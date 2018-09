hö. Das Erdbeben in der Nacht zum Freitag hat auch Heidelbergs japanische Partnerstadt erschüttert, und Oberbürgermeister Eckart Würzner ist in großer Sorge um die Menschen in Kumamoto. Die Partnerschaft zwischen Heidelberg und Kumamoto - mit 664 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt auf der Insel Kyushu - besteht seit 1992. Würzner sagte: "In diesen schweren Stunden sind wir in Gedanken bei unseren Freunden in dieser schönen Metropole, die nun so schlimme Zerstörungen erfahren musste. Wie wir aus Kumamoto hören, bebt die Erde noch immer, und es werden für die nächsten Tage weitere Nachbeben erwartet. Wir hoffen, dass sich die Lage vor Ort schnell beruhigt." Er habe dem Bürgermeister von Kumamoto seine Anteilnahme übermittelt und ihm Hilfe aus Heidelberg angeboten.

Die Stadt an sich kam wohl relativ glimpflich davon. Wie der Rundfunksender NHK, der in der Stadt ein Büro hat, berichtet, gab es wohl etliche Sach-, aber keine Personenschäden; der Großteil der Infrastruktur blieb intakt, bis auf Risse in den Straßen. Schwerer sind die Zerstörungen an der historisch sehr bedeutsamen Burg aus dem 17. Jahrhundert, von deren Original-Bausubstanz aber wenig erhalten ist: Hier stürzten Teile der Mauer und des Daches ein. Damit entsprechen diese Schäden ungefähr dem Ausmaß des Erdbebens von 1889 mit der Stärke von 6,3; damals starben in der Stadt fünf Menschen.