Die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße war Tatort einer Raub-Serie: In drei Jahren wurde sie fünf mal überfallen – möglicherweise von ein und demselben Täter. Dieses Bild entstand 2018 – als die Tankstelle es nach drei Überfällen bei dem gleichen Tankwart in die RNZ geschafft hatte. Foto: Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Fünfmal wurde die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße überfallen – doch war es immer derselbe Täter und war das der Angeklagte? "Das war die entscheidende Frage, die uns beschäftigt hat", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle am Freitag bei der Urteilsverkündung im Heidelberger Landgericht. Die Staatsanwaltschaft war davon überzeugt und beantragte acht Jahre und sechs Monate Haft. Verteidiger Jens Klein war anderer Ansicht: "Es kann sein, dass hier der Täter von fünf, von drei oder von keinem Überfall sitzt. Es könnte auch ein anderer gewesen sein", sagte er und beantragte Freispruch. Die zweite große Strafkammer landete am Ende in der Mitte: Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilte sie den 26-Jährigen zu sieben Jahren Haft. Die Richter waren überzeugt, dass er die letzten beiden Überfälle begangen hat. "Bei den ersten drei Taten konnten wir Restzweifel nicht überwinden", so Richter Herkle.

Die ersten Überfälle, um die es in diesem Prozess ging, fanden Ende Dezember 2017 sowie im März und Juni 2018 statt. Ein maskierter Mann betrat die Tankstelle, beim ersten Mal mit einer Pistole, danach zweimal mit einem Messer bewaffnet, und forderte den Tankwart wortlos auf, das Geld aus der Kasse in einen Stoffbeutel zu legen. Daraufhin verließ der Täter fluchtartig die Tankstelle. Hinter dem Tresen stand bei allen drei Überfällen der gleiche Kassierer, der sich sicher war, dass es jedes Mal der gleiche Täter war. Mit dem Angeklagten konnte die Polizei aber nur eine Schirmmütze in Verbindung bringen: Die Kappe, die bei dem 26-Jährigen gefunden wurde, war zumindest laut einem Gutachten des Landeskriminalamts (LKA) "modellgleich" mit der des Täters. Das war den Richtern zu wenig, denn: "Keiner der Kassierer konnte ihn wiedererkennen", so Herkle. Und: "Die harten, objektivierbaren Daten haben uns gefehlt."

Auf die Spur des Angeklagten kam die Polizei sowieso erst später – und zufällig: Im Herbst 2020 kamen Polizisten in die Wohnung des 26-Jährigen, um ihn festzunehmen, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Dabei fielen ihnen die auffälligen rot-blauen Schuhe im Flur auf. Solche hatte auch der Täter der beiden neuerlichen Tankstellenüberfällen im September und Oktober 2020 getragen. Die Beamten durchsuchten die Wohnung und fanden im Keller schließlich noch eine Jacke und eine Wollmütze, in die Sehschlitze geschnitten waren. Das LKA-Gutachten ergab: Die Kleidung ist identisch mit der, die der Täter auf den Videoaufnahmen der Tankstelle getragen hat.

Der 26-Jährige blieb bis zum Prozess im Gefängnis. Bereits bei einer Haftprüfung hatte er erklärt, dass er zumindest den letzten Überfall nicht begangen habe. Der eigentliche Täter sei ein mysteriöser Jamal, den er mal als algerischen Flüchtling, mal als Cousin beschrieb. Die Polizei konnte nicht einmal ermitteln, ob dieser Jamal überhaupt existiert. Und: Spuren eines anderen hat die Polizei an der Tatkleidung nicht gefunden. In der zur Sturmhaube umfunktionierten Wollmütze fanden sich sogar Speichelspuren des Angeklagten. Der brach im "Letzten Wort" sein Schweigen. Zuvor hatte er sich im Prozess nicht zu den Taten geäußert. Jetzt präsentierte er eine skurrile Erklärung für die Speichelspuren an der Mütze. Der ominöse Jamal sei zu ihm gekommen, um von ihm Ausrüstung für den Überfall zu bekommen. Da habe er sich beim Schneiden der Sehschlitze wohl vertan, sodass diese am Ende schief ausfielen. Der Angeklagte habe sie deshalb aufgesetzt, um ihm das zu zeigen, und dabei herzhaft gelacht.

Die ganze Geschichte um den alternativen Täter hielten die Richter für unglaubhaft: "Mit Verlaub, das halte ich doch für an den Haaren herbeigezogen", so Richter Herkle. Und das würde auch nicht erklären, wie dieser Jamal bei der vierten Tat an die Kleidung gekommen sein soll.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 20.10 Uhr

Egozentrisch, ziellos, nicht kritikfähig

Heidelberg. (jola) Eine "narzisstische dissoziale Persönlichkeitsstruktur" attestierte der psychiatrische Sachverständige dem Mann, der fünf Mal in Folge die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße überfallen haben soll. Der 26-Jährige sei "egozentrisch mit geringer Toleranz für Kritik von außen", so Psychiater Hartmut Pleines, der am Mittwoch sein Gutachten am Heidelberger Landgericht vorstellte. Dabei ging es auch um die Vergangenheit des Mannes und dessen Drogen- und Alkoholkonsum.

Der Angeklagte hatte noch bis 2016 eine Festanstellung als Kfz-Mechatroniker und ein durchschnittliches Gehalt bekommen. Die Schule hatte er ohne größere Probleme abgeschlossen, die Ausbildung zügig hinter sich gebracht und bald Fortbildungen besucht. Ein Jahr nach seiner Festanstellung folgte allerdings die fristlose Kündigung. Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses jedoch erklärt, dass ein Gericht diese Kündigung für unrechtmäßig erklärt habe. Es folgten Zeiten der Arbeitslosigkeit und Praktika. Doch aus allen Stellen wurde nichts: Das Gehalt, das ihm dort angeboten worden sei, fand er einfach zu gering.

Eine "ziellos unstrukturierte Tagesgestaltung" nennt Gutachter Pleines den Lebensstil, den der Angeklagte dann pflegte. Sein Leben sei geprägt von Partys, Beziehungen, "es war von einer Anspruchshaltung bestimmt", so Pleines. Seine Eltern hätten für ihn nur die Rolle des Finanziers gespielt: "Er gerierte sich als Sohn wohlhabender Unternehmer", erklärte der Psychiater. So hatte der 26-Jährige seinen Freundinnen erzählt, seine Eltern würden eine Werkstatt besitzen. Auch sei er mit dem Audi A6 seines Vaters herumgefahren und habe den Wagen als seinen eigenen ausgegeben. Das ging sogar so weit, dass er das Auto einfach verkaufte. "Es war ein sehr auf die eigene Person zurechtgeschnittenes Lebenskonzept", so Pleines.

Der Angeklagte hatte selbst angegeben, viel Alkohol und Kokain konsumiert zu haben. Auch das nahm Gutachter Pleines unter die Lupe, fand für eine Sucht aber keine Anhaltspunkte. Vielmehr habe er auf Partys und in Gesellschaft konsumiert. Ähnlich sei es beim Alkohol gewesen. "Das ist ein anlassbezogener, kein süchtiger Konsum", urteilte der Psychiater. Auch spielsüchtig sei der 26-Jährige nie gewesen. Der Angeklagte selbst hatte von viel Automatenspielen berichtet. Das habe aber eher aus "Langeweile, Gelegenheit und innerer Leere" stattgefunden, so Pleines. Abschließend erklärte er: "Dass er seinen Beruf nicht ausübt, liegt nicht am Kokain, sondern an seiner Persönlichkeit."

Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers Rechtsanwalt Jens Klein werden am Freitag, 15. Oktober, gehalten. Im Laufe dieses Prozesstages wird die Kammer dann auch das Urteil verkünden.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 20.16 Uhr

Der Angeklagte hatten Freunde und Familie abgezockt

Heidelberg. (jola) Fünfmal soll ein 25-Jähriger die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße überfallen haben. Seit Ende September muss er sich dafür vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Am dritten Prozesstag am Freitag ging es nun um einen weiteren Tankstellen-Coup, den der junge Mann geplant haben soll. Es ging aber auch um das Geld, das er seinen Eltern abgenommen hat, um die Schulden, die er ihnen aufgebürdet hat, sowie um einen mysteriösen "Jamal", der zumindest hinter dem letzten Tankstellenraub stecken soll, der dem 25-Jährigen vorgeworfen wird.

"Es fing alles als Scherz an", sagte ein 21-jähriger Freund des Angeklagten. Der junge Mann hatte bei einer Aral-Tankstelle in Eppelheim gearbeitet und ließ sich, gemeinsam mit einem anderen Freund, schließlich vom Angeklagten überreden, einen Überfall zu fingieren. Der 21-Jährige sollte das Opfer spielen, der Angeklagte und der andere Freund sollten als Täter in die Tankstelle kommen und sich das Geld schnappen. Das hat auch funktioniert – allerdings müssen die beiden jungen Männer nun das Geld zurückbezahlen, von dem sie – wie sie sagten – nie etwas gesehen haben. "Wir dachten immer, es seien 6000 Euro gewesen", sagte einer von ihnen. Als es dann zum Prozess kam, hätten sie aber erfahren, dass es sogar 10.000 Euro gewesen sein sollen. Beide Zeugen waren entsprechend schlecht auf den 25-Jährigen zu sprechen, und einer antwortete auf die obligatorische Frage des Vorsitzenden Richters Jochen Herkle, ob er verwandt oder verschwägert mit dem Täter sei: "Gott sei Dank nicht."

Eine der beiden Ex-Freundinnen, die am Freitag aussagten, wollte noch nicht mal ihre Anschrift nennen: "Ich habe Angst vor ihm", erklärte sie später. Aus gutem Grund, wie sich während ihrer Aussage herausstellte: "Er hat mich geschlagen", sagte sie. Mehrmals habe sie deshalb mit der Polizei zu tun gehabt. Einmal standen die Beamten sogar in den frühen Morgenstunden mit einem Durchsuchungsbefehl vor ihrer Wohnung – denn der Angeklagte hatte, wie ein Polizist bestätigte, bei der Polizei angerufen und erklärt, sie sei einer der Täter beim Tankstellenraub in Eppelheim.

Die Eltern des Angeklagten dagegen äußerten sich verhalten. Der hochbetagte Vater wurde nur etwas genauer, wenn Richter Herkle ihm vorhielt, was er mal bei der Polizei gesagt hatte: etwa dass sein Sohn die ganzen Ersparnisse der Familie verschleudert habe und die Eltern nun von Sozialhilfe leben müssten. "Einen Teil der Ersparnisse", sagte der Vater daraufhin. Die Mutter des Angeklagten erzählte, der Sohn habe mit einer Bankvollmacht einmal 14.000 Euro abgehoben, aber als der Vater ihm daraufhin gedroht habe, die Polizei zu rufen, habe er das Geld zurückbezahlt.

Die Mutter hatte auch bereits an einem vorherigen Verhandlungstag über den mysteriösen "Jamal" gesprochen, einem unauffindbaren algerischen Flüchtling, der eigentlich hinter dem letzten Raub stecken solle. So habe sie sich damals gewundert, warum er Kleidung ihres Sohnes getragen habe – an dem Tag, als die Tankstelle überfallen wurde. Diese Klamotten tauchten wiederum später im Keller der Familie des Angeklagten auf. Die Polizei jedenfalls weiß von einem "Jamal" in Patrick-Henry-Village nichts. "Die Ermittlungen liefen völlig negativ", erklärte ein Polizist. Ein Urteil könnte schon nächste Woche fallen.

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 20.16 Uhr

Erst der dritte Überfall machte ihm richtig Angst

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Nach dem dritten Raubüberfall geriet er sogar selbst unter Verdacht: Marco N. (Name geändert), der als Tankwart drei Mal in nur wenigen Monaten die Tageseinnahmen einem bewaffneten Maskierten übergeben musste, erzählte am Mittwoch als Zeuge am Heidelberger Landgericht von der für ihn belastenden Zeit. Die Polizei hatte damals geprüft, ob er mit dem Täter unter einer Decke stecken könnte. Dieser Verdacht war bald vom Tisch, doch der Räuber konnte lange nicht gefasst werden. Jetzt ist ein 25-Jähriger für diese drei und zwei weitere Überfälle auf dieselbe Tankstelle in der Eppelheimer Straße angeklagt. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen, hatte aber bei einer Haftprüfung erklärt, er könne sich entlasten.

Als Marco N. den Täter das erste Mal vor sich sah, hatte ein lauter Knall ihn aufgeschreckt. "Es war sehr eigenartig", erzählte N. Er habe kurz vor Feierabend die Kasse gemacht und noch Ein-Cent-Münzen gezählt. "Das wollte ich noch schnell fertigmachen, als ich gehört habe, dass ein Kunde reingekommen ist. Da habe ich gesagt: ,Einen Moment noch!’" Plötzlich habe der "Kunde" mit der Hand auf den Tresen geschlagen. "Und dann stand da ein maskierter Mann mit Pistole in der Hand." Mit der Waffe habe er nur auf das Geld gezeigt, das N. daraufhin in den Stoffbeutel des Täters gelegt habe. Dann sei der Täter auch schon weggelaufen. "Ich habe auf den Panik-Knopf gehauen wie sonst was", sagte N.

Beinahe skurril muss es beim zweiten Überfall zugegangen sein: "Als ich ihn erkannt habe, habe ich angefangen, ihn zu beleidigen", erzählte Marco N. Der Täter habe wieder die Maske mit den ausgeschnittenen Augenschlitzen getragen – "und ich wusste sofort, dass es der Gleiche ist". Statt der Pistole hatte der Täter dieses Mal ein Messer dabei, ansonsten lief die Geldübergabe wie beim ersten Mal. Als der Maskierte dann wieder verschwunden war, sprang N. über die Theke und setzte ihm nach. "Ich war auf 180", erinnerte er sich. Gleichzeitig rief er die Polizei und konnte sehen, dass der Täter Richtung Süden zu der Straßenbahnhaltestelle flüchtete. Doch dann entschloss er sich, die Verfolgung abzubrechen.

Erst nach dem dritten Überfall ging dem Tankwart die Geschichte richtig an die Nieren. "Das war das erste Mal, dass ich im Nachgang richtig Angst hatte, weil so viel hätte schiefgehen können bei seinem dummen Plan." Wie üblich habe er zum Feierabend die Mülleimer geleert und sei vom hinteren Teil der Tankstelle wieder hinein und hinter den Tresen gegangen. "Da stand die Person plötzlich vor mir. Ich habe keine Schritte gehört, keine Tür – wie ein Geist." Auf den Videobändern konnte man später sehen, dass der Täter sich hineingeschlichen und im angrenzenden Stehcafé versteckt hatte, als der Tankwart bei der Mülltonne war. "Ich bin nur Zentimeter an ihm vorbei gegangen", so der Tankwart. "Er hat mich also über einen langen Zeitraum beobachtet, wie ein Löwe, der eine Gazelle erlegen will." Für den Tankwart war dabei schlimm, dass er das Café normalerweise abschließt – und er dem Täter, hätte er es auch an diesem Tag abgeschlossen, wohl ohne den schützenden Tresen gegenübergestanden hätte.

Dass es der Angeklagte war, der ihm drei Mal mit einer Waffe gegenübergestanden hatte, wollte der Tankwart nicht ausschließen – aber er konnte den Verdacht auch nicht bestätigen. "Ich könnte schwören, dass er eigentlich weiß war, jemand mit noch ein bisschen hellerer Haut." Außerdem meinte er, helles Haar an den Unterarmen des Täters erkannt zu haben, als der ihn im Sommer nur mit T-Shirt bekleidet überfiel. "Es sind tendenziell nicht die Unterarme, die ich gesehen habe", sagte der Tankwart, nachdem der Angeklagte ihm seine gezeigt hatte. Die Taten liegen allerdings schon drei Jahre zurück.

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 19.30 Uhr

Überfiel er fünfmal die gleiche Tankstelle?

Ein 25-Jähriger muss sich nun am Heidelberger Landgericht verantworten. Über die Schuhe kam ihm die Polizei auf die Schliche.

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Fünf Raubüberfälle in drei Jahren auf ein und dieselbe Tankstelle – und der Täter soll immer derselbe gewesen sein. Einem 25-Jährigen, den die Polizei im November vergangenen Jahres festgenommen hat, wird jetzt der Prozess vor dem Heidelberger Landgericht gemacht. 4710 Euro soll er bei den Überfallen auf die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße zwischen Dezember 2017 und Oktober 2020 erbeutet haben. Der Angeklagte schwieg am ersten Prozesstag zu den Vorwürfen, hatte aber bei der Haftprüfung im Juni erklärt, dass ein Handy ihn entlasten könne, wie der Vorsitzende Richter Jochen Herkle am Montag aus den Akten verlas. Nur: "Wenn ich sage, wo sich das Handy befindet, spiele ich mit meinem Leben", soll der 25-Jährige laut Protokoll gesagt haben. Die Daten darauf würden wohl andere Menschen belasten.

Die KK-Tankstelle schaffte es schon 2018 in die RNZ-Schlagzeilen. Sie wurde zu Beginn der Raub-Serie dreimal in nur neun Monaten überfallen – und es traf immer denselben Angestellten hinter dem Tresen. Ob er mit dem Täter unter einer Decke stecken könnte, sei damals sogar geprüft worden, wie Tankstellen-Geschäftsführer Gebhard Steffel der RNZ kurz nach dem dritten Raubüberfall erzählt hatte. Im aktuellen Verfahren wird er erst an einem der kommenden Prozesstage vernommen.

Stattdessen erzählte einer seiner Kollegen von dem jüngsten Raubüberfall Ende Oktober 2020. Er habe an diesem Mittwoch die Spätschicht gehabt und kurz nach Feierabend Kassensturz gemacht, als er bemerkt habe, wie jemand den Verkaufsraum betrat. Da habe er sich noch keine Gedanken gemacht, immerhin seien öfter Menschen nach Feierabend reingekommen, um noch schnell etwas zu kaufen. Die Türen seien dann oft noch nicht abgeschlossen. Auch der Aufzug des Mannes habe ihn erst nicht beunruhigt: "Man sieht ja in der Corona-Zeit viele Menschen mit merkwürdiger Gesichtsbedeckung." Doch dann hielt der Mann mit der Sturmhaube ein Messer in Richtung des Tankwarts und forderte von ihm die Tageseinnahmen. Rund 1800 Euro steckte der daraufhin in die mitgebrachte Plastiktüte des Täters, der anschließend im Laufschritt aus der Tankstelle verschwand.

"Ich habe erstmal den falschen Knopf gedrückt – den Not-Aus-, statt den Panikknopf", erzählte der Tankwart. Die herbeigerufene Polizei konnte dann die Aufnahmen der Überwachungskamera sichern.

Standbilder aus dem Video wurden auch im Gerichtssaal gezeigt. Ein Polizist, der damals vor Ort war, erinnerte sich an das Gespräch mit dem Tankwart: "Er hat gebibbert, aber wir haben die Vernehmung draußen gemacht – drinnen war ja ein Tatort – und es war kalt. Ich kann nicht sagen, ob es an der Temperatur lag oder an dem Erlebten. Aber er hat gebibbert." Richter Herkle hatte den Tankwart auch gefragt, wie es ihm nach dem Überfall ergangen sei: "Ich glaube nicht, dass ich traumatisiert wurde, aber es nimmt einem die Sicherheit und die Ruhe bei der Arbeit", sagte der Tankwart.

Eine Kollegin wurde ebenfalls Opfer eines Raubüberfalls. Sie hatte gerade die Tankstelle aufgeschlossen und war in den Technikraum gegangen, um die Wechselgeldkasse zu holen und das Licht einzuschalten. "Plötzlich stand er vor mir", erinnerte sie sich vor Gericht. Er habe nur gesagt "Geld her" und ihr einen Beutel hingehalten. Als der Täter dann auch auf den noch offenen Tresor zeigte, habe sie ihm gesagt, dort sei nichts mehr zu finden. Daraufhin habe der Mann das Weite gesucht – mit 250 Euro Beute. Jetzt schaue sie sich öfter um, fühle sich draußen unsicher, erzählte die Frau: "Aber damit muss ich wohl leben."

Beide Angestellten konnten den Angeklagten nicht als den Täter identifizieren. Es wurden auch keine Fingerabdrücke nach den beiden Taten gefunden. "Es hat nur dreißig Sekunden gedauert vom Betreten der Tankstelle bis zur Flucht – und das alles berührungslos", erzählte eine Kriminaltechnikerin, die ebenfalls als Zeugin vernommen wurde.

Auffällig waren aber die Schuhe, die der Mann auf den Videos getragen hatte. Die gleichen wurden gefunden, als die Polizei den Angeklagten wegen einer anderen Sache festnehmen wollte. Das hatten Polizei und Staatsanwaltschaft schon kurz nach der Verhaftung mitgeteilt. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung sei dann noch weitere verdächtige Kleidung gefunden worden. Das Urteil soll am 15. Oktober verkündet werden.