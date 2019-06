Heidelberg. (pol) Das hatte der Zeuge noch nicht erlebt: Am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, verständigte ein Autofahrer die Polizei, weil er beobachtet hatte, wie ein 53-jähriger Rover-Fahrer auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg in Richtung Frankfurt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gekracht war.

Danach setzte der Mann, zur Überraschung des Zeugen, seine Fahrt mit seinem stark beschädigten Auto fort, wobei er seine Frontstoßstange samt Nummernschild zurückließ. Er fuhr weiter auf der A5, bog am Autobahnkreuz in Richtung Heidelberg ab und fuhr an der Anschlussstelle Rittel in Richtung Ochsenkopf (Wieblingen). Dabei beschädigte der Rover-Fahrer im Wieblinger Weg zwei weitere Autos.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung sichtete eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den Rover in der Blücherstraße (Bergheim) und nahm den Fahrer fest.

Die Beamten staunten nicht schlecht: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille, sodass man schnell eine Erklärung für sein Verhalten hatte. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Verletzt wurde bei der riskanten Fahrt niemand. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich auf etwa 1500 Euro, am Fahrzeug des Unfallverursachers auf rund 2000 Euro und an den beiden geparkten Pkw auf ungefähr 10.000 Euro. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.