Susanne Fiek präsentiert ihre beiden Heidelberg-Bücher - einen Bildband und einen mit Anekdoten - am Herkulesbrunnen. Fiek stellt beide am kommenden Dienstag bei Schmitt & Hahn in der Hauptstraße vor. Foto: Kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Sie liebt ihren Beruf und das sieht man ihr an. Susanne Fiek, Jahrgang 1963, ist nicht nur Heidelberger Gästeführerin, sondern auch Inhaberin der Agentur "event & eventchen" mit Sitz in Dossenheim. Seit einigen Jahren schreibt sie außerdem Bücher. Jetzt sind zwei auf einen Streich erschienen - und zwar im 1984 gegründeten nordhessischen Wartberg-Verlag, der sich auf regionale Geschichten spezialisiert hat. Also begann Fiek vor einem Jahr für den Bildband "Heidelberg - Bilder, die Geschichten erzählen" mit ihrer Recherche im Stadtarchiv und bei Stadtteilvereinen. Auf über 70 Seiten mit vielen zum Teil schon historischen Schwarz-Weiß-Fotos, aber auch "in Farbe" samt erläuternder Texte ist ihr ein wunderbarer Streifzug durch die jüngere Stadtgeschichte gelungen.

Wie war das nochmal mit dem Gaskessel im Pfaffengrund? Das Wahrzeichen des Stadtteils, 1951 errichtet, wurde 1985 abmontiert. Warum bekam die Weststadt einst den Beinamen "Musebrotviertel"? Weil sich im ab 1861 erschlossenen Neubaugebiet in der Nähe des damaligen Bahnhofs mitten in der Stadt viele "Eisenbahner" ansiedelten und die Früchte aus ihren Schrebergärten zu Marmelade oder "Mus" verkochten.

Fiek ist in Berlin geboren, aber auf dem Boxberg aufgewachsen. An ihre Kindheit in dem damals neuen Stadtteil hat sie nur gute Erinnerungen. Besonders an den Wochenmarkt. Den gab es einmal wöchentlich, weil sonst noch keine Einkaufsmöglichkeiten vorhanden waren. Wie viele andere "Boxberger Mädchen" sammelte auch die kleine Susanne nach dem Abbau abgebrochene Blüten auf, um daraus ein Sträußchen zu binden. Auf Seite 168 des Bildbands ist die Autorin beim "Seifenkistenrennen" auf dem Boxberg zu sehen. Da fuhr sie nicht selbst mit, ihr Vater Kurt Kahlig setzte sie für das Fotomotiv in die Kiste.

Im Buch "Heidelberg - Geschichten und Anekdoten" wird er als langjähriger Geschäftsführer der ehemaligen Firma Schmitthelm vorgestellt, die bis 1997 im Pfaffengrund ansässig war und Hochleistungsventilfedern für Motoren der Formel-1-Klasse produzierte. Hier vermittelt Fiek noch mehr Wissenswertes über Heidelberger Fabriken, Handwerker, das Hotel "Europäischer Hof" sowie Gaststätten wie den "Hackteufel" oder "Das Güldene Schaf" samt singendem Seniorchef Harald Kischka und seiner Sammlung mittelalterlicher Musikinstrumente. Auch dem "Figaro" von Heidelberg, Willy Ehmann, sind einige Seiten in dem lesenswerten Büchlein gewidmet.

Das Vorwort dazu schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers. Er sorgte für Schlagzeilen, als er im Jahr 1997 bei einem Besuch im Weißen Haus in Washington an den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton einen "Heidelberger Studentenkuss" überreichte. Die süße Kreation entstand wiederum im Jahr 1863 in der ersten "Chocoladen-Manufaktur" der Stadt, im Café Knösel in der Haspelgasse. Zu einem Besuch im Zoo beziehungsweise in den 1934 eröffneten Tiergarten lädt die Autorin ebenfalls ein.

Fiek absolvierte nach dem Abitur am Englischen Institut eine Banklehre, obwohl sie damals lieber Anglistik studiert hätte, gönnte sich als Mutter zweier inzwischen erwachsener Kinder eine "Familienphase", war zeitweise für den Heidelberger Verkehrsverein sowie für die Touristikgemeinschaft Kurpfalz tätig und baute nebenher ihre Agentur auf. "Ich habe schon immer gern geschrieben" sagt sie. Ihr Buch "Heidelberg zu Fuß", das sie für den Frankfurter Societätsverlag schrieb, wird demnächst neu aufgelegt.

Fi Info: Beide Bände werden am Dienstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, in der Buchhandlung Schmitt & Hahn, Hauptstraße 8, vorgestellt. "Heidelberg - Bilder, die Geschichten erzählen" kostet 16,80 Euro, "Heidelberg - Geschichten und Anekdoten" elf Euro.