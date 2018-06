dns. Kirchenasyl bedeutet eine befristete Aufnahme von Flüchtlingen, denen sonst die Abschiebung und nicht hinnehmbare, unmenschliche Härten drohen. In der Zeit des Asyls sollen sämtliche rechtliche Möglichkeiten ausgereizt werden, um eine ungerechtfertigte Abschiebung zu verhindern. Auch wenn Kirchenasyl in Deutschland mitunter gegen

Wann gewähren Kirchen Asyl?

dns. Kirchenasyl bedeutet eine befristete Aufnahme von Flüchtlingen, denen sonst die Abschiebung und nicht hinnehmbare, unmenschliche Härten drohen. In der Zeit des Asyls sollen sämtliche rechtliche Möglichkeiten ausgereizt werden, um eine ungerechtfertigte Abschiebung zu verhindern. Auch wenn Kirchenasyl in Deutschland mitunter gegen Gesetze verstößt, wird es in der Regel geduldet. Nur selten wurde Pfarrern anschließend eine Geldstrafe auferlegt. Laut "Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche" werden in 75 Prozent der Fälle Lösungen gefunden, "die Flüchtlinge vor menschenrechtswidrigen Härten" bewahren. Aktuell befinden sich in Deutschland 459 Personen in Kirchenasyl. Die Zahl ist seit 2014 (insgesamt 788 Personen) massiv gestiegen. 2013 waren es lediglich 162 Menschen.

Bei gut der Hälfte der Fälle handelt es sich mittlerweile um Dublin-III-Fälle. Nach der Dublin-III-Regelung können Flüchtlinge nur in dem EU-Land Asyl beantragen, in dem sie zuerst ankommen. Reisen sie dann weiter - etwa nach Deutschland - werden sie zurück in die sogenannten "Erstankunftsländer" geschickt. Da fast alle Flüchtlinge an den europäischen Süd- und Ostgrenzen ankommen, sind manche Länder - etwa Italien, Ungarn und Bulgarien - derzeit von dem Zustrom völlig überfordert. Viele Flüchtlinge leben dort in Armut, obdachlos und ausgegrenzt.

