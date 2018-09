Von Sebastian Riemer

Als Gerd Faltings vor drei Jahren beim ersten Heidelberg Laureate Forum war, fühlte er sich unwohl, "weil ich hier so gepampert und ständig übertrieben umsorgt werde". Das sagte der einzige deutsche Preisträger der Fields-Medaille - quasi der Nobelpreis der Mathematik - damals im RNZ-Gespräch. Der Idee, dass 200 Nachwuchsforscher ihre großen Idole aus Mathematik und Informatik treffen, konnte der 62-Jährige wenig abgewinnen. Nun ist der Professor aus Bonn trotzdem wieder nach Heidelberg gekommen. Und nachdem er am Mittwoch Schülern des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums aus der Welt der Mathematik berichtet hatte, ließ er sich erneut auf ein Gespräch mit der RNZ ein.

Das war Ihr erster Besuch an einer Schule. Was haben Sie für einen Eindruck von den Schülern?

Die waren natürlich etwas schüchtern. Aber wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit: Wäre zu uns damals so eine Berühmtheit gekommen, hätte ich mich auch gefreut, mal zwei Stunden frei zu haben.

Glauben Sie, die Schüler konnten Ihren Ausführungen an der Tafel folgen?

Ich schätze optimistisch - und mir gerade so zur Ehre gereichend: 50 Prozent haben was kapiert.

Wir haben uns vor drei Jahren schon einmal unterhalten. Unser Gespräch damals hat hohe Wellen geschlagen, weil Sie sagten, dass Ihnen dieser Hype um die Preisträger beim HLF auf die Nerven ging.

Ich fand ja damals, ich habe mich noch vorsichtig geäußert. Doch offenbar fühlten sich dennoch manche auf den Schlips getreten.

Sie störte auch, dass Sie so "gepampert" wurden, wie Sie es formulierten. Wir dachten, ehrlich gesagt, Sie kommen nie wieder nach Heidelberg.

Nun, ich will das ja nicht boykottieren. Ich werde nicht jedes Jahr kommen, aber doch ab und zu. Denn die Diskussionen mit den Studenten sind schon sehr interessant. Dadurch, dass hier Menschen aus so vielen Ländern sind, lerne ich sehr viele unterschiedliche Sichtweisen kennen. Zudem bin ich dieses Jahr erst am Montag angereist - so konnte ich mir die Eröffnungszeremonie sparen.

Vielleicht kommt Ihre neue Milde ja daher, dass Ihnen wenige Monate nach dem ersten HLF der König von Saudi-Arabien in Riad den König-Faisal-Preis verlieh.

Ich muss schon sagen: Die weltweite Benchmark für Luxus hält Saudi-Arabien. Ich bin da mit meinen beiden Töchtern erster Klasse hingeflogen. Und dort hatte dann jeder von uns seine eigene Suite - mit persönlichem Butler. Das Problem ist nur: Was macht man dann mit so einem Menschen? Der muss ja irgendwie beschäftigt werden. Aber Sie haben schon recht: Das HLF ist seitdem in Sachen Luxus nur noch zweite Klasse für mich.

Sind Ihre Töchter eigentlich in Ihre Fußstapfen getreten?

Sie haben beide Mathematik studiert. Die Ältere arbeitet jetzt bei einer Softwarefirma und die Jüngere promoviert in Kaiserslautern.

Sie haben mit den Schülern soeben auch die abc-Vermutung behandelt. Ihr ehemaliger Doktorand, der japanische Mathematiker Shin’ichi Mochizuki, behauptete vor vier Jahren, diese bewiesen zu haben. Allerdings versteht niemand seinen Beweis. Sie auch nicht?

Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, bin sogar zu einem Workshop zu dem Thema gefahren - aber ich hab’s nicht kapiert. Das Problem ist, dass Mochizuki sich weigert, es verständlich zu erklären. Viele finden das tragisch, ich finde es einfach nur exzentrisch.

War er als Student auch schon so?

Er war auch damals schon ein stolzer Mensch. Ich sehe das nicht moralisch: Jeder darf so exzentrisch sein, wie er will. Ich fände es einfach gut, wenn er sich mehr Mühe gäbe, seinen Beweis zu erklären.

Sie sagten den Schülern, als Mathematiker brauche man Frustrationstoleranz. Was gehört noch zur Grundausstattung eines Mathematikers?

Woher soll ich das wissen? Ich kann da nur für mich sprechen: Ich hab’ einfach gemacht, was ich ästhetisch interessant fand - und nicht auf mögliche Anwendungen oder gar Berühmtheit geschielt. Auch so eine amerikanische Grundeinstellung ist ganz hilfreich: Dass man darauf vertraut, dass schon irgendwann ein spannendes Problem kommt, das man lösen kann. Die Deutschen sind da oft etwas zu sehr auf Sicherheit bedacht: Die wollen schon mit 20 wissen, wie hoch ihre Rente sein wird.

Vor drei Jahren störte Sie besonders, dass Sie ständig herumgefahren wurden. Das Problem haben Sie gelöst: Zum KFG sind Sie heute zu Fuß gegangen.

Ja, für 200 Meter Weg brauche ich ja nun wirklich keine Mercedes-Limousine. Aber ich habe einem Kollegen von mir aus Bonn, der als Gast am HLF teilnimmt, meine Karte für den Chauffeurservice gegeben. Und der hat sich dann einmal um den Block fahren lassen. Die Fahrer müssen ja auch etwas zu tun haben.

Letzte Frage: Woran arbeiten Sie im Moment?

An Weil-Kurven. Ich habe mir sagen lassen, dass das eine korrekte Antwort auf Ihre Frage ist - auch wenn Ihnen das sicherlich nicht weiterhelfen wird.