hob. So viele Krankmeldungen, dass sogar der Betrieb eingeschränkt werden muss - so etwas kannte man bisher nur von der Deutschen Bahn. Vergangenen Freitag hat es nun auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erwischt. Zwar waren die Auswirkungen lange nicht so gravierend wie im Sommer am Mainzer Stellwerk. Aber immerhin berichtete ein RNZ-Leser von Fahrtausfällen auf der Linie 21 zwischen Handschuhsheim, Bismarckplatz und Hauptbahnhof. "Wir hatten letzte Woche in der Tat einen relativ großen Krankenstand zu verzeichnen", bestätigt eine RNV-Sprecherin die Beobachtungen des Lesers. Als am Freitagvormittag dann abermals einige Krankmeldungen hinzukamen, blieb Betriebsleiter Franz-Wilhelm Coppius nichts anderes übrig, als Fahrten zu streichen. "Wir haben bei der Linie 21 einen Umlauf rausgenommen", so Wolf. Die RNV konnte dadurch den Zehn-Minuten-Takt nicht mehr halten, die Kunden mussten bis zu 20 Minuten auf die nächste Straßenbahn warten.

Wenn die RNV im laufenden Betrieb einsparen müsse, sei die Linie 21 als erste betroffen, da die Strecke auch von der 23 und 24 bedient wird, so Wolf. Die Fahrtausfälle am Freitag seien aber ein seltener Ausnahmefall gewesen, die RNV habe genug Personal. Zum Heidelberger Herbst einen Tag später habe der Verkehr wieder reibungslos funktioniert.