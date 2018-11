Von Holger Buchwald

Michael Lotz ist ein Querdenker und Kunstliebhaber, war schon beim ersten Staatsexamen Jahrgangsbester und wirkte in allen Instanzen der Justiz - bis zum Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof. Nun verlässt der Landgerichtspräsident nach achteinhalb Jahren Heidelberg und leitet ab 2. November die Abteilung II im Justizministerium Baden-Württemberg. Sie ist zuständig für Öffentliches Recht, Europarecht, Bürgerliches Recht sowie Handels- und Wirtschaftsrecht. Zentrale Aufgabe ist die Mitwirkung bei der Bundes- und Landesgesetzgebung. Im Interview verrät Michael Lotz, warum er sich das mit 60 Jahren noch einmal antut.

Sie legen Wert auf die Feststellung, dass Sie kein Parteibuch haben. Und wechseln jetzt doch ins Justizministerium. Wie passt das zusammen?

Natürlich bin ich künftig in ein Ministerium eingebunden, dessen Spitze parteipolitisch geprägt ist. Wir können in der Abteilung aber sachorientiert rechtspolitische Ideen begleiten und auch entwickeln und auch mehrere Varianten zur Lösung eines rechtspolitischen Problems vorbereiten. Der Minister kann dann politisch entscheiden, in welche Richtung er gehen will. Es ist aber anzumerken, dass es im Justizbereich von vornherein überwiegend um Themen geht, die parteipolitisch neutral sind; nehmen Sie etwa die Umsetzung und auch Erweiterung des elektronischen Rechtsverkehrs oder die derzeitigen Bestrebungen zur Reform des Betreuungsrechts.

Trotzdem könnte es aber in nicht allzu ferner Zukunft sein, dass Sie entgegen Ihrer eigenen Überzeugung Parteipolitik umsetzen müssen. Sehen Sie da nicht doch Reibungspunkte?

Nein. Natürlich gibt es bei manchen Themen parteipolitische Unterschiede. Die Mietrechtsreform - zum Beispiel - hätte eine andere Regierung vielleicht anders betrieben. Wenn wir diese Themen als Fachabteilung des Ministeriums in eben beschriebenem Sinne sachorientiert begleiten, ist auch dies rechtspolitisch reizvoll und keineswegs mit inneren Konflikten verbunden.

Bevor klar war, dass Sie Leiter der Abteilung II werden, waren Sie auch als möglicher Präsident des Oberlandesgerichts im Gespräch. Sind Sie traurig, dass daraus nichts geworden ist?

Die Dinge haben sich ja sofort weiter entwickelt, und zwar für mich sehr positiv. Als OLG-Präsident hätte ich meine Gerichtsverwaltungstätigkeit fortgesetzt, wenn auch auf höherer Ebene, auf der ich dies aber als Präsidialrichter des OLG auch schon über fünf Jahre mit großer Selbstständigkeit machen durfte. Das Reizvolle an meiner künftigen Tätigkeit im Ministerium ist, dass hier eine ganz neue Aufgabe auf mich wartet, und zwar eine sehr Spannende. Nur ein Beispiel: Wo ich bisher bei Optimierungsideen an die Grenzen der Rechtslage gestoßen bin, kann ich nun mit der Fachabteilung des Ministeriums rechtspolitisch initiativ werden. Wegen dieses rechtspolitischen Engagements war ich ja auch bisher schon im Deutschen Juristentag sehr aktiv. Jetzt kann ich mich voll und ganz dieser faszinierenden Aufgabe widmen.

Brauchen Sie das ab und zu, diesen Reiz, etwas ganz Neues auszuprobieren?

Ich halte es für durchaus sinnvoll, ab und zu etwas Neues zu machen. In den achteinhalb Jahren hier am Landgericht haben wir viel umgestaltet. Wir haben zum Beispiel in besonders wichtigen Rechtsgebieten weitere Spezialkammern eingeführt, und zwar für Baurechtsachen und für Kapitalanlagenhaftungssachen. Auch andere Projekte haben wir umgesetzt, etwa auch die Öffnung der Justiz für den Bürger. Irgendwann sind dann aber die für ein Gericht dieser Größe und Instanz sinnvollen Gestaltungsvisionen im Wesentlichen abgearbeitet, sodass man vom Gestalten ins Verwalten kommt. Dann ist es reizvoll, wenn man die Chance bekommt, nunmehr in einem Bereich gestalterisch tätig sein zu dürfen, der einem bisher schon am Herzen lag.

Beim Deutschen Juristentag im nächsten Jahr sind Sie an der Abteilung "Rechtliche, biologische und soziale Elternschaft" beteiligt. Wäre das so ein Thema, bei dem Sie gesetzgeberischen Handlungsbedarf sehen?

Genau diesen Handlungsbedarf zu prüfen wird Aufgabe des nächsten Juristentages sein. Der Einsatz biotechnologischer Maßnahmen im Bereich der Fortpflanzung ist heute medizinisch kein Problem - denken Sie an die Samenspende, die Eizellen- und Embryonenspende und auch an die Leihmutterschaft. Zunehmend werden solche reproduktionsmedizinischen Maßnahmen im Ausland in Anspruch genommen, da sie teilweise in Deutschland gar nicht erlaubt sind, nach Durchführung im Ausland dann aber im Inland viele Fragen aufwerfen. Etwa: Wie sollte in biotechnologisch geschaffenen Familien die Elternverantwortung geregelt werden? Welche Rolle können Elternvereinbarungen - etwa in Fällen im Ausland erfolgter Leihmutterschaft - spielen? Wie sind die Interessen von Kindern zu wahren, die im Ausland aufgrund einer Leihmutterschaft geboren werden? Kann ein Kind, wie in anderen Rechtsordnungen, drei rechtliche Elternteile haben? Die aufgeworfenen rechtspolitischen Fragen betreffen vor allem das Recht der Abstammung, der Adoption und der elterlichen Sorge, berühren aber auch den Kindesunterhalt oder das Erbrecht.

Die Spezialisierung der Gerichte ist mit Konzentrationstendenzen verbunden. Haben Sie Angst um die Zukunft der Justiz in Heidelberg?

Wir sind in Heidelberg sehr gut aufgestellt. Allerdings muss man natürlich aufpassen, dass im Falle von Konzentrationen die Gerichte in Heidelberg nichts stets die jeweiligen Zuständigkeiten an andere Gerichte verlieren und damit "ausgedünnt" werden. Das Vereins- und das Handelsregister sind etwa nach Mannheim abgewandert, die Berufungen gegen Wohnungseigentumsentscheidungen wurden in Karlsruhe konzentriert. Deshalb würde ich mir als Noch-Landgerichtspräsident wünschen, dass bei weiteren Konzentrationen auch Heidelberg solche Zuständigkeiten bekommt.

Die Öffnung der Justiz liegt Ihnen sehr am Herzen - sei es über Kunstausstellungen oder Vortragsreihen. Hoffen Sie, dass das unter Ihrem Nachfolger bleibt?

Ich hätte tatsächlich den Wunsch, dass die Heidelberger Justiz sich nach wie vor öffnet. Über welches Medium das geschieht, ist dabei zweitrangig. Ob über Diskursausstellungen wie Mut zur Wut, über Theaterstücke mit Gerichtsbezug, über Vortragsreihen wie "Alles, was Recht ist" oder etwas ganz anderes. Eines steht für mich aber fest: Wenn die Betroffenen die Justiz schon einmal in einem anderen Rahmen kennengelernt und als bürgeroffen erlebt haben, dann haben sie im Ernstfall auch weniger Berührungsängste, weniger irrationale Widerstände und vielleicht doch auch mehr innere Bereitschaft, in unserer komplizierten Rechtswelt auf die Entscheidungskompetenz der Justiz zu vertrauen. Das wiederum ist für unseren Rechtsstaat wichtig.