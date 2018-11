Die Oldtimer-Rallye "Heidelberg Historic" rollte am letzten Wochenende durch die Region und legte am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz in der Heidelberger Altstadt eine Pause ein. Zum ersten Mal war RNZ-Redakteur Micha Hörnle mit seinem Volvo D P122 S ("Amazon") von 1966 dabei, auf dem Beifahrersitz RNZ-Redakteurin Anja Hammer. Foto: Philipp Rothe

Von Micha Hörnle

Das Lager der Oldtimerfahrer ist in zwei Lager geteilt: Die einen können schrauben, die anderen haben das Geld. Das sagt einer, der es wissen muss: Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. Er fährt selbst einen Triumph TR 4A von 1966 und gehört zu den Schraubern.

Ich hingegen bin in keinem Lager zuhause, ich habe mir einfach einen Jugendtraum erfüllt: Vor über 25 Jahren, als ich meinen Führerschein machte, wollte ich schon eine Volvo Amazone haben. In meiner schier unfassbaren Naivität dachte ich mir: Das ist ein Auto aus Schwedenstahl, unrostbar, unkaputtbare Technik, etwas für ignorante nichtschraubende Liebhaber wie mich. Mit einem Satz: ein alltagstauglicher Oldtimer für alle, die einfach nur fahren wollen. Es sollte nur weitere 22 Jahre dauern, bis ich mir meinen Traum endlich erfüllen konnte: Zu meinem 40. Geburtstag nahm ich ein 8000-Euro-Darlehen bei der Sparkasse Heidelberg auf, das sich ironischerweise "S-Mobilitätskredit" nennt - auch wenn mein Oldtimer leider in den letzten fünf Jahren eher immobil war. Also doch nicht unrostbar und unkaputtbar?

Mitnichten: Als Laie war ich immer wieder verwundert, was einem solchen Auto alles fehlen und in welche Situationen es einen bringen kann: So saß ich einmal drei Tage auf einer entlegenen Schwarzwaldhütte fest, weil die Batterie sich immer wieder entlud - und es dem ADAC einfach zu weit war, den Weg in die Bergeinsamkeit auf sich zu nehmen. Freunde kamen, um mich zu überbrücken, danach folgte eine fachmännische Grundinstandsetzung der Lichtmaschine. Aber ich war unverdrossen, auch wenn gutmeinende Leute mich warnten, dass die Amazone ein Groschengrab sei (und es waren sehr viele Groschen): "Verkaufe es, gönne Dir doch mal ’nen richtigen Urlaub!"

Ich schlug alle Warnungen in den Wind, es ging ja um meinen Jugendtraum. Also stotterte ich brav fünf Jahre lang jeden Monat 156,62 Euro ab, seit letztem Jahr und einigen Sondertilgungen gehört mir endlich der Wagen samt seiner Macken ganz, jetzt konnte man sich an Höheres wagen: der Teilnahme an der Oldtimer-Rallye "Heidelberg Historic". Die Idee dazu hatte nicht ich, sondern meine Kollegin Anja Hammer, einer der wenigen verbliebenen treuen Freundinnen der Amazone aus meinem Umkreis. Aber sie hat auch gut reden: Sie fährt keinen Oldtimer, sondern einen VW, und macht, im Gegensatz zu mir, tolle Urlaube.

Das mit der "Heidelberg Historic" war an sich ein kühner Plan, denn ich kannte ja sehr wohl die wohl gravierendste Schwäche meiner "roten Dame". Sie wirkt so solide-gemütlich, ist aber im Grunde ein Heißsporn. Nicht was die Geschwindigkeit angeht, sondern die Motortemperatur. Sie mag lange Fahrten durch Berg und Tal, aber beim Stehen verliert sie die Geduld und läuft heiß. Zumindest das hat sich auch nach unzähligen Reparaturen und Kontrollmessungen nicht geändert. Aber schließlich, so dachte ich, besteht ja die "Heidelberg Historic" aus wunderbar ausgedehnten Strecken durch herrliche Landschaften, das wird ihr Temperament zügeln und den Motor abkühlen lassen. Also ran an den Speck und mal den schnittigen Jaguar E-Typen, den rassigen Porsche 356ern und den pompösen Nitribitt-Mercedes mal zeigen, wo Bartel den schwedischen Most holt. Zugegeben, unter den Lollos und Lorens der Oldtimer bei der "Heidelberg Historic" ist meine Amazone eher eine Inge Meysel, aber auch sie, so dachte ich, würde ihre Nische finden und dem automobilen Hochadel mal zeigen, dass sich auch Plebejer behaupten können. Und irgendwie passt ja auch Inge Meysel zu meiner "roten Dame", denn die Mimin hat zeitlebens immer sozialdemokratisch gewählt - passt auch irgendwie zum Schweden der Sechziger.

Wie gesagt: ein kühner Plan, ein allzu kühner. Wie robust solche einfachen Autos sein können, zeigte ein Erlebnis kurz vor der Tour: Matthias Schiemer, der Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing, war gerade mit seinem Ami-Jeep ("Der hat noch den Dreck von Korea") auf dem Weg zur Rallye, als ihm in Neckargemünd ein Mannheimer Renault hinten auffuhr. Der Renault war Schrott, der Jeep hatte nur eine kleine Delle, Schiemers Jungs, Marius und Constantin, bastelten in der Eile einen neuen Auspuff aus irgendwelchen Rohren - so Leute kann man auch bei der Amazone brauchen.

Aber am Auspuff lag es ja nicht, schon am vorletzten Donnerstag, bei der Anmeldung zur Rallye in Sinsheim, lief der Wagen nach kurzen Standzeiten an Ampeln heiß. Die Leute vom ADAC beruhigten: "Nach einem Volvo schauen wir nicht, der geht nicht kaputt." Aber sie schauten dann doch, füllten etwas Kühlwasser nach und beruhigten: "Wird schon!" Der Freitagmorgen, der Startbeginn der Rallye, war noch herrlich: Sonnenschein, nicht allzu heiß, eine charmante Ausfahrt in den Kraichgau. Die Amazone schnurrte wie ein Kätzchen. Dann die ersten Wertungsfahrten: Auf bestimmten Abschnitten, wie beim Rundkurs über den Verkehrsübungsplatz Heilbronn-Wartenberg, schafften Kopilotin Anja Hammer und ich die Zeitvorgaben fast sekundengenau. Alles sah nach einem Triumph der Unbedarften über die Kenner und Könner aus.

Wir wähnten uns bereits auf der Siegesstraße: Die anderen hatten sich minutiös (oder sekundiös) auf diese Rallye vorbereitet, wir wollten ja nur zum Spaß mitfahren - und schafften doch in schlafwandlerischer Sicherheit alle Zeiten. Der Sieg der Arbeiterklasse oder wenigstens Inge Meysels schien zum Greifen nah - und dazu noch diese herrliche Landschaft im Zabergäu, wo tatsächlich viele Leute am Straßenrand saßen und den alten Karossen zuwinkten: Also zurückgewinkt und gehupt, die Leute dort mögen die Meysel so gern wie die Loren. Die Sympathien gehörten uns, waren wir uns sicher.

Doch jeder Sieg trägt den Keim der Niederlage in sich: Kurz vor einer weiteren Wertungsfahrt in der Nähe von Bauerbach bei Bretten lief die Amazone so richtig heiß, übler Qualm quoll unter dem Fahrzeug, es stank gewaltig. "Die Kupplung, aber das hält schon", sagte ein freundlicher Wertungsrichter. Doch war es die Kupplung? Oder eher die Bremsen? Siedendes Öl? Egal, bei der Wertung waren Amazone samt Besatzung perfekt in der Zeit, aber die Nadel der Temperaturanzeige wanderte beständig auf "Varm", schwedisch für warm, es war aber eher "Glöthet", glühend heiß. Kurz danach, vor Unteröwisheim bei Bruchsal, dann ein Stau, also Stehen. Die Temperaturnadel verhakte sich und verschwand schließlich, der Motor kochte. Also raus auf einen Parkplatz, und auf die ADAC-Pannenhilfe warten. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir ziemlich genau die Hälfte der Tagesetappe von 304 Kilometern geschafft, Hockenheim wäre die nächste Herausforderung gewesen, bei der die rote Dame mal dem Rest des Feldes gezeigt hätte, was aufrechte Schweden können.

Dazu sollte es nicht mehr kommen: Die beiden wackeren ADAC-Recken Ingo Trümper und Frank Hieroth mühten sich eine gute Stunde: Kühlwassercheck, Bremsenkontrolle, das ganze Programm. Die beiden Herren vom ADAC waren Meister ihres Fachs, wir, die automobilistischen Laien, schauten und staunten, aber irgendwann sagte auch Trümper: "Solche Autos sind nicht dazu da, um einen Krieg zu gewinnen." Inge Meysel hatte ihn offenbar gerade gegen die internationalen Stars verloren. Bei der Wegfahrt wollte die rote Dame nicht mehr zünden, also sprühte Trümper allerhand Zeugs in den Motorraum, baute die mir bisher mir unbekannte Zündspule aus, erdete sie neu. Nach bangen 15 Minuten regten sich die Lebensgeister, der Wagen lief. Aber wie lange?

Also Anruf bei Teilnehmerbetreuer Udo Volckmann: "Hier ist Hörnle, Startnummer 79. Motor läuft heiß, müssen wohl abbrechen. Würde aber wenigstens gern nach Heidelberg auf den Marktplatz fahren." Volckmann: "Klar, gern, wenn Sie es auf eigener Achse schaffen." Das war ja das Mindestziel: Wenigstens in der Heimatstadt ankommen, groß gefeiert werden - und dann Abgang durch die Hintertür. Und so kam es auch: Also kein Hockenheim, stattdessen über die B 3 und den Königstuhl Einfahrt in die Altstadt, kurze Präsentation dieses wunderbaren Wagens am Rathaus, schnell an der Heiliggeistkirche geparkt - in der Hoffnung, dass der Wagen nicht verpufft und dabei den Fotografen etwas antut. Er tat es nicht, kühlte langsam ab.

Am späten Nachmittag die ersehnte Heimfahrt nach Handschuhsheim, die Amazone kochte vor jeder roten Ampel. Endlich, an der Garage: Ausladen, Lage besprechen. Ach ja, trotz hervorragender Zeiten, mit einer ganz einfachen Stoppuhr gemessen, bei den ganzen Wertungsprüfungen war es doch wohl kein Triumph: Obwohl alles auf den ersten Blick gut aussah, landete die Amazone nach der genauen Analyse doch eindeutig im hinteren Mittelfeld. Die anderen waren besser, die Lorens mit ihren programmierten Uhren (und zuschaltbaren Motorkühlungen) wollten einfach gewinnen. Nun gut, Inge Meysel hat also gelernt: Man sollte einfach nicht höher furzen, als einem der Arsch hängt. Oder familienzeitungsgerechter gesagt: Schuster, bleib bei deinen Leisten.

Die letzten zwei Meter in die Garage schaffte meine Inge Meysel nicht mehr, sie musste reingeschoben werden. Dort steht sie nun und darf sich abkühlen. Zeit zur Besinnung, zur inneren Einkehr und Sammlung. Wahrscheinlich muss sie wieder in die Reparatur - mit dem Versprechen, dass sich Inge Meysel nie mehr mit den Sophia Lorens der Oldtimerwelt messen muss, schließlich wird sie diesen Monat 50. Das werde ich ihr geben. Schlaf schön, meine Schöne: Das nächste Mal geht es zum Königstuhl oder ins Neckartal. Ganz ohne Wertung und ohne rote Ampeln, versprochen.