Heidelberg. (leri) Es war eine Premiere für Heidelberg: Viele Familien mit Kindern genossen am vergangenen Sonntag beim ersten Heidelberger Hutfest das schöne Wetter und das sommerliche Flair. In der Halle 02 in der Bahnstadt boten dabei mehrere Stände Selbstgemachtes und Kreatives an: T-Shirts, Schmuck, skandinavische Wohn-Accessoires und ausgefallene Feinkost wie Pistazienpesto. Draußen luden regionale Weingüter mit ihren Erzeugnissen, ein Kaffeefahrrad und Essensstände zum Verweilen ein: Von Merguez-Currywurst über Antipasti zu Paella reichte das Angebot mediterraner Snacks, das man zwischen den Weinständen genau suchen musste.

"Zum Schlemmen gibt es hier aber wenig Gelegenheit", bemängelte eine ältere Dame gegenüber ihrer Begleiterin. Das Angebot war in der Tat klein, dafür aber fein. Bezahlen konnte man ausschließlich mit Jetons, die man an zwei Kassen gegen Geld eintauschen konnte. Das war zwar etwas umständlich für die Besucher, dafür erhielt man beim Wechseln von 15 Euro einen Sonnenhut mit der Aufschrift "1. Heidelberger Hutfest" gratis. Am späten Nachmittag konnte man schließlich tatsächlich viele Besucher beobachten, die das Accessoire dann auch gerne trugen.

Die Halle 02 präsentierte sich an diesem Nachmittag so offen wie selten: Alle Türen waren geöffnet, sodass die Besucher sich vor, in und hinter dem Güterbahnhof aufhalten und zwischen den verschiedenen Angeboten frei bewegen konnten. Schließlich gab es an allen Ecken etwas zu entdecken - und das Konzept ging auf: Einige schlenderten vorbei, schauten interessiert rein, viele kamen zielstrebig auf die Halle zu.

Beim Bouleturnier trafen sich unterdessen Studenten und Ältere, einige junge Männer pflegten einen Einheitslook: oberkörperfrei und mit Cowboy-Strohhut. Fünf Teams hatten sich für das Turnier angemeldet und spielten gegeneinander. Als Spielleiter hatte Halle 02-Mitarbeiter Philipp Hofmann seinen Vater engagiert. Gegen Abend sorgten sechs Bands auf zwei Bühnen für Stimmung.

Die Idee, ein Hutfest zu veranstalten, kam Geschäftsführer Hannes Seibold während des Frankreich-Urlaubs. In vielen Städten an der Atlantikküste werden diese Feste gefeiert: Man trifft sich unter freiem Himmel, schlemmt, trinkt Wein, spielt Boule und genießt das Leben. Dabei trägt man einen Hut. Eine schöne Idee für ein Sommerfest - nicht nur für Bahnstädter. "Wir wollen die Leute auf Urlaub einstimmen", so Seibold. Die Stimmung war toll, die Standbetreiber zufrieden - und die Halle 02 auch. Nächstes Jahr soll das Hutfest in eine zweite Runde gehen, wieder zu Beginn der Sommerferien. Die nächsten Wochen legt die Halle 02 eine Sommerpause ein. Die "Halle im Freien" lockt weiterhin mit vielen Angeboten.