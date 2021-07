Der Leinpfad entlang des Neckarkanals ist eine beliebte Joggingstrecke. Auf Höhe des Zoos wurde am 5. September 2020 eine Frau überfallen, geschlagen und sexuell attackiert, bevor der Täter sie in den Fluss warf. Die Frau ist sich allerdings sicher: Der Angeklagte war nicht der Täter. Foto: Priebe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die brutalen Taten erschütterten im Herbst Heidelberg: Zwei Frauen wurden am Morgen des 5. September 2020 im Neuenheimer Feld überfallen, geschlagen und sexuell attackiert. Nur rund 15 Minuten lagen zwischen den Taten. Beide Frauen – eine Studentin und eine 57-Jährige – setzten sich vehement zur Wehr und riefen um Hilfe. In beiden Fällen flüchtete der Täter. Die ältere Frau, die am Leinpfad überfallen wurde, warf er in den Neckar. Die Polizei löste damals eine Großfahndung aus – zunächst erfolglos. Erst zwei Monate später, am 3. November, wurde ein 24-Jähriger in Leimen festgenommen, dessen DNA die Ermittler beim jüngeren Opfer gefunden hatten. Die Polizei erklärte damals, man könne noch nicht sagen, ob die Taten zusammenhingen.

Die Staatsanwaltschaft dagegen ist offenbar überzeugt, dass der 24-Jährige beide Taten begangen hat. In der Anklageschrift wirft sie ihm versuchten Mord, sexuelle Nötigung und Körperverletzung vor. Seit Dienstag muss sich der Mann vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der Prozessauftakt ging ohne Medienvertreter über die Bühne. Das Gericht hatte die Presse erst am Dienstagabend über den Prozess informiert.

Vor Gericht schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen, so eine Gerichtssprecherin. Doch die Aussage des zweiten Opfers lässt Zweifel an der Überzeugung der Staatsanwaltschaft aufkommen. "Die Zeugin hat meinen Mandanten nicht als Täter erkannt", sagt Verteidigerin Sandra Bauer gegenüber der RNZ. Die Zeugin habe den Angeklagten lange gemustert, ihn sich ohne Maske angeschaut und dann sogar "ganz klar verneint", dass es sich um den Täter handele. Die Frau sei sich sicher gewesen, so Bauer: "Sie hat mehrmals betont, dass sie ein fotografisches Gedächtnis habe."

Bereits bei der Polizei habe die junge Frau ihren Mandanten nicht identifizieren können, sagt die Verteidigerin. Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten habe man sich aber wohl entschlossen, die Verfahren zu verbinden. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob noch ein zweiter potenzieller Täter frei herumläuft. Auch für die erste Tat gilt immer noch die Unschuldsvermutung für den Angeklagten. Bei der Vernehmung des jüngeren Opfers wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Der 24-Jährige sprach beim ersten Prozesstag nur über seine Biografie. Geboren und aufgewachsen ist er in Saarbrücken, dort machte er sein Fachabitur und begann in Kassel Elektrotechnik und Umweltingenieurwesen zu studieren. Weil die Beziehung zu seiner Freundin in die Brüche ging, habe er eine Auszeit nehmen wollen. Ein Freund aus Saarbrücken habe ihn dann nach Heidelberg geholt und ihm einen Job als Kellner besorgt. Fast eine Stunde dauerte die Befragung durch den Vorsitzenden Richter Jochen Herkle, so Bauer.

Auch zwei Zeugen, die nach den Taten als erste bei den Opfern waren, wurden am Dienstag gehört. Einer von ihnen ist Student, wie das erste Opfer. Er war gegen 7.30 Uhr morgens auf dem Weg zu einer Prüfung, als er auf die Szene vor dem Studentenwohnheim aufmerksam wurde. Erst sei er von einer Unterhaltung ausgegangen, dann habe der Mann die Studentin allerdings geschlagen. Als der Student sich näherte, habe der Täter die Flucht ergriffen. Obwohl der Zeuge dem Mann nachsetzte, schaffte er es nicht, ihm den Weg abzuschneiden und sein Gesicht zu sehen.

Ein anderer Zeuge fand das völlig durchnässte zweite Opfer, nachdem es sich aus eigener Kraft aus dem Neckar gezogen hatte. Nachdem der junge Mann sein Handy geholt hatte, riefen sie die Polizei.

Der Prozess wird bereits an diesem Donnerstag fortgesetzt. Dann wird ein Freund des Angeklagten gehört, der die Nacht vor den Taten mit ihm verbracht haben soll. Außerdem sollen weitere Zeugen aus dem Umfeld des 24-Jährigen aussagen. Mit einem Urteil wird am Freitag nächster Woche gerechnet.