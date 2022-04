A5 bei Heidelberg/Eppelheim. (pol/rl) Kurz vor 14 Uhr kam es am Ostermontag zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A5 zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen.

Ein Audi war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er in der Höhe von Heidelberg-Pfaffengrund verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Der BMW-Fahrer hinter konnte ebenfalls rechtzeitig anhalten. Der Fahrer eines Opel Insignia hinter dem BMW reagierte zu spät. Der Wagen prallte dem BMW ins Heck und schob diesen auf den Audi. Der BMW wurde dann in die Betongleitwand abgewiesen und blieb quer auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Opel wiederum schleudert auf den Standstreifen und blieb dort stehen.

Weil die Fahrerin eines Kleintransporters zu schnell fuhr, erkannte sie die Unfallstelle zu spät und prallte nochmals auf den Audi und den BMW, die auf dem linken Fahrstreifen standen.

Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Die drei Audi-Insassen, darunter ein Säugling, der BMW-Fahrer sowie die Kleintransporter-Fahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand rund 45.000 Euro Sachschaden.

Nach dem Unfall war die Autobahn zwischen Kreuz Heidelberg und Heidelberg/Schwetzingen gesperrt. Um 15.13 Uhr war die Bergung der Autos abgeschlossen und beiden Fahrstreifen wurden wieder freigegeben. Der Stau von fünf Kilometern löste sich danach langsam auf. Wegen Gaffern kam es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zu einem Stau. Der wuchs zwischenzeitlich auf vier Kilometer an.

Update: Montag, 18. April 2022, 16.15 Uhr