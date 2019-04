Von Timo Teufert

Die Fronten in Sachen Puppentheater Plappermaul sind verhärtet: Auf der einen Seite die Stadtverwaltung, die nur widerwillig und mit wenig Engagement Räume für das kleine, von Ehrenamtlichen betriebene Theater sucht. Und auf der anderen Seite ein Teil des Gemeinderates, der gerne eine Lösung für das Puppentheater finden möchte, das spätestens im Mai 2014 seine jetzige Spielstätte im Stephanushaus im Pfaffengrund räumen muss. Die Evangelische Kirche gibt das Gemeindehaus zugunsten eines Neubaus auf, die Plappermäuler, die dort einen eigenen Raum für ihre rund 300 Vorstellungen im Jahr nutzen, müssen deshalb ausziehen.

"Die Lage ist im Grundsatz unverändert", sagte Kulturamtsleiter Hans-Martin Mumm im Ausschuss für Bildung und Kultur. Der Gemeinderat habe dem Antrag auf Förderung in den Haushaltsberatungen nicht stattgegeben, deshalb "können wir die Suche nicht finanzieren, weil wir keine Mittel zur Verfügung haben", so Mumm. Trotzdem habe der Gemeinderat sein Amt mit der Suche nach einem Raum beauftragt. "Nach den Recherchen der städtischen Ämter gibt es weder im Bereich der Stadt noch auf dem freien Markt geeignete Räume, die dem Puppentheater kostenlos zur Verfügung gestellt werden könnten", heißt es in der Vorlage. Das Problem: Der Theaterverein kann für die Miete höchstens 450 Euro pro Monat aufbringen, die Mietobjekte sind alle weitaus teurer. Trotzdem habe man dem Plappermaul-Vorsitzenden Winfried Hildenbeutel zwei Möglichkeiten auf dem Emmertsgrund unterbreitet. Wegen fehlender Fluchtwege scheide ein Kellerraum im Forum allerdings aus, und auch das evangelische Gemeindehaus, das die Kirche gerne verkaufen möchte, weil die Sanierung zu teuer ist, sei keine Option, so Hildenbeutel. "Wir haben aber keinen Handlungsspielraum", entgegnet der Kulturamtsleiter.

Was er allerdings verschweigt: Während der Haushaltsberatungen gab es von der Mehrheit der Gemeinderatsfraktionen ein klares Bekenntnis zum Puppentheater: "Wir lassen Sie nicht hängen", versprach zum Beispiel FDP-Stadträtin Margret Hommelhoff in ihrer Haushaltsrede. Es könne in Heidelberg nicht immer darum gehen, dass derjenige am meisten Geld bekomme, der am lautesten schreie. Auch Claudia Hollinger, Fraktionschefin der Grünen, forderte damals eine Lösung für das Plappermaul: "Wir hoffen, dass ein Raum gefunden wird, zumal Kulturbürgermeister Gerner das ja zur Chefsache gemacht hat." Man werde unterjährig eine Lösung finden, denn "das Puppentheater schließt eine wichtige Lücke im Kulturangebot der Stadt".

Dorothea Paschen bestätigte für die Grünen im Ausschuss diese Haltung: "Wir sollten uns aufraffen, Geld im Haushalt für den Erhalt zu suchen, so wie wir das in den Haushaltberatungen signalisiert haben." Vor allem die Unterbringung in städtischen Gebäuden sollte noch einmal geprüft werden. Hilde Stolz (Bunte Linke) stellte den - am Ende einstimmig angenommen Antrag -, die Stadtverwaltung möge prüfen, ob die ehemalige Druckerei am Rande der Weststadt noch zur Verfügung stehe. Eine Unterstützung der Plappermäuler sei sinnvoll, "schließlich stecken sie alles, was sie an Einnahmen haben, wieder in ihr Projekt hinein", so Stolz. Karin Werner-Jensen (SPD) formulierte es drastischer: "Wir schmeißen mit 66 Millionen Euro fürs Theater um uns, geben 4,3 Millionen für die Halle 02 aus. Da werden wir ja wohl irgendwo noch ein Puppentheater unterbringen."

Nur ihre Fraktionsvorsitzende Anke Schuster war anderer Meinung: "Die Haushaltsberatungen sind für die Planung da. Außerplanmäßige Mittel für das Puppentheater Plappermaul haben Sie alle mit Ihrer Zustimmung zum Haushalt abgelehnt." Es gehe nicht, jetzt einfach Mittel zur Verfügung zu stellen, auch wenn das dramatisch für das Puppentheater sei. "Vielleicht kann der Verein über ein Provisorium überleben, beim Kulturfenster hat das auch geklappt", so Schuster.