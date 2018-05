Jürgen Neidinger (65) in seinem Arbeitszimmer in der zweiten Etage der Heidelberger Volksbank in der Kurfürstenanlage. Am 29. September war sein letzter Arbeitstag, gestern wurde er im Europäischen Hof feierlich verabschiedet. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am Freitag verabschiedete sich Jürgen Neidinger von den Mitarbeitern und Kunden der Heidelberger Volksbank. Neidinger, der im November 66 Jahre alt wird, war seit 27 Jahren Vorstand der Bank. Sein Co-Vorstand Toralf Weimer attestierte ihm "eine Leidenschaft für das Bankgeschäft", er sei "jederzeit authentisch" gewesen. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhard Walter hat Neidinger mit "Herz, Verstand und Liebe zum Beruf vorgelebt, wie ein Banker seine Tätigkeit ausüben kann". Vor acht Jahren wurde Neidinger sogar Leiter des Kreditgeschäfts, sozusagen das Herz einer Bank - und seitdem verdoppelte sich die Bilanzsumme auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Erst unlängst wurde bei den Krediten die Eine-Milliarde-Marke gerissen. Gerade bei seinen Mitarbeitern gilt Neidinger als so effektiv wie menschlich.

Geboren wurde er im südbadischen Villingen, bei der dortigen Volksbank ging er in die Lehre, später studierte er Betriebswirtschaft, blieb aber ein Leben lang den Volksbanken treu. 1988 kam Neidinger nach Heidelberg, um hier den langjährigen Vorstand Dieter Werner zu beerben. Nun wird Stefan Baumann sein Nachfolger.

Hätten Sie jemals daran gedacht, als Sie im Bankfach anfingen, dass es einmal eine Zeit ohne Zinsen geben könnte?

Ganz klar: Nein. Als ich 1967 meine Banklehre absolvierte, wäre jeder, der über eine zinslose oder sogar eine Negativ-Zins-Zeit geredet hätte, ausgelacht oder für verrückt erklärt worden. Damals gab es sogar noch eine staatliche Zinsverordnung für die Banken: Die Zinshöhe für Kredite oder Kundeneinlagen wurde staatlich festgesetzt, sodass die Banken mit einer garantierten Zinsspanne rechnen konnten. Hintergrund war, dass die Banken untereinander keinen ruinösen Wettbewerb betreiben sollten. 1968 wurde diese Verordnung aufgehoben, aber mit einem heutigen Zinsniveau hat damals wirklich keiner gerechnet.

Würden Sie einem jungen Menschen heute noch raten, eine Banklehre zu beginnen?

Auf jeden Fall. Denn die bietet als eine der anspruchsvollsten kaufmännischen Ausbildungen nach wie vor eine ausgezeichnete Grundlage für den späteren Beruf mit enorm vielen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wie gravierend ist gerade für die Regionalbanken die Niedrigzinsphase?

Wenn sie noch länger anhält, wird sie gravierende Folgen auf die Geschäftsergebnisse einer Regionalbank wie der Heidelberger Volksbank haben. Denn vom Zinsüberschuss leben wir, er macht 75 Prozent unserer Gesamterträge aus. Daher wird die meiner Ansicht nach falsche Politik der Zentralbank bald in unseren Bilanzen Spuren hinterlassen - aber nicht nur bei uns, sondern bei allen. Aber das ist es ja nicht allein: Es wird noch viel mehr Probleme geben, zum Beispiel für alle, die für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge sparen.

Wie schafft die Heidelberger Volksbank trotz solch widriger Umstände es, immer noch gute Zahlen vorzulegen?

Weil unser Kundengeschäft stark gewachsen ist, konnten wir die Auswirkungen der Niedrigzinsen bisher einigermaßen im Rahmen halten. Aber der große Erfolg gerade unseres Hauses, insbesondere nach der Finanzmarktkrise von 2008, liegt an unserem Geschäftsmodell: Vertrauen, Verlässlichkeit, Nähe zum Kunden und ein überschaubares Haus, in dem schnell und effektiv entschieden werden kann. Und nicht zuletzt haben wir gute, engagierte Mitarbeiter an Bord.

Eines der Markenzeichen der Regionalbanken ist ihre Nähe zu den Kunden. Aber können sie sich bei der Zinskrise überhaupt noch auf Dauer ein solch aufwendiges Filialnetz leisten?

Wir haben momentan in Heidelberg, Eppelheim und Dossenheim 13 Zweigstellen. Sogenannte Zahlstellen, also Ein-Mann-Filialen, die es meist auf dem Land gibt und die gerade vermehrt geschlossen werden, haben wir nicht. Gar nicht zur Diskussion stehen Kosteneinsparungen durch Filialschließungen. Gerade im digitalen Zeitalter sind sie wichtiger denn je, auch wenn viele Kunden längst das Online-Banking nutzen: Sie stehen für die Nähe zu unseren Kunden - und sind natürlich der Ort für individuelle Beratungsgespräche. Allerdings halte ich die Gründung neuer Filialen, beispielsweise in der Bahnstadt, für ausgeschlossen.

Ist es überhaupt noch zeitgemäß, wenn in einer Stadt zwei Volksbanken mehr oder weniger dasselbe Geschäftsfeld haben?

Die Frage ist ja, ob die Kunden wirklich etwas davon haben, wenn eine Bank größer wird. Denn es besteht ja auch die Gefahr, dass eine zu große, ja fast bürokratische Bank an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verliert. Ich bin kein Hellseher, was die Zukunft der beiden Volksbanken in Heidelberg angeht, ich kann nur sagen: Es gibt keine Fusionsgespräche zur Zeit.

Reden wir einmal über Sie: Was war das für eine Zeit, als Sie 1989 bei der Heidelberger Volksbank anfingen?

Als ich mit 39 Jahren in den Vorstand berufen wurde, ging ein lang gehegter Berufswunsch in Erfüllung. Umso mehr, wenn man in eine so solide Bank kommt und Nachfolger eines hoch angesehenen Vorgängers, Dieter Werner, wird. Umso größer ist meine Freude, dass Werner, nun 91-jährig, bei meiner Verabschiedung anwesend ist. Werner wurde von der RNZ am 18. Dezember 1988 mit der Schlagzeile gewürdigt: "Abschied vom Bankdirektor mit Herz". Das war für mich Vorbild, auch wenn die Fußstapfen groß waren. Mein Credo war, als Vorstand menschlich, verlässlich und ehrlich zu sein. Denn so wächst Vertrauen - und für die Mitarbeiter Motivation. Der Arbeitsalltag war damals allerdings ganz anders, man hatte mehr Zeit für Gespräche und Begegnungen. Die Computer hatten uns noch nicht so fest im Griff wie heute. Es gab kein Handy, kein Internet, sondern Festnetz - und den Brockhaus als Nachschlagewerk.

Was waren die großen Veränderungen seither?

Das Privatkundengeschäft - eine Folge des wachsenden Wohlstands - wird immer wichtiger, aber auch Vermögensberatung und Wertpapiergeschäfte. Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung haben an Bedeutung zugenommen. Außerdem wurden die Vertriebsstrukturen umgebaut - nach dem Motto "vom Bankbeamten zum dienstleistungsorientierten Kundenberater". Es wurde viel für die Aus- und Weiterbildung getan. Aber vor allem haben sich gerade nach dem Ausbruch der Finanzkrise die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen dramatisch verändert: Die Regulierungswut hat eine solche Dimension erreicht, dass sie für eine Regionalbank kaum noch zu bewältigen ist.

Sie gelten als Vollblutbanker und waren bis zuletzt in der Kundenberatung tätig. Wird Ihnen das nicht fehlen?

Meine Tätigkeit hat mir immer Freude gemacht, gerade in den letzten Jahren. Die Volksbank ist hervorragend aufgestellt, deshalb kann ich innerlich zufrieden in den Ruhestand gehen. Natürlich werden mir auch die vielen menschlichen Kontakte fehlen und das Gefühl, etwas gestalten zu können. Aber dem neuen Lebensabschnitt gehe ich in heiterer Gelassenheit entgegen und bin gespannt, welche Türen sich öffnen.

Was macht der Ruheständler Jürgen Neidinger nach der Verabschiedung?

Ich fahre erst einmal mit meiner Frau drei Wochen in den Urlaub. Und für die Zeit danach habe ich schon ein paar Ideen: Ich werde einige Ehrenämter wahrnehmen und als Berater beim Senior-Experten-Service zur Verfügung stehen. Mit meiner Frau will ich das reichliche kulturelle Leben in Heidelberg mehr genießen als bisher. Und natürlich will ich mehr Sport machen - in meinem Fall Golf und Tennis.