Von Milan Chlumsky

Es ist ein wertvolles Dokument, das die Jüdische Kultusgemeinde beim Festakt zum 20-jährigen Bestehen ihres Gemeindezentrums geschenkt bekam (siehe Artikel rechts): Der Heidelberger Verleger Klaus Kehrer überreichte den Druck einer Predigt von Carl Rehfuß, eine der großen Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinde Heidelbergs im 19. Jahrhundert, an den Vorsitzenden Dr. Vadim Galperin und Gemeinderabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin. Das seltene Druckwerk wurde von Professor Paul Fenton, der an der Pariser Sorbonne lehrt und zugleich an Hohen Feiertagen Kantor der Heidelberger Gemeinde ist, in einem französischen Antiquariat gefunden. Kehrer erwarb es und gab es jetzt an die Jüdische Kultusgemeinde weiter.

"Nach dreivierteljährigem körperlichen Leiden betrat gestern unser Dr. Rehfuß die Kanzel zum ersten Male, und konfirmierte 4 Knaben aus dem hiesigen Lyceum und der höheren Bürgerschule. Die Feierlichkeit, welcher eine große Menge Zuhörer beiwohnte, ging mit einer solchen Begeisterung, mit einem so erhebenden Eifer und warmer Liebe für Religion und Gerechtigkeit vor sich, dass alle Herzen durchdrungen wurden, und das Andenken an diese Stunde bleibend sein wird." So berichtete die "Allgemeine Zeitung des Judentums" über den letzten Gottesdienst, den Carl Rehfuß hielt. Schwer krank, von Schwindel- und Ohnmachtsanfällen geplagt, sammelte der 49-Jährige alle seine Kräfte, um - neben anderen drei Knaben - auch seinen Sohn zu konfirmieren. Keine fünf Monate später, am 18. Februar 1842, starb Rehfuß.

Rehfuß war erst fünf Jahre alt, als sein Vater - er war Rabbiner in Altdorf - starb. Die Mutter heiratete erneut, der Stiefvater hatte für den Jungen nichts übrig. Überragend in der Schule, litt er oft an Hunger - ein Zustand, der sich auch nicht änderte, als er 1819 an der Universität in Heidelberg zu studieren begann. Nach dem Studium der deutschen, lateinischen französischen, hebräischen und chaldäischen Sprache erhielt Carl Rehfuß 1821 das Amt und den Titel eines "Israelitischen Oberlehrers und Predigers". Eine Garantie für eine feste Anstellung war dies nicht, im Gegenteil: Rehfuß musste selbst dafür sorgen, dass er seine eigene "Lehranstalt" gründete. Die Bezirks-Stiftungsschule in Heidelberg renovierte er in eigener Regie. Ein Jahr später begann er, dort zu unterrichten.

Seine liberalen Ansichten waren vielen ein Dorn im Auge. Sein Bemühen, das orthodoxe Judentum menschlich und offen zu machen, stieß oft auf Widerstand. Dennoch hatte er eine treue Anhängerschaft, die von seiner breiten Bildung, seiner Freundlichkeit und Aufopferungsbereitschaft begeistert war. 1823 errichtete er mit seinen bescheidenen Mitteln einen Betsaal für die sabbatliche Andacht, der jedoch ein Jahr später von der Regierung geschlossen wurde. Kurze Zeit später erkrankte der durch viele Entbehrungen geschwächte "freisinnige Lehrer" an Tuberkulose. Seine geistige Vitalität blieb unangetastet. Im August 1834 wurde er zum Dr. phil. an der Heidelberger Universität promoviert. Auch ließ er es sich nicht nehmen, trotz seiner Schwäche noch Lesungen zu halten, so auch die Predigt an Rosch-ha-Schanah 1839, die dann gedruckt wurde.

Die Predigt dokumentiert nicht nur das Ringen um eine bessere Koexistenz zwischen verschiedenen Glaubensauffassungen innerhalb des Heidelberger Judentums, sondern bezeugt auch das hohe Maß an Bildung und uneingeschränkter Nächstenliebe, die Rehfuß eigen waren.