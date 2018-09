Von Micha Hörnle

Der Fastnachtszug pflegt seit vergangenem Jahr eine besondere Form der Bürgernähe: Wer Lust hat, kann sich einfach anschließen, am besten mit einem Wagen oder einer Fußgruppe. In genau drei Wochen werden ab 14.11 Uhr "169 Jahre Heidelberger Fastnachtszug" gefeiert. Der wievielte es ist, konnte bisher nicht geklärt werden, denn es fehlen die Aufzeichnungen darüber, wann genau er ausgefallen war - das letzte Mal während des Golfkriegs 1991.

Bisher haben sich schon 64 Gruppen angemeldet, "zehn mehr als im vergangenen Jahr", berichtet Jürgen Merk vom organisierenden Heidelberger Karnevalskomitee (HKK). Motivwägen wird es aller Voraussicht nach auch dieses Mal nicht geben. Das Problem ist weniger das Geld - immerhin zahlt die Stadt mit aktuell 30.000 Euro deutlich mehr als für den letzten Zug -, es fehlt weiter an Hallen, in denen die Wagen gebaut und untergestellt werden können, wie HKK-Präsident Wolfgang Heindl berichtet: "Wir sind mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben schon in Gesprächen wegen der Flughafenhangars im Pfaffengrund, aber die haben eben auch ihre Preisvorstellungen." Motivation seitens der Narren wäre schon da, den Fastnachtszug wieder etwas opulenter zu gestalten, weiß Heindl: "Wir könnten jederzeit einen Motivwagen bauen, ich kenne da eine Handvoll Leute, die gern mithelfen würden." Mit den fehlenden Motivwägen ist Heidelberg nicht allein: "Mannheim hat dasselbe Problem", weiß Heindl, "aber die Leute kommen auch ohne die in die Hauptstraße."

An den Neuerungen des vergangenen Jahres halten die HKK-Chefs fest: Schon damals gab es am Marktplatz eine Party samt DJ, damit sich der Fastnachtszug nicht einfach so am Ende verläuft. Überhaupt soll der Marktplatz zu neuen Fastnachtsehren kommen, denn ab Samstag, 24. Februar, organisieren die Schausteller dort eine "Fastnachtsmess" mit Imbissständen. Und vom Rathausbalkon überträgt Radio Regenbogen 2 live das Geschehen - wenn auch nur im Internet. Der neue Sender ist auch beim Fastnachtszug der Nachfolger von Sunshine Live, das stets mit dröhnender Techno-Musik den Schluss des Zugs gebildet hatte - und gleichsam als "Rattenfänger" (Heindl) die jungen Leute zum Feiern in die Altstadt zog. Etwa auf halbem Weg zwischen der Bergheimer Fehrentzstraße - dort ist traditionell die Zugaufstellung - und dem Endpunkt Markplatz, also am Anatomiegarten, stehen zwei Kommentatoren, die launig das Geschehen kommentieren: die beiden Karnevalsurgesteine Max Reinhard Fels und Günter Hess.

Wie im vergangenen Jahr wird Sicherheit besonders groß geschrieben: Die Polizei wird besonders viele Kräfte einsetzen, davon auch einige in Zivil. Und auch das HKK will gut 100 Ordner stellen. Erstmals gibt es drei feste Standorte für Rettungswagen, und ebenso neu ist auch ein Lagezentrum der Organisatoren, in dem alles zusammenläuft. "Wir tun alles, damit nichts passiert", sagt Merk.

Was es definitiv in diesem Jahr nicht geben wird: das vermeintliche "Röckchenverbot". Nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht hatte es 2016 angeblich die Empfehlung gegeben, dass die Garden nicht im kurzen Dress marschieren sollten, um Missverständnissen vorzubeugen. Das hatte zu einem Sturm der Entrüstung geführt, auch überregionale Medien fragten Merk, ob es wirklich zum Sicherheitskonzept des Zuges gehört, dass die jungen Mädchen statt Röcke Trainingsanzüge tragen sollten. Manche sahen nach "Köln" die ganze Fastnachtstradition infrage gestellt. Damals wie heute gilt die Vorgabe des HKK: "Wir haben zu keiner Zeit Vorschriften hinsichtlich der Kleiderordnung beim Heidelberger Fastnachtszug gemacht und werden so etwas auch nie machen." Im vergangenen Jahr hielten es die Garden ganz pragmatisch so: Wem kalt war, der trug Leggins, alle anderen eben ein Röckchen.

Das größte Problem im vergangenen Jahr war übrigens nicht die Furcht vor Übergriffen, sondern schlicht das Wetter. In Schwetzingen musste wegen des Sturms sogar der ganze Umzug abgesagt werden, Heidelberg stand kurz davor.

Info: Wer sich mit einer Fußgruppe dem Fastnachtszug anschließen will, meldet sich bitte bis Rosenmontag, 27. Februar, per E-Mail unter: schriftfuehrer@hkk1952.de. Gesucht werden auch Freiwillige (ab 18 Jahre), die den Zug als Ordner begleiten, aber auch "Täfelesbuben", die jene Schilder tragen, die eine Gruppe des Zuges ankündigen.