Gut 200 Demonstranten drückten gestern auf dem Universitätsplatz ihre Zuneigung zu den Niederlanden aus: Die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" will die europäische Idee wiederbeleben und geht dafür auf die Straße. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Zum Abschluss stellen sich die gut 200 Demonstranten gestern um kurz vor 15 Uhr auf dem Uniplatz noch einmal in Herzform auf. Zu den zahlreichen Europa-Flaggen kommen Bänder in Blau, Weiß und Rot - den Farben der niederländischen Nationalflagge. Der Heidelberger Ableger von "Pulse of Europe" schickt zehn Tage vor den dortigen Parlamentswahlen einen Gruß ins Nachbarland.

"Wir hoffen, dass der dort ankommt", erklärt Thilo Hatscher, der die proeuropäische Bürgerbewegung mit einigen Freunden nach Heidelberg geholt hat. Im besten Fall soll dieses "Herz für die Niederlande" bei einigen Niederländern dafür sorgen, dass sie ihre Stimme den proeuropäischen Parteien geben - das heißt in erster Linie nicht Geert Wilders’ "Partei für die Freiheit" - und somit auch die Zukunft der Europäischen Union sichern. "Ich bin da relativ optimistisch. Ich denke, die Mehrheit der Niederländer steht nicht hinter den Rechtspopulisten", so Hatscher. Etwas besorgt sei er dennoch. Schließlich sagen aktuelle Umfragen voraus, dass Wilders’ Partei stärkste Kraft im Parlament werden könnte.

Diese Sorge - und der bange Blick auf die anstehenden Wahlen in Frankreich und Deutschland, wo europafeindliche Kräfte aller Voraussicht nach jeweils stark zulegen werden - hatte ein Frankfurter Anwaltsehepaar im November 2016 dazu gebracht, "Pulse of Europe" zu gründen. In Abgrenzung zu Rechtspopulisten und Nationalisten will die überparteiliche Bewegung ein positives Signal für Europa setzen. Mittlerweile tut sie das regelmäßig in 34 Städten, jeden Sonntag gleichzeitig von 14 bis 15 Uhr. Auch in Paris und Amsterdam haben sich Ableger gegründet.

In Heidelberg wurde gestern bereits zum vierten Mal demonstriert, dreimal in Folge kamen über 200 Europa-Freunde in die Innenstadt, darunter auch die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner und mehrere Stadträte verschiedener Parteien.

"Die europäische Einigung hat uns 70 Jahre Frieden gebracht", erklärt Hatscher seine Motivation. "Wir dürfen nicht den Fehler machen und sie als selbstverständlich hinnehmen, sondern müssen uns aktiv dafür einsetzen."

Info: "Pulse of Europe" demonstriert noch mindestens bis 23. April - dem Tag der französischen Präsidentschaftswahl - jeden Sonntag um 14 Uhr auf dem Universitätsplatz.