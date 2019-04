Heidelberg-Bergheim. (pol/rl) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12./13. März, wurde eine 28-jährige Frau in der Poststraße von einem Mann angegriffen. Ohne erkennbares Motiv wurde die Frau vor einem dortigen Spielsalon ins Gesicht und in den Bauch geschlagen. Zudem würgte sie der Mann, brachte sie zu Boden und schlug dann weiter auf sie ein. Zeugen bemerkten den Vorfall und kamen der 28-Jährigen zu Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin.

Die Tat wurde von einem Zeugen mit einem Smartphone gefilmt. Aus dem Video veröffentlichen die Ermittler der Kriminalpolizei nun mehrere Standbilder. Wer den Mann erkennt oder andere Hinweise geben kann, sollte sich unter der 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei melden.