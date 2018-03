Nach tödlichem Unfall: Interessengemeinschaft setzt sich für Verkehrssicherheit für Kinder ein

Von Holger Buchwald

Sie wollen Spielstraßen für Kinder zurückerobern, setzen sich für sichere Schulwege ein und wollen, dass der Gemeindevollzugsdienst restriktiver gegen Verkehrssünder vorgeht. Die neu gegründete Interessengemeinschaft Verkehr setzt sich ab sofort mit kreativen Aktionen vehement für die schwächsten Verkehrsteilnehmer ein - die Kinder.

Trauriger Auslöser für das Engagement ist der tödliche Unfall des Viertklässlers Ben Bews, der am 15. Januar in der Theaterstraße von einem Lieferwagen überrollt wurde - direkt vor der Ebert-Grundschule. In der Folge organisierten Esther Dreesen-Schaback und Hans-Peter Gruber, Freunde der Familie Bews, einen "stillen Protest" vor dem Rathaus, bei dem Hunderte von Kindern und Eltern die Versäumnisse des städtischen Verkehrsmanagements anprangerten. Daraus entstand wiederum die Idee für regelmäßige Treffen. Vorne mit dabei ist Peter Bews, Bens Vater (siehe Interview rechts). Die Interessengemeinschaft sei aber nicht nur auf die Altstadt beschränkt, betont Bews. Auch Rohrbacher, Ziegelhäuser und Weststädter sind mit von der Partie. Mit selbst gebastelten Plakaten mahnt die Initiative zum Beispiel Autofahrer vor der Pestalozzi-, der Landhaus- und der Friedrich-Ebert-Grundschule, langsamer zu fahren.

Beim nächsten Treffen am kommenden Dienstag werden weitere Aktionen besprochen. So wollen sich die Eltern zusammen mit ihren Kindern in einer Spielstraße treffen und dort einfach nur spielen. Denn in der Straßenverkehrsordnung heißt es zum verkehrsberuhigten Bereich: "Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen, Kinderspiele sind überall erlaubt." Beim ersten Termin sollen die Autofahrer in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen ausgebremst werden.

Zehn Aktive engagieren sich derzeit in der Interessengemeinschaft, hinzu kommen rund 20 Unterstützer im Hintergrund. "Jeder, der von der Initiative erfährt, findet sie klasse", sagt Gruber. Aber damit die gemeinsamen Treffen überschaubar bleiben und nicht gleich alles zerredet wird, will die Interessengemeinschaft gar nicht weiter wachsen. Bei den öffentlichen Aktionen freue man sich aber trotzdem über jeden Mitstreiter.

"Es geht uns darum, den Gemeinderat und die Stadtverwaltung für die Verkehrssicherheit zu sensibilisieren", sagt Bews. In gewisser Weise ist das schon geschehen. Das von der Stadt versprochene Sicherheitsaudit hat gerade begonnen, als erstes soll sich das "Büro für Forschung, Entwicklung und Evaluation", das sich auf Kinderstadtpläne und Schulwegechecks spezialisiert hat, um die Ebert-Grundschule kümmern. Handlungsbedarf gibt es in den Augen von Peter Bews genug. So findet er es ungeheuerlich, dass die Stadt den Lieferverkehr ausgerechnet durch die Theaterstraße schickt. "Es ist die einzige Straße in der Altstadt, in der es nicht nur eine Grundschule, sondern auch einen äußerst beliebten Spielplatz gibt."

Genauso gravierend seien die Versäumnisse der Verkehrsplaner in der Weststadt, betont Gruber. Der halbe Stadtteil wurde als verkehrsberuhigter Bereich deklariert, aber darauf weisen nur Schilder an den Ausfallstraßen hin. Hier habe die Stadt gegen die Verwaltungsvorschrift verstoßen, die einen niveaugleichen Ausbau der Straße ohne Gehweg vorsehe. "Entweder man ändert das, oder man löst den verkehrsberuhigten Bereich auf", fordert Gruber. Das sei allemal besser, als die Eltern und Kinder in Sicherheit zu wiegen.

Info: Die Initiative ist zu erreichen per Mail an igv-hd@web.de.

