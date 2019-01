hö. Nach langer Auseinandersetzung nun die fast schon historische Tat: Die Evangelische Stadtmission Heidelberg und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi führen erstmals miteinander Tarifverhandlungen. Am Mittwoch nahmen beide die Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen und Einkommen der rund 1500 Stadtmissionsbeschäftigten auf - und informierten die Öffentlichkeit darüber in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Wir sprechen mit Verdi über verbindliche Regelungen und konkrete Verbesserungen für unsere Mitarbeiter", sagte der Vorstandsvorsitzende der Stadtmission, Professor Uwe Ikinger.

Die erste Verhandlung verlief "in einer ausgesprochen konstruktiven Atmosphäre", wie die Stadtmissionsspitze und Verdi betonen. Beide Seiten nannten ihre Forderungen und verabredeten einen Zeitplan. Die Verhandlungen gehen am 20. November in die zweite Runde.

Dass sich beide Tarifparteien an einen Tisch setzen werden, war seit zwei Monaten absehbar. Damals unterzeichneten sie eine sogenannte Prozessvereinbarung, die als Basis für die aktuellen Verhandlungen dient. Dem waren fast eineinhalb Jahre Auseinandersetzungen vorausgegangen: Im April 2012 gab es den ersten Streik, gegen den sich die Stadtmission mit einer einstweiligen Verfügung wehrte. Sie verteidigte den sogenannten "Dritten Weg", eine Sonderregelung für konfessionelle Arbeitgeber: Demnach führen hier nicht die Gewerkschaften die Tarifverhandlungen - dafür gibt es interne Gremien, die zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt sind -, außerdem gibt es kein Streikrecht.

Verdi bestand aber darauf, für die Stadtmissionsmitarbeiter die Tarife aushandeln zu dürfen (der sogenannte "Zweite Weg") - unter anderem, weil bei kirchlichen Krankenhäusern die Löhne deutlich niedriger sind als beispielsweise in den Universitätskliniken. Ihre Forderung: ein Tarifvertrag auf dem Niveau der Unikliniken bei gleichzeitigem Erhalt der Kinderzuschläge. Im letzten November kippte das Bundesarbeitsgericht dann das absolute Streikverbot, ließ aber im Prinzip den "Dritten Weg" intakt.

Ab März erhöhte Verdi den Druck gegenüber der Stadtmission, es gab erst einen Warn- dann einen dreitägigen Streik, schließlich leitete die Verdi-Betriebsgruppe eine Urabstimmung für einen unbefristeten Ausstand ein - mit 98 Prozent Zustimmung. Der wurde nun angesichts der Tarifverhandlungen ausgesetzt. Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz erklärt: "Wir folgen dem Willen unserer Mitglieder, bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen und Einkommen direkt mitbestimmen zu können. Dies geht nur in Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften."