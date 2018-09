Von Sabine Hebbelmann

Zum sechsten kolonialgeschichtlichen Stadtrundgang durch Heidelberg hatten die Doktorandin Caroline Authaler und der Geschichtsstudent Matthias Sucker vom Verein Schwarzweiss eingeladen. Erste Station ist das Völkerkundemuseum. Nach Aussagen Authalers war die Faszination für das Fremde und Exotische mit einem evolutionären Denken verbunden, das der eigenen Kultur die höchste Entwicklungsstufe zusprach.

Zu den begüterten Reisenden und Sammlern dieser Zeit gehörten auch Leontine und Victor Goldschmidt, die in Heidelberg die Portheim-Stiftung als Träger des Völkerkundemuseums gründeten. Der Kolonialbeamte Alfred Zintgraff habe die Eigentümer an den Rand gedrängt und die aus dem kulturellen Zusammenhang gerissenen Gegenstände für seine Rassenideologie missbraucht. Bis heute sei dies ein geschichtspolitischer Konflikt, in dem sich die Stadt noch nicht positioniert habe, so Authaler.

Die junge Wissenschaftlerin schreibt ihre Dissertation über die Kolonialgeschichte Kameruns und die Nachwirkungen der Kolonialzeit und stellt fest, dass viele Unternehmen die Großplantagen zurückkauften und die Menschen weiterhin ausbeuteten. Fast 40 Geschäfte habe es in Heidelberg gegeben, die mit "Kolonialwaren" warben. Vor dem Rüdinger zeigt Sucker eine historische Postkarte des Geschäfts.

Es gab aber auch schon im 19. Jahrhundert die Möglichkeit, als Nichteuropäer in Heidelberg zu studieren. Auf dem Uniplatz erinnert die philippinische Botschaft mit einer Plakette daran, dass ihr Nationalheld José Rizal hier sein Gedicht "An die Blumen von Heidelberg" verfasste.

Dann geht es weiter zum Rathaus. Die Reichstagswahl 1907, auch "Hottentottenwahl" genannt, sei aggressiv geführt worden, berichtet Matthias Sucker. Damals habe man die Herero und die Nama abschätzig "Hottentotten" genannt, als Rechtfertigung für den Völkermord.

"Man kann beobachten, wie sich in Abhängigkeit von politischen Ereignissen das Bild des Afrikaners verändert", sagt Sucker. Ihm ist wichtig zu zeigen, dass nicht alle das koloniale Denken teilten. Heftige Kritik habe es etwa von der SPD gegeben. Sie habe die Grausamkeiten angeprangert.

Als Ausdruck der Rassentheorie sei der Begriff "Neger" negativ konnotiert. Als Anschauungsmaterial dient "Der Mohr im Fenster" von Tabak Scheuring. Die lebensgroße schwarze Werbefigur ist nur mit Baströckchen bekleidet, hat einen Überaugenwulst, eine breite Nase und dicke Lippen und ist laut Authaler schon Anlass für Proteste gewesen. Was haben wir heute für eine Gesellschaft? Tradiert sie noch rassistische Stereotype aus der Kolonialzeit? Authaler vergleicht die Figur mit einem Sarotti-Mohr, der in einem Geschäft in der Unteren Straße stehe. Sollte die Figur aus dem Schaufenster verschwinden? Nein, so Authaler. Sie biete einen Anhaltspunkt, über das Thema zu reden. Allerdings müsste der Zusammenhang durch eine historische Erläuterung hergestellt werden.

"Es nervt langsam", sagt Karolin Gönyl. Mit ihrer Mutter führt sie das Tabakgeschäft in der sechsten Generation. Der "Mohr" ist seit 120 Jahren in Familienbesitz. "Für uns ist die Figur ein Wahrzeichen des Geschäfts und ein historischer Wert. Wir haben nicht die Absicht, jemanden zu diffamieren, es geht lediglich um Werbung." Dass es auch heute noch Diskriminierung gebe, wisse sie selbst zu gut. Gönyl ist mit einem Türken verheiratet. "Ich habe einen türkischen Nachnamen und weiß, wie schwer es ist, wenn man eine Wohnung sucht."

Info: Der nächste kolonialgeschichtliche Stadtrundgang ist am Sonntag, 22. Juni, 15 Uhr. Anmeldung per Mail an kontakt@schwarzweiss-hd.de.