Das neue Konzept der Benediktiner für den Klosterhof sieht vor, dass die zeltähnlichen Hallen auf dem Areal des Klosterhofs, in denen bislang immer der Weihnachtsmarkt stattfand, abgerissen werden sollen. An dieser Stelle soll dann der Biergarten entstehen. Foto: Alex

Von Timo Teufert

Künftig wollen die Benediktiner der Abtei Neuburg "ihren" Klosterhof wieder selbst bewirtschaften - von der Gastronomie über die Landwirtschaft bis zum Hofladen. Nur die Brauerei "Zum Klosterhof" ist von den Veränderungen nicht betroffen. Das kündigte die Klostergemeinschaft gestern in einem Gespräch mit der RNZ an und präsentierte ihre ambitionierten Zukunftspläne, für die man bereits entsprechende Fachkräfte gewonnen hat. Bis es jedoch so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Denn die Pächter des Klosterhofs haben gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe (OLG), das die Kündigung des Klosters für wirksam erklärte, Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) eingereicht. Und bis der BGH entscheidet, läuft der Betrieb weiter wie bisher.

Die Mönche hingegen wollen den Umbruch im Kloster - Abt Winfried Schwab ist seit März 2016 im Amt - und am Klosterhof für eine Neuausrichtung nutzen, mit der der Fortbestand der Einrichtung gesichert werden soll: "Wir wollen Stift Neuburg zu einem Zentrum der Wissenschaft und Kunst machen", sagt Mathias Braun von der Benediktinerabtei. Verstärkt will man deshalb um Künstler und Wissenschaftler werben, die in die klösterliche Gemeinschaft eintreten wollen. Nach dem Vorbild englischer Colleges will man zudem Wissenschaftler ansprechen, die im Kloster leben und mitarbeiten, ohne dabei Mitglied der Gemeinschaft zu sein.

Im Rahmen der Neuausrichtung hat man sich auch dafür entschieden, den Klosterhof künftig wieder selbst zu betreiben, wie es bis 2007 schon einmal der Fall war. Am etablierten Konzept der bisherigen Pächter wollen die Mönche nur wenig ändern. "Die klösterliche Gemeinschaft plant den Betrieb nach höchsten ökologischen wie auch qualitativen Maßstäben", erklärt Braun. So soll zwar die Milchviehhaltung nicht weitergeführt werden, stattdessen setzt man aber auf Fleischrinder alter Rassen, die ganzjährige auf den Weiden bleiben sollen. Mittelfristig will man ein Konzept zur "gläsernen Schlachtung" mit Bildungsträgern erarbeiten, um "die Achtung vor dem Tier in das Bewusstsein der Menschen zurückzubringen", so Braun. Damit entspreche man auch dem benediktinischen Bildungsauftrag. Außerdem ist geplant, Ziegen und Schafe zu halten, aus deren Milch vor Ort Käse hergestellt werden soll. "Wir konnten dafür eine ehemalige Bioland-Bäuerin gewinnen", sagt Braun. Zudem wollen die Brüder mithilfe eines erfahrenen Fischers und ausgebildeten Teichwirts und Gewässerwarts wieder alle drei Teiche für die Forellenzucht nutzen.

In der Gastronomie wollen die Mönche auf eine regionale Küche mit mediterranen Akzenten setzen und kirchliche Feiertage auch in der Speisekarte abbilden. Unterstützt werden sie dabei von ihrem Küchenleiter Klaus Walter, der "über umfangreiche Erfahrung in der Sterne-Gastronomie" verfüge. Beim Aufbau des Biergartens soll Franz Hammer aus Speyer helfen. "Wir wollen - sofern die Stadt mitspielt - den Biergarten nach unten verlagern. Dorthin, wo bislang immer der Weihnachtsmarkt stattgefunden hat", erklärt Braun. Dafür sollen die zeltähnlichen Hallen abgebrochen werden und direkt am Fischweiher ein Biergarten entstehen. "Den Weihnachtsmarkt wird es trotzdem weiterhin geben, allerdings dann mit Hütten", berichtet Braun.

Wann die Übernahme des Klosterhofs erfolgen kann, ist noch nicht absehbar. Denn die Pächter des Klosterhofs - Hartmut Jäger und Zeljko Dadic hatten eigentlich einen Pachtvertrag bis 2027 - haben gegen die Nichtzulassung einer Revision Rechtsmittel eingelegt. Die Benediktiner hatten den Pächtern wegen eines Formfehlers im Pachtvertrag vorzeitig gekündigt, nachdem sie mit einer außerordentlichen Kündigung wegen angeblicher Vertragsverletzungen gescheitert waren.

Von den Veränderungen ausgenommen bleibt die Brauerei "Zum Klosterhof". Das Bier soll auch in Zukunft im Klosterhof ausgeschenkt werden, auch Bierseminare und Braukurse sind weiterhin geplant.