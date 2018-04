So soll die neue Großsporthalle an der Speyerer Straße auf dem Gelände der ehemaligen Patton Barracks aussehen. In zwei Jahren könnte sie fertig sein. Grafiken: Turkali Architekten

Heidelberg. (ani/tt) Die Frage, ob die neue Großsporthalle besser 5000 statt der im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen 4000 Zuschauerplätze haben sollte, erhitzt die Gemüter. Am Dienstag empörte sich der Jugendgemeinderat darüber, dass er im Beschlusslauf zur Halle gänzlich übergangen wurde. "Leider wurde der Jugendgemeinderat nicht in den offiziellen Gremienlauf einbezogen, obwohl so ein großes Sportprojekt auch die Jugend interessiert", meint Jugendgemeinderat Björn Lützen.

CDU-Stadtrat Matthias Kutsch stellte das Projekt den Jugendlichen im Rat vor - und die Nachwuchspolitiker gaben schließlich ein Meinungsbild ab, das Kutsch am heutigen Donnerstag im Gemeinderat (16.30 Uhr, Rathaus) vortragen soll. Das fiel eindeutig aus: Einstimmig votierten die Jugendlichen dafür, die größere Halle zu bauen. Schon heute könnten verschiedene Konzerte nicht in Heidelberg stattfinden, weil die Räume in der Stadt zu klein seien und die SAP-Arena in Mannheim wiederum zu groß wäre, heißt es in einer Stellungnahme des Jugendgemeinderats. Dazwischen fehle in der Metropolregion ein gutes Angebot - "die neue Halle kann diese Lücke schließen, dafür darf sie aber nicht zu klein gebaut werden".

Tatsächlich reicht die kleinere Variante nicht mal für die Dauerkartenbesitzer der Rhein-Neckar-Löwen aus, wie Kutsch berichtete. Die Handballer wollen die Halle für Heimspiele im DHB-Pokal und die Heimspiele in der Gruppenphase der Champions League nutzen. Im Haupt- und Finanzausschuss wurden zwei Varianten diskutiert: Die kleinere, favorisierte Halle bietet Platz für insgesamt 4000 Zuschauer. 3000 davon sollen bei Basketballspielen sitzen können, für 1000 weitere gibt es Stehplätze. Die Baukosten liegen bei 24,5 Millionen Euro, die jährlichen Betriebskosten für die Stadt wurden mit 2,05 Millionen Euro veranschlagt. Die etwas größere Halle, in die insgesamt 5000 Zuschauer passen, bietet Platz für 3750 Sitz- und 1250 Stehplätze bei Basketballspielen. Der Bau soll 28 Millionen Euro kosten, die jährlichen Betriebskosten werden auf 2,36 Millionen Euro geschätzt.

Das Problem: Diese Zuschauerkapazitäten gelten nur für Basketballspiele. Weil beim Handball das Spielfeld größer ist, fallen Plätze weg, es passen dann nur 3500 Zuschauer in die kleine Halle - zu wenig für die 4000 Dauerkarteninhaber der Löwen. Diese haben ein Vorkaufsrecht für die Pokalspiele. Je mehr von ihnen Tickets kaufen, desto weniger Karten gehen in den freien Verkauf. Zudem liegen der RNZ Informationen vor, wonach die mit den "Löwen" vereinbarte Hallenmiete pro Spiel deutlich unter den vergleichbaren Mieten anderswo liegen soll. In den kalkulierten Einnahmen fehlt auch der Ertrag, der durch Kulturveranstaltungen erwirtschaftet wird. Rechnet man sie hinzu, verringern sich die Betriebskosten für die Stadt.