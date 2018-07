Heidelberg. (hö) Die "Denkzettelaktion" in der Plöck bekommt den Deutschen Fahrradpreis in der Kategorie "Kommunikation". Am 9. September wurden 20.000 Haftnotizzettel, sogenannte "Post-its", an ein Auto geklebt, das in der Fahrradstraße - und zwar im absoluten Halteverbot - geparkt war, sodass vom Wagen nichts mehr zu sehen war. Damit wollte man die Bürger sensibilisieren, dass schon kurzes Parken auf Geh- und Radwegen zu gefährlichen Situationen führen kann. Die Passanten bekamen vor einem halben Jahr auch eigene Post-its (Aufschrift: "Wo parkst Du denn?"), die sie auf falsch geparkte Autos kleben konnten. Tatsächlich berichtet das städtische Amt für Verkehrsmanagement, das die Aktion mitorganisiert hatte, dass sich solch ein Fehlverhalten relativ rasch legt, wenn diese Haftnotizen zum Einsatz kommen.

Der Jury des Deutschen Fahrradpreises gefiel dieser Ansatz, "mit einem Minimum an Aufwand einen Aha-Effekt zu erzielen" - und dabei nicht oberlehrerhaft zu sein, sondern "trotz des konfliktvollen Themas zum Schmunzeln anzuregen". Über die Denkzettel-Aktion wurde bundesweit berichtet. Auch ein Video wurde gedreht, das mittlerweile auf der Plattform "Youtube" mehr als 4000 Mal aufgerufen wurde.