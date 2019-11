Heidelberg. (RNZ/rl) Eine Streckenkontrolle der Autobahnmeisterei hat kürzlich Schäden auf der A5 entdeckt. Diese befinden sich an der Übergangskonstruktion der A5-Fahrbahn auf der Brücke über die Wieblinger Umgehungsstraße (L637). Erste Reparaturen gab es bereits in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, 17./18. Oktober. Da die Arbeiten mehr Zeit brauchen, gegen diese in der Nacht von Freitag auf Samstag weiter. Dabei wird der Verkehr auf der A5 von 20 Uhr bis 12 Uhr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Teilsperrung sei notwendig, damit der eingesetzte Hochleistungsmörtel aushärten kann. Am Samstag gegen 12 Uhr soll auch am Kreuz Heidelberg die Rampe von der A656 aus Richtung Heidelberg auf die A5 in Richtung Frankfurt wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Gesamtkosten für die Sanierung betragen rund 18.000 Euro und werden vom Bund getragen.