Von Tillmann Bauer

Heidelberg-Neuenheim. Ob beim Rudern oder Rugby, für langjährige Mitgliedschaft oder herausragende sportliche Leistungen: Einmal im Jahr ehrt der Heidelberger Ruderklub (HRK) beim Neujahrsempfang im Klub-Restaurant "Zum Achter" in Neuenheim verdiente Mitglieder. Am Wochenende war es wieder so weit, zuvor richtete HRK-Präsident Michael Stittgen einige Worte an die Gäste. "Wir blicken auf eine super Zeit sowohl im Rugby- als auch Rudersport zurück. Jetzt starten wir in das neue Jahr und hoffen, dass es genauso erfolgreich wird." Im Mittelpunkt stand im Rugby-Bereich die Deutsche Meisterschaft der Damenmannschaft, denn es war bereits die siebte in Folge. Claus-Peter Bach, Vorsitzender des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg, bezeichnete den Titel als "hochverdient". Kleiner Wermutstropfen: Die Herren mussten sich im Endspiel gegen den TV Pforzheim unglücklich in der letzten Minute mit 36:41 geschlagen geben, wollen nun aber wieder voll angreifen und zurück an die Spitze.

Hervorzuheben ist bei den Ruderern die Juniorin Lisa Gutfleisch, die im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte. "Bei der Auszeichnung mussten wir diesmal nicht lange überlegen", kündige Stittgen bereits an. Denn Gutfleischs Erfolgsliste ist lang: Dritte bei der Deutschen Meisterschaft im Doppelvierer, Baden-Württembergische Meisterin im Einer, Landesmeisterin im Doppelzweier und dazu beim internationalen Baltic-Cup zweimal Bronze gewonnen. "Das vergangene Jahr war sehr erfahrungsreich, es gab aber auch viele Aufs und Abs", so Gutfleisch. Mit der Berufung in den Nationalkader habe sie nicht gerechnet: "Das war schon überwältigend." Für 2017 hat sie sich die Junioren-Weltmeisterschaft in Litauen als Ziel gesetzt.

Neben den sportlichen Leistungen ehrte der Verein auch ehrenamtliches Engagement, das nicht selbstverständlich ist. Denn: "Ohne langjährige Mitglieder und freiwillige Mitarbeit ist jeder Verein arm dran", weiß Klaus Blank, Präsident des Deutschen Rugby-Verbandes. Stittgen ergänzt: "Jedes Mal, wenn ich durch unser Bootshaus gehe und den Preisträger treffe, dann sprudelt er nur so vor Ideen." Die Rede ist von Paul Menold. Er ist seit drei Jahren für die Regattatechnik und -leitung zuständig, repariert Boote, strukturierte die Vereinsräumlichkeiten um. "Erwartet habe ich den Preis nicht, aber ich freue mich natürlich sehr." Menold rudert selbst seit 13 Jahren. Und obwohl es ihn aufgrund seines Studiums nach München zog, bleibt er bis heute dem HRK verbunden.

Außerdem geehrt wurden für 25-jährige Vereinszugehörigkeit im Rudern: Matthias Dimanski, Brigitte Seibel, Ulrich Tödtmann. 25 Jahre beim Rugby dabei sind: Hans Brauner, Tobias Engels. 40 Jahre ist Jürgen Wilz HRK-Mitglied; Frank Gierden blickt auf 40 Jahre Rugby zurück. Und für 50-jährige Vereinstreue im Bereich Rudern wurden Ernst Kuhlmann, Emmi Vogel und Volker Hinz geehrt; im Bereich Rugby Michael Liebig. Den Pauli-Menold-Preis im Rudern bekam Paul Menold; im Rugby Alex Wiedemann. Den Gottermeier-Preis Lisa Gutfleisch. Studenten-Europameister wurden Lucas Gropengießer, Jan Scholl; Silber bekamen Katharina Peters, Emily Chittock. Gold bei der Landesmeisterschaft holten Lea Stocker, der C-Masters-Achter mit Burkhard Hahn, Christopher Scholze, Jens Klein, Klaus Frank, Marc Röhner, Martin Gutfleisch, Thomas Palm, Thomas Ruprecht, Maya Vasquez Fischer und der Stadtachter mit Ferdinand Malzkorn, Paul Menold, Paul Piroelle; Silber bei der Landesmeisterschaft holten Paul Krückel, Linus Göhring, Julian Koch, Louis Glänzer, Paul Piroelle; Bronze gewannen Jan Scholl, Lucas Gropengießer, Luca Thiem, Jacob Platten, Lotta Göpfert, Gwendolin Malcherek, Sofia Troiannos, Felix Geldbach. Der C-Jugendpreis ging weiterhin an Felix Geldbach, Louis Glänzer. Im Rugby wurde die U12-Mannschaft Deutscher Vize-Meister.