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Die Veranstaltungen sollen ein Forum bieten, in dem Wissenschaftler unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema verdeutlichen, Argumente austauschen und in einen Diskurs mit dem Publikum eintreten - sachlich, differenziert, aber durchaus kontrovers.