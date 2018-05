Heidelberg. (RNZ) Mit Live-Konzerten, einer Zirkus-Show, Ausstellungen, einer Strandbar und vielem mehr lockt der Verein "Neckarorte" in Kooperation mit der Stadtverwaltung und der Architektenkammer die Heidelberger ab Freitag an den Fluss - und das gleich an zwei Orten: am Bergheimer Iqbalufer und an der Schiffsanlegestelle am Neckarlauer in der Altstadt. Dort bleiben der experimentelle Strand und die Sitzstufen über den Sommer hinweg aufgebaut.

"Neckarlounge" heißt das Event. Das Programm gestalten das Sinfonieorchester "TonArt", die "Compagnie Xir" und die Band "Pulled Pork". Konzertkarten sind im Vorverkauf über www.tonart-heidelberg.de oder an der Abendkasse der Stadthalle erhältlich. An der Strandbar am Neckarlauer und an der Sommerlounge am Iqbalufer ist für kalte Getränke, "Neckarwasser", Kaffee und Eis gesorgt. In der Stadthalle werden die bisherigen Aktionen der "Neckarorte" präsentiert. Bei einer Mitmach-Aktion können die Besucher weitere Ideen zur Belebung des Flussufers entwickeln.

Gemeinsam mit dem Stadtteilfest "Bergheimer Sommer" am Samstag in der Schwanenteichanlage macht die "Neckarlounge" am Iqbalufer den Stadtteil erlebbar. Diese zwei zentralen Grün- und Freiflächen sind über die Thibautstraße miteinander verbunden. In der Altstadt gibt es am Neckarlauer kalte Getränke, ein Neckarfußbad, Liegestühle, Musik- und Kunstperformances. Das Programm im Einzelnen:

Freitag, 21. Juli: Um 18 Uhr wird die Ausstellung "Neckarorte" in der Stadthalle am Neckarstaden eröffnet. Dort werden die bisherigen Aktionen präsentiert und neue Ideen gesammelt. Dazu wartet auf die Besucher eine Fotoausstellung, bevor um 20 Uhr im Großen Saal das Sinfonieorchester "TonArt" spielt. Parallel dazu kann man in der Strandbar am Neckarlauer den Abend genießen. Dort spielen ab 22 Uhr "Don Jones und die 7 Bontemps" auf.

Samstag, 22. Juli: Von 15 bis 22 Uhr lockt am Neckarlauer wieder die Strandbar. Ab 15.30 Uhr zeigt dort die "Compagnie Xir" ihre "Walking acts". Außerdem stehen Bootsfahrten zu den "Neckarorten" auf dem Programm. In Bergheim ist von 17 bis 23 Uhr am Iqbalufer eine Sommerlounge mit Containerbar und Fotoausstellung eingerichtet. Die "Compagnie Xir" zeigt dort um 19 Uhr ihre Zirkus-Show "Im Strom". Auf der Palettenbühne spielen "Pulled Pork" ab 20.30 Uhr ein Konzert, danach gibt es ab 21.30 Uhr Loungemusik und Bootsfahrten zu den "Neckarorten".

Sonntag, 23. Juli: Ab 10 Uhr gibt es am Neckarlauer für Frühaufsteher "Yoga am Beach". Danach können sich die Besucher ab 11 Uhr beim Mitbring-Brunch mit Kaffee-Mobil und Eis-Bike stärken.