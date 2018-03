Seit acht Jahren steht das ehemalige Bergrestaurant und Hotel am Königstuhl leer - und schon damals wurde es vor allem als Biergarten genutzt. Nun soll noch in diesem Frühjahr mit dem umfangreichen Umbau begonnen werden. Foto: Alex

Von Micha Hörnle

Das seit Jahren leer stehende Königstuhl-Hotel kommt am Dienstag vor einen Ausschuss des Gemeinderats - und dabei deutet es sich gerade an, dass sich in absehbarer Zeit wirklich etwas tun wird. Die Grünen hatten bereits Ende November die Stadtverwaltung beauftragt, einen Sachstandsbericht zu geben - dabei wurden sie von der SPD, der Fraktionsgemeinschaft aus FDP und Freien Wählern und der Bunten Linken unterstützt. Bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag (ab 17 Uhr, Neuer Sitzungssaal) wird dieser vorgestellt.

Hintergrund ist die jahrelange Untätigkeit auf dem Heidelberger Hausberg: "Der Bau verkommt zusehends", schreiben die Grünen - und die Stadtverwaltung möge sich doch Mittel und Wege überlegen, den Eigentümer zu einem Umbau zu zwingen, damit sich endlich etwas tut.

Die schlechte Nachricht: Außerhalb bebauter Ortsteile - und dazu zählt nun mal der Königstuhl - hat die Stadt praktisch kein Druckmittel. Zwar kennt das Baugesetzbuch das Instrument eines "Baugebots", das Besitzer zur Sanierung zwingt, aber nur "innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile angeordnet werden kann. Das Vorhaben liegt jedoch im Außenbereich. Ein Baugebot kann daher nicht ergehen", schreibt das Baurechtsamt.

Die gute Nachricht: Ein solches Gebot ist womöglich gar nicht nötig: Besitzer Wolfgang Scheidtweiler sagte auf RNZ-Anfrage, dass er sehr bald damit rechne, endlich die Baugenehmigung zu bekommen, nachdem alle strittigen Fragen geklärt worden seien. "Im Mai soll es endlich losgehen", sagte er der RNZ, eine Baufirma habe eigens Kapazitäten freigehalten. Der Besitzer des Pforzheimer Brauhauses und des Eppinger Palmbräuhauses plant ein Hotel mit 60 Zimmern samt Tiefgarage, für die rund 20 alte Buchen gefällt werden müssen. Mittlerweile wurde bereits der in den 1960er Jahren errichtete Pavillon samt Terrasse direkt am 120 Jahre alten Haupthaus abgerissen, der noch bestehende Anbau im Norden soll bald folgen. Dort wird es größere Neubauten geben. Mittlerweile ist auch das 1894 errichtete Gebäude nicht mehr denkmalgeschützt, allerdings gilt für das Areal eine Gesamtanlagenschutzsatzung. Scheidtweiler will es erhalten.

Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren die unterschiedlichsten Termine, wann es am Königstuhl losgehen sollte - aber das lag nicht unbedingt an Scheidtweiler. So gab es bereits am 31. Juli 2014 eine Baugenehmigung, allerdings legte die benachbarte Falknerei Widerspruch ein - wohl weil die Anbauten der 80er Jahre, die heute noch erhalten sind, nach den damaligen Planungen stehen bleiben sollten. Unterdessen änderte Scheidtweiler mehrfach seine Pläne - so steht es zumindest in der Informationsvorlage für die Stadträte. Ein Knackpunkt war die Haltestelle des 39er-Busses, die grundsätzlich erhalten werden sollte - aber just dort ist, wo nach den Plänen die Autos in die Tiefgarage ein- und ausfahren sollen. Dazu wurde im November 2016 ein weiterer Änderungsantrag Scheidtweilers, mittlerweile der vierte, eingereicht.

Neben einigen kleineren Änderungen bei den Neubauten kaufte der Investor einige Quadratmeter von der Stadt, um die Garageneinfahrt verlegen zu können. Das ist mittlerweile über die Bühne gegangen, und bei einem Treffen aller Beteiligten am 16. Januar war man sich einig: Im Grunde könnte es nun endlich losgehen.

Scheidtweiler gehörte vor vier Jahren neben einer Gruppe von Heidelbergern, darunter der Gastronom Joachim von der Linde, zu denjenigen, die dem einst beliebten Ausflugsziel neues Leben - vor allem als Wirtschaft für Wanderer - einhauchen wollten. Am Ende blieb nur der Pforzheimer übrig, der in seinen Planungen dann den Akzent stärker auf die neue Nutzung als Hotel legte. Die lange Zeit der Planungen hat ihn bisher nicht verdrossen: Er glaube an die Zukunft des Areals. Man baue für die nächsten 100 Jahre. Da sei es im Grunde egal, wann das Großprojekt starte.