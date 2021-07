Der Leinpfad entlang des Neckarkanals ist eine beliebte Joggingstrecke. Auf Höhe des Zoos wurde am 5. September 2020 eine Frau überfallen, geschlagen und sexuell attackiert, bevor der Täter sie in den Fluss warf. Die Frau ist sich allerdings sicher: Der Angeklagte war nicht der Täter. Foto: Priebe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nach dem Überfall auf eine Studentin im Neuenheimer Feld verurteilte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts einen 25-jährigen Mann am Freitag wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren. "Wir sind überzeugt, dass er die Tat begangen hat", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle bei der Urteilsbegründung.

Demnach sprach der Angeklagte die junge Frau am Morgen des 5. Septembers 2020 vor ihrem Wohnheim an. Als sie ihn abblitzen ließ, verabschiedete er sich zunächst und griff sie kurz danach unvermittelt an: Er hielt sie seitlich an der Jacke fest, nahm sie in den Schwitzkasten, schlug sie mehrmals mit der Faust ins Gesicht und drückte sie gegen einen Stein, um sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Erst als ein Kommilitone der Studentin auf ihre Hilfeschreie aufmerksam wurde, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Sichtlich geschockt verfolgte der Angeklagte den Urteilsspruch. Bis zuletzt hatte er beteuert, dass er die Tat nicht begangen habe, seine Verteidigerin Sandra Bauer hatte einen Freispruch beantragt. Die Kammer folgte aber der Einschätzung des leitenden Oberstaatsanwalts Andreas Herrgen. Denn die Indizienkette war dicht: Die Studentin hatte den Beschuldigten schon bei der Lichtbildvorlage während ihrer polizeilichen Vernehmung erkannt und dies noch einmal vor Gericht bestätigt. An ihrer Leggins fanden die Ermittler DNA-Fragmente, die zu dem Angeklagten passen. Zudem wurde ihm schon einmal eine fast identische Tat im Saarland nachgewiesen. Und nicht zuletzt hatten andere Zeugen am Nachmittag des 5. September bemerkt, dass der junge Mann eine geschwollene Hand und Kratzer am Hals hatte, die gut zu der Tat passen würden – auch wenn der Beschuldigte selbst behauptet hatte, dass er in der Nacht in eine Schlägerei verwickelt gewesen sei.

Gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen, der ihm überdies einen Hang zu sexueller Gewalt attestierte, hatte der Angeklagte stets behauptet, sich an nichts mehr erinnern zu können. Er habe in der Nacht zuvor mit Bekannten zu viel gebechert. "Sie haben mit all diesen Angaben gelogen", sagte Herkle zu dem 25-Jährigen. Dagegen habe die Studentin detailliert von den Geschehnissen berichtet. Vor allem ihr sei es zu verdanken, dass der Täter überführt werden konnte.

Ganz anders lief es beim Nachweis eines Überfalls auf eine Joggerin am nahe gelegenen Leinpfad, der sich nur 15 Minuten nach der ersten Tat im Neuenheimer Feld ereignet hatte. Nicht nur der zeitliche und räumliche Zusammenhang, auch das ähnliche Tatmuster sprächen dafür, dass der 25-Jährige das 57-jährige Opfer die Böschung hinuntergestoßen habe, die Frau mit Faustschlägen traktiert und in den Neckarkanal gestoßen habe. "Es wäre schon ein merkwürdiger Zufall, wenn an diesem Morgen ein ähnlich aussehender zweiter Täter im Neuenheimer Feld unterwegs gewesen sein sollte", betonte Herkle: "Allerdings kommt es bei einer Verurteilung nicht auf unseren Glauben an, wir brauchen eine sichere Überzeugung, die keinen Zweifel zulässt." Das Problem: Es fehlte an objektiven Beweisen.

Als der Angeklagte vor Gericht seine Maske abgenommen hatte, behauptete das Opfer, dass er ziemlich sicher nicht der Täter gewesen sei. Zudem beschrieb die Joggerin detailliert die Kleidung des Angreifers – einen auffälligen Strickpulli und Mokassins, die nicht mit dem Beschuldigten in Verbindung gebracht werden konnten. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu diesem Leinpfad-Vorfall inzwischen eingestellt. "Wir haben derzeit keinen Anhaltspunkt, um nach einem anderen Verdächtigen zu suchen", so Herrgen.

"Sie sollten die Prognose des psychiatrischen Sachverständigen nicht auf die leichte Schulter nehmen", redete Herkle am Ende dem Verurteilten ins Gewissen. Der 25-Jährige sei gut beraten, seine sexuellen Aggressionen mittels Therapie in den Griff zu bekommen. Denn wenn er irgendwann noch einmal solch eine Tat begehen sollte, stünde eine Sicherungsverwahrung im Raum. Dann wäre er zum Schutz der Allgemeinheit auf Dauer weggesperrt.

Update: Freitag, 16. Juli 2021, 19.59 Uhr

Heidelberger Staatsanwaltschaft fordert fünfeinhalb Jahre Haft

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Vorwurf des versuchten Mordes ist vom Tisch. Im Prozess um den Überfall auf zwei Frauen im Neuenheimer Feld und am Leinpfad standen am Montag die Plädoyers im Mittelpunkt. Auch nach Ansicht des leitenden Oberstaatsanwalts Andreas Herrgen reichen die Beweise nicht aus, um den Angeklagten, der am Samstag in der Justizvollzugsanstalt Mannheim seinen 25. Geburtstag verbrachte, wegen des Überfalls auf eine Joggerin am Leinpfad zu verurteilen. Für den Angriff auf eine Studentin vor einem Wohnheim, der sich nur eine Viertelstunde vor der zweiten Tat ereignet hatte, forderte der Anklage-Vertreter aber eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Der Vorwurf lautet auf sexuelle Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da sie sich teilweise auf die Zeugenaussage der 24-jährigen Studentin beziehen und ihre Vernehmung zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht-öffentlich war. Verteidigerin Sandra Bauer bestätigte aber auf RNZ-Anfrage, dass sie für ihren Mandanten einen vollständigen Freispruch beantragt habe.

In Bauers Augen gibt es zu viele Ungereimtheiten. Die DNA-Spur, die bei der Studentin gefunden worden war, sei nur ein Teilfragment, das – gemessen an der Heidelberger Bevölkerung – auch noch auf 18 weitere Personen in der Stadt passe. Weder habe man bei ihrem Mandanten die Mokassins gefunden, die die am Leinpfad überfallene Joggerin in Erinnerung habe. Noch sei sein Handy in den ausgewerteten Funkzellen im Neuenheimer Feld eingeloggt gewesen. Und auch die Daten der Gesundheits-App, die die Bewegungen des Angeklagten auch während der Tatzeit aufgezeichnet habe, hätten zwar ergeben, dass ihr Mandant zum Tatzeitpunkt gerannt sei. Dies könne jedoch auch im Zusammenhang mit einer Schlägerei stehen. Gegenüber von Bekannten hatte der Angeklagte nämlich behauptet, in der Tatnacht verprügelt worden zu sein. Nach seiner Behauptung stammen daher auch seine Kampfspuren – eine geschwollene Hand und Kratzspuren am Hals.

Anders sehen dies Herrgen und Silvio Käsler, der die überfallene Studentin vertritt. "Die Indizienkette ist so dicht, in der Gesamtschau ergibt sich ein eindeutiges Bild", sagt Käsler. Der Nachweis für die erste Tat ist in seinen Augen geführt. Dem Angeklagten wird demnach vorgeworfen, am frühen Morgen des 5. September letzten Jahres die Studentin vor dem Wohnheim im Neuenheimer Feld überfallen und sexuell genötigt zu haben, dabei habe er ihr auch mindestens drei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als ein Zeuge auf die Hilfeschreie der Frau aufmerksam wurde, flüchtete der Mann in Richtung Leinpfad.

Für Herrgen spricht vieles dafür, dass der Angeklagte auch die 57-jährige Joggerin am Leinpfad überfallen und in den Neckarkanal gestoßen hat. Letztendlich ließ es sich aber nicht zweifelsfrei beweisen – zumal das zweite Opfer bei seiner Vernehmung am ersten Prozesstag behauptet hatte, dass der Angeklagte in ihren Augen nicht für die Tat in Betracht komme.

In zwei bis drei Fällen habe der Angeklagte bereits aggressives Sexualverhalten an den Tag gelegt, berichtete der psychiatrische Sachverständige Hartmut Pleines in seinem Gutachten. So wurde dem 25-Jährigen bereits 2017 in Saarbrücken eine ähnliche Tat zur Last gelegt. Pleines spricht in diesem Zusammenhang von einer "beachtlichen Wiederholungsgenauigkeit". Die Aussage seiner ehemaligen Freundin spreche dafür, dass der Angeklagte ohne diese Aggression nicht erregungsfähig sei. In den Augen von Pleines wäre der 25-Jährige bei einer möglichen Verurteilung voll schuldfähig. Der Angeklagte selbst schweigt zu den Vorwürfen und verfolgte die Verhandlung mit gesenktem Blick. Er behauptet, dass er in der Tatnacht so stark alkoholisiert gewesen sei, dass er sich an nichts mehr erinnern könne. Das Urteil wird am Freitag erwartet.

Update: Montag, 12. Juli 2021, 20.11 Uhr

Kamen die Kampfspuren beim Angeklagten von den wehrhaften Opfern?

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Im Prozess um die beiden brutalen Überfälle auf zwei Frauen im Neuenheimer Feld und am Leinpfad ging es am Donnerstag um die Vorgeschichte der Taten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen Angeklagten vor, dass er am 5. September 2020 gleich zwei Frauen im Abstand von nur einer Viertelstunde brutal attackiert haben soll. Die erste Tat ereignete sich um 7.30 Uhr morgens. Vier Stunden zuvor soll der Beschuldigte noch mit drei Bekannten in der Heidelberger Altstadt gefeiert haben.

Das Quartett traf sich gegen Mitternacht bei der Heiliggeistkirche, zusammen gingen die Vier in eine Bar in der Kettengasse. Einer der Zeugen und der spätere Angeklagte hatten sich über ihre gemeinsame Leidenschaft für Computerspiele kennengelernt: Sie spielten vor allem Fortnite, trafen sich aber bald auch im realen Leben, sei es auf der Spielemesse Gamescom, oder um gemeinsam zu feiern. Der Abend in Heidelberg sei locker und lustig gewesen, erinnert sich der Zeuge: "Wir haben getanzt, gelacht und getrunken." Und man habe einiges gebechert: acht bis zehn Drinks für jeden. "Wir hatten den gleichen Level." Von einem möglichen Drogenkonsum will der 24-Jährige nichts mitbekommen haben. Der spätere Beschuldigte sei "gut dabei" gewesen, aber nicht aggressiv. Und ja, er habe vielleicht viel mit "Damen" geflirtet, aber das war es in den Augen des Zeugen dann auch.

Die beiden anderen, die an diesem Abend mit in der Bar dabei waren, erzählen eine etwas andere Geschichte. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau, die damals eine Affäre hatten. Zunächst habe er mit dem Angeklagten keinerlei Probleme gehabt, doch dann habe dieser sich an seine Begleiterin "rangemacht", sagt der 26-Jährige. Er habe sie das eine und andere Mal zu innig in den Arm genommen, ihr am Ohr geknabbert, sie an sich herangezogen und sie zum Abschied auch am Po betatscht. Der 26-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er deswegen stinksauer war, denn er und seine Begleiterin hätten sich an diesem Abend auch geküsst. Das, so die Meinung des Zeugen, hätte der Angeklagte respektieren müssen. Diese Wut sei auch der Grund gewesen, warum sich die Gruppe an diesem Abend getrennt habe. "Sonst hätte ich ihm eine Ansage gemacht."

Der Angeklagte blieb allein in der Bar zurück, während seine drei Bekannten zurück nach Helmstadt-Bargen fuhren. Am Tag danach chattete er aber noch einmal mit dem ersten Zeugen. Er behauptete, dass er noch in der Nacht von einer Gruppe verprügelt worden sei. Um diese angebliche Schlägerei und vor allem um die dadurch entstandenen Verletzungen ging es auch bei der Vernehmung eines 27-jährigen Leimeners, bei dem der Angeklagte damals wohnte. "Er hatte Kratzer am Hals und dicke Hände", erinnert sich dieser.

Stammen diese Verletzungen nicht vielleicht doch eher von den Überfällen auf die beiden Frauen? Das ist eine der Fragen, die das Gericht nun klären muss. Sowohl die Studentin, die vor ihrem Wohnheim attackiert wurde, als auch die 57-jährige Joggerin am Leinpfad bekamen laut Anklage nämlich mindestens zwei Faustschläge ins Gesicht. Beide wehrten sich auch vehement, weshalb der Angreifer flüchtete, womit aber auch die Kratzspuren zu erklären wären. An dem jüngeren Opfer hatten die Ermittler zudem die DNA-Spuren des Angeklagten gefunden. Der Prozess wird an diesem Freitag mit der Vernehmung von Polizisten fortgesetzt. Die Plädoyers am Montag sind nicht-öffentlich, da das Publikum auch während der Aussage des jüngeren Opfers von der Verhandlung ausgeschlossen worden war.

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 19.56 Uhr

Gingen die Attacken vom selben Täter aus?

Ein 24-Jähriger soll zwei Frauen überfallen haben. Bei einer der beiden fand sich seine DNA. Der Mann selbst schweigt. Ein Opfer sagt: Der Angeklagte war es nicht.

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die brutalen Taten erschütterten im Herbst Heidelberg: Zwei Frauen wurden am Morgen des 5. September 2020 im Neuenheimer Feld überfallen, geschlagen und sexuell attackiert. Nur rund 15 Minuten lagen zwischen den Taten. Beide Frauen – eine Studentin und eine 57-Jährige – setzten sich vehement zur Wehr und riefen um Hilfe. In beiden Fällen flüchtete der Täter. Die ältere Frau, die am Leinpfad überfallen wurde, warf er in den Neckar. Die Polizei löste damals eine Großfahndung aus – zunächst erfolglos. Erst zwei Monate später, am 3. November, wurde ein 24-Jähriger in Leimen festgenommen, dessen DNA die Ermittler beim jüngeren Opfer gefunden hatten. Die Polizei erklärte damals, man könne noch nicht sagen, ob die Taten zusammenhingen.

Die Staatsanwaltschaft dagegen ist offenbar überzeugt, dass der 24-Jährige beide Taten begangen hat. In der Anklageschrift wirft sie ihm versuchten Mord, sexuelle Nötigung und Körperverletzung vor. Seit Dienstag muss sich der Mann vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der Prozessauftakt ging ohne Medienvertreter über die Bühne. Das Gericht hatte die Presse erst am Dienstagabend über den Prozess informiert.

Vor Gericht schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen, so eine Gerichtssprecherin. Doch die Aussage des zweiten Opfers lässt Zweifel an der Überzeugung der Staatsanwaltschaft aufkommen. "Die Zeugin hat meinen Mandanten nicht als Täter erkannt", sagt Verteidigerin Sandra Bauer gegenüber der RNZ. Die Zeugin habe den Angeklagten lange gemustert, ihn sich ohne Maske angeschaut und dann sogar "ganz klar verneint", dass es sich um den Täter handele. Die Frau sei sich sicher gewesen, so Bauer: "Sie hat mehrmals betont, dass sie ein fotografisches Gedächtnis habe."

Bereits bei der Polizei habe die junge Frau ihren Mandanten nicht identifizieren können, sagt die Verteidigerin. Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten habe man sich aber wohl entschlossen, die Verfahren zu verbinden. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob noch ein zweiter potenzieller Täter frei herumläuft. Auch für die erste Tat gilt immer noch die Unschuldsvermutung für den Angeklagten. Bei der Vernehmung des jüngeren Opfers wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Der 24-Jährige sprach beim ersten Prozesstag nur über seine Biografie. Geboren und aufgewachsen ist er in Saarbrücken, dort machte er sein Fachabitur und begann in Kassel Elektrotechnik und Umweltingenieurwesen zu studieren. Weil die Beziehung zu seiner Freundin in die Brüche ging, habe er eine Auszeit nehmen wollen. Ein Freund aus Saarbrücken habe ihn dann nach Heidelberg geholt und ihm einen Job als Kellner besorgt. Fast eine Stunde dauerte die Befragung durch den Vorsitzenden Richter Jochen Herkle, so Bauer.

Auch zwei Zeugen, die nach den Taten als erste bei den Opfern waren, wurden am Dienstag gehört. Einer von ihnen ist Student, wie das erste Opfer. Er war gegen 7.30 Uhr morgens auf dem Weg zu einer Prüfung, als er auf die Szene vor dem Studentenwohnheim aufmerksam wurde. Erst sei er von einer Unterhaltung ausgegangen, dann habe der Mann die Studentin allerdings geschlagen. Als der Student sich näherte, habe der Täter die Flucht ergriffen. Obwohl der Zeuge dem Mann nachsetzte, schaffte er es nicht, ihm den Weg abzuschneiden und sein Gesicht zu sehen.

Ein anderer Zeuge fand das völlig durchnässte zweite Opfer, nachdem es sich aus eigener Kraft aus dem Neckar gezogen hatte. Nachdem der junge Mann sein Handy geholt hatte, riefen sie die Polizei.

Der Prozess wird bereits an diesem Donnerstag fortgesetzt. Dann wird ein Freund des Angeklagten gehört, der die Nacht vor den Taten mit ihm verbracht haben soll. Außerdem sollen weitere Zeugen aus dem Umfeld des 24-Jährigen aussagen. Mit einem Urteil wird am Freitag nächster Woche gerechnet.