Heidelberg. (RNZ/dpa/mare) In Heidelberg und Eppelheim ist es am Sonntagmorgen zu einem Stromausfall gekommen. Wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilen, waren tausende Menschen gegen 5 Uhr in Teilen von Wieblingen, den Höfen im Handschuhsheimer Feld sowie Eppelheim ohne Saft.

Eppelheim war bereits vor 6 Uhr wieder komplett mit Strom versorgt, Wieblingen bis auf das Gewerbegebiet kurze Zeit später. Um 7 Uhr folgte das Gewerbegebiet, seit 11 Uhr erhalten auch die Aussiedlerhöfe im Handschuhsheimer Feld wieder Strom.

Die Ursache für den Ausfall ist noch nicht bekannt. In Eppelheim und dem betroffenen Heidelberger Stadtteil Wieblingen leben rund 25.000 Menschen.