Von Timo Teufert

Die neue Großsporthalle soll auf dem Areal der ehemaligen Patton Barracks an der Speyerer Straße entstehen. Das hat gestern einstimmig der Sportausschuss des Gemeinderates beschlossen. In der 3500 bis 4500 Zuschauer fassenden Halle soll neben Schul- und Vereinssport auch Profisport stattfinden. Sowohl die Austragung von Spielen der Basketballer der "MLP Academics" als auch ein Teil von Spielen der Handballer der "Rhein-Neckar-Löwen" sind in der neuen Großsporthalle geplant. Mit großer Mehrheit haben die Stadträte außerdem festgelegt, dass die Halle von der Betriebs- und Servicegesellschaft (BSG) - eine Tochter der stadteigenen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) - errichtet werden soll.

Der Standort an der Speyerer Straße werde - so die Verwaltung - allen Anforderungen an einen idealen Standort gerecht: So gebe es eine gute Anbindung an Bus und Bahn, und auch für Autos sei der jetzt verabschiedete Standort gut zu erreichen. Die Halle liege zudem markant am Stadteingang und werde so entsprechend wahrgenommen. Zudem gebe es eine räumliche Nähe zum Bedarf im Schul- und Vereinssport in den Stadtteilen. Denn vor allem im Schulbereich fehlen in Bergheim und der Bahnstadt entsprechende Hallenkapazitäten, wie SPD-Stadtrat Michael Rochlitz anmerkte.

Im Ausschuss stieß das Projekt Großsporthalle, wie schon bei der Präsentation im Dezember 2014, auf einhellige Zustimmung. "Wir begrüßen das Projekt ganz ausdrücklich und sind der neuen Halle gegenüber sehr aufgeschlossen", sagte Oliver Priem (Grüne), dessen Fraktion der Verwaltungen einen umfangreichen Fragenkatalog zum Thema vorgelegt hatte. Insbesondere wollen die Grünen wissen, welche Möglichkeiten der Finanzierung des 24,4-Millionen-Euro-Projekts es gibt und warum sich die Verwaltung für den Bau über die BSG entschieden hat. Auch möchten die Grünen wissen, welche Zusagen die möglichen Nutzer aus dem Profisport gemacht haben und welche Auswirkungen dies auf die Kostenkalkulation hat und wie das Verkehrskonzept für den Standort aussieht.

"Wir freuen uns auf die Großsporthalle und halten sie für die Sportstadt Heidelberg für wichtig", sagte auch Matthias Kutsch (CDU). Die Größe und Ausstattung der Halle soll nach seiner Ansicht den Schul-, Vereins- und Profisport abdecken: "Die Halle darf nicht zu klein geplant werden", meint Kutsch und beantragte die Prüfung einer Kapazität von 5000 Zuschauern. Das Nutzungskonzept müsse zudem vorsehen, dass Wettkämpfe der Kunstturngemeinschaft in der Halle stattfinden können und dass auch Vereine, zum Beispiel Gesangvereine, die Halle zu fairen Konditionen anmieten können. Zudem wünscht sich die CDU-Fraktion einen Workshop mit Experten für die weitere Detailplanung. Auch die Prüfaufträge der CDU wurden einstimmig verabschiedet.

Bei allen Nachfragen warnte Matthias Michalski (SPD) davor, das Projekt nicht zu zerreden. "Wir brauchen ein positives Signal für das weitere Vorgehen." Die aktuelle Planung sei schließlich das Ergebnis vieler Gespräche mit Planer und Nutzern aus dem Profibereich und intensiver Recherche, wie GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski berichtete. Auch die Kalkulation sei relativ detailliert, eine Umsetzung durch die BSG kostensparender und schneller.