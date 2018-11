Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Tausenden von Flüchtlingen, die in den letzten Monaten in Heidelberg gelandet sind, werden hier natürlich auch ärztlich versorgt. Neben niedergelassenen Ärzten ist daran vor allem das Uniklinikum beteiligt. Wie Prof. Guido Adler, der Leitende Ärztliche Direktor, auf RNZ-Anfrage mitteilte, haben die Mitarbeiter des Klinikums im ersten Halbjahr 863 Patienten versorgt, die sich hier im Asylverfahren befinden. Dazu kamen 1044 Patienten aus der Erstaufnahmeeinrichtung Patrick Henry Village (PHV), unter ihnen 288 Kinder. 175 leichte Verletzungen der PHV-Bewohner wurden in der Chirurgie behandelt.

92 Ausländerinnen fanden Hilfe in der Frauenklinik, wo sie nach einem Kaiserschnitt ein paar Tage länger als deutsche Frauen bleiben. "Ihre Versorgung ist ja in einer Halle mit 500 Menschen nicht sichergestellt", erklärte Prof. Adler. 21 Patienten wurden den Heidelberger Tropenmedizinern vorgestellt, die etwa eine Bilharziose diagnostizierten. Deutsche Ärzte sehen jetzt Krankheiten, die es sonst nur ganz weit weg gibt, zum Beispiel einen Fall von Sichelzellenanämie - eine erbliche Erkrankung der roten Blutkörperchen und in Afrika durchaus ein Vorteil, weil sie vor Malaria schützt.

Außerdem werden die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft unter anderem in der Thoraxklinik in Rohrbach geröntgt, um vor allem Tuberkuloserkrankungen identifizieren und behandeln zu können. Nach Prof. Adler wurden bisher aber nur sehr wenige Tbc-Fälle gefunden.

Im Juli und August seien die Patientenzahlen "auf diesem Niveau stabil geblieben", erklärte der Leitende Ärztliche Direktor weiter. Wenn das PHV nun zum landesweiten Drehkreuz wird und dort bis zu 10 000 Flüchtlinge kurzfristig aufgenommen werden, stellt sich die Frage der medizinischen Versorgung möglicherweise neu. Auch könnten mit der kalten Jahreszeit viel mehr leichtere Infekte oder auch Grippeerkrankungen auftauchen.

Bisher konnte das Universitätsklinikum, das sowieso 1,3 Millionen ambulante Patientenbesuche pro Jahr zählt, die Versorgung der Flüchtlinge laut Adler noch steuern. Wenn die Kranken plötzlich vor der Türe stehen und weder Deutsch noch Englisch sprechen, ist nun ausnahmsweise auch eine Übersetzung über das Mobiltelefon möglich. Bei den normalen internationalen Patienten muss jedoch immer ein Übersetzer persönlich mit im Raum sein.

Angesichts der dramatischen Entwicklung der Flüchtlingszahlen hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) in dieser Woche bereits Vorschläge für eine Versorgung vorgelegt. Sie empfiehlt für jede Gemeinschaftsunterkunft ab etwa 50 Personen die Einrichtung einer Sanitätsstelle, die von Ärzten stundenweise besetzt würde. In jeder Stadt hätten sich bisher genügend Freiwillige zum Einsatz bereitgefunden, auch Klinikärzte und Pensionäre. Damit entfiele der komplizierte Transport von den Unterkünften zu den Arztpraxen, auch gebe es vor Ort genügend Dolmetscher. Zudem sollen ärztliche Kollegen und Angehörige anderer Medizinberufe als besonders qualifizierte Dolmetscher dienen und könnten damit auch schneller zu Praktika und Hospitationen eingeladen werden.

Für Adler ist ebenfalls klar: "Wenn das Land an uns herantritt, ob wir bereit sind, uns an der Versorgung zu beteiligen, dann werden wir uns dem nicht verschließen."