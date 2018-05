Heidelberg. In diesem Jahr wird die US-Armee Heidelberg nach fast 70 Jahren verlassen. Zum Abschied veranstaltet die Stadt Heidelberg am Sonntag, 12. Mai, ein deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest auf dem Marktplatz und anderen Plätzen in der Altstadt. Den Abschluss bildet nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr ein großes Feuerwerk an der Alten Brücke.

Um 13 Uhr werden Oberbürgermeister Eckart Würzner, Lieutenant General Donald M. Campbell und Colonel Bryan D. DeCoster das Fest vom Rathausbalkon aus offiziell eröffnen. Hintergrund Mehr zum Thema

[-] Weniger anzeigen Mehr zum Thema

Gegen 13.30 Uhr beginnt ein Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. Es treten unter anderem die Cheerleader Gold Diggers und die Squaredance-Gruppe Swinging Stars auf. Die 2. Basketball-Bundesligamannschaft MLP Academics präsentieren sich, ebenso die United States Army Europe Soldiers' Chorus and Combo und die Bigband der Musik- und Singschule Heidelberg. Sascha Spataru, Chefredakteur vom Rhein-Neckar Fernsehen, wird durch das Programm führen.

Die Cafés und Restaurants auf dem Marktplatz sorgen für typisch amerikanische Verpflegung, im Prinz Carl erwarten die Mitglieder des deutsch-amerikanischen Frauenclubs die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Der Kornmarkt lädt Kinder zu einem bunten Mitmachprogramm ein, auf dem Karlsplatz bieten Fahrattraktionen ausreichend Unterhaltung.

Eine Fotoausstellung der Lossen Foto GmbH im Rathaus blickt auf die letzten 70 Jahre der Amerikaner in Heidelberg zurück. Das Deutsch-Amerikanische Institut veranstaltet eine Buchtauschbörse. Im Foyer präsentieren sich das Heidelberg Center for American Studies, die Schiller International University sowie Vereine und Institutionen. Im Neuen Sitzungssaal wird um 14.30 Uhr der Kultfilm "Alt Heidelberg" aus den 50er Jahren gezeigt.

Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr endet das Fest mit einem großen Feuerwerk an der Alten Brücke.