Heidelberg. (shy) Bärbel Mangei reicht es. Die Geschäftsführerin des Bettenfachgeschäfts "Opel" in der Rohrbacher Straße fordert ein Ende des Lockdowns für den Einzelhandel. Am Montag hat sie deshalb einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, geschrieben.

Damit nicht genug, sie hat auch zwei erste Pakete mit "wertlos gewordener" Ware gepackt und an die beiden Politiker geschickt. Bis zum Ende des Lockdowns will sie täglich ein solches Paket absenden. "Gepackt von äußerst frustrierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Winterdecken und -kissen kommen in die Kisten. Waren, die sie im Frühling und Sommer nicht mehr verkaufen kann. Bislang hat sie zwar weder Antwort von Kretschmann noch von der Bundeskanzlerin bekommen, aber viel Resonanz von Freunden, Kollegen und Bekannten. Mangei ist sich sicher: "Die Verlängerung der Ladenschließung hilft nicht beim Pandemieverlauf." Das Ansteckungsrisiko im Einzelhandel hält sie für geringer als woanders. Besonders wütend macht sie auch, dass "große Konzerne Unterstützung in Millionenhöhe erhalten", während Klein- und Mittelständler, die gut gewirtschaftet hätten mit der Überbrückungshilfe III, jetzt gar keine Mittel mehr bekämen.

Wenn ihr der Staat schon vorschreibe, dass sie ihren Laden abschließen müsse, dann erwarte sie auch, dass dieser das bezahle. "Ich muss aber alle Kosten selber tragen. Nur das Kurzarbeitergeld wird übernommen – und selbst das muss ich vorstrecken", sagt Mangei, die seit 1991 das Traditionsgeschäft in der Rohrbacher Straße führt und ein weiteres Fachgeschäft in Bruchsal betreibt. "Gerade bei uns ist so viel Platz, wir könnten um jeden Kunden einen Fünfmeterkreis ziehen", ergänzt sie.

Bärbel Mangei hofft nun, dass ihre Protest-Paket-Aktion weite Kreise zieht und noch mehr Einzelhändlerinnen und -händler mitmachen, "damit der Druck auf Politiker größer wird". Und in einem ist sie sich ganz sicher: "Wenn wir am 9. März nicht aufmachen dürfen, dann gehen sicher noch mehr auf die Barrikaden."